Video Drama românului mort după prăbușirea turnului Conti: urma să se retragă la pensie în România, după 25 de ani în Italia

Octav Stroici, românul care a muncit 25 de ani în Italia, visa să se retragă la pensie în România, alături de fiul său. Visul său s-a sfârșit tragic, când Turnul Conti, un monument medieval din centrul Romei, s-a prăbușit peste el și colegii săi în timp ce lucrau la restaurarea clădirii.

Blocarea lui Octav la etajul unu a declanșat o operațiune de salvare dramatică. Scos viu după 11 ore sub tone de moloz, Octav a urcat în ambulanță, dar a suferit un stop cardiac.

„Imediat, a intrat într-un stop respirator. S-au aplicat toate procedurile medicale prevăzute pentru astfel de situaţie. A fost transferat imediat la spital şi, din păcate, nu s-a mai putut face nimic și echipa medicală a venit să ne comunice acest fapt. Au fost momente de intensă emoţie, am simţit o solidaritate extraordinară din partea autorităţilor italiene”, a pvestot Gabriela Dancău, ambasadoarea României în Italia.

Originar din Suceava, Octav Stroici (66 de ani), locuia în Monterotondo, la periferia Romei, împreună cu soția Mariana și fiica Alina. Pasiunea pentru construcții și-a transmis-o și fiului său, Marius, care a lucrat alături de el la aceeași firmă. Acesta s-a întors în România, la Suceava, în urmă cu patru ani. Fiica sa, Alina, a preferat să rămână în Italia.

Colegii îl descriu ca „o persoană responsabilă care punea întotdeauna serviciul pe primul loc. Fiind cel mai în vârstă din echipă, îi trata pe ceilalți ca pe copiii lui, legând prietenii de durată atât cu români, cât și cu italieni.”

„Tare mult au muncit, s-au dus de 25 de ani în Italia ca să aibă un trai mai bun. Anul ăsta a zis că în decembrie iese la pensie, a făcut o casă la ţară şi aştepta să se ducă acolo… a rămas tot. Era un om de treabă, săritor, deci te ajuta. Voia să ajute pe fiecare, pe cine a putut a ajutat”, a spus un apropiat al acestuia, potrivit observator.

Turnul medieval Torre dei Conti, abandonat din 2006 și aflat în proces de restaurare cu fonduri europene, urma să fie transformat într-un centru cultural. Autoritățile susțin că structura fusese testată înainte de lucrări și considerată sigură.

Parchetul din Roma a deschis o anchetă pentru omor din culpă.

Familia a decis ca înmormântarea să aibă loc la Suceava, iar mâine, la Roma, va fi zi de doliu local, în memoria românului care și-a dedicat întreaga viață muncii și visului de a se retrage liniștit în țara natală.