Bebeluș răpit din spital după ce instanța i-a retras mamei custodia. Bunica, de origine română, a încercat să fugă cu copilul spre România

Un bebeluș nou-născut a fost luat dintr-un spital din zona Caserta, Italia, după ce instanța a decis retragerea custodiei de la mama copilului. Femeia, care se afla internată împreună cu bebelușul, ar fi încercat să plece din Italia cu ajutorul mamei sale, româncă.

Incidentul a avut loc duminică seară, 9 august, când copilul a dispărut din spital. Potrivit autorităților italiene, bunica maternă ar fi plecat cu bebelușul la bordul unei mașini și s-ar fi îndreptat spre România.

Polițiștii din Caserta au demarat imediat o anchetă și au reușit să identifice autoturismul care se deplasa către nord. Informațiile au fost transmise colegilor din Florența, iar polițiștii rutieri au reușit să intercepteze mașina luni, 10 august, pe autostrada A1, în zona Florența, relatează La Nazione.

Bunica, arestată pe autostradă

Femeia aflată la volan este bunica maternă a copilului și este cetățean român. Potrivit autorităților italiene, aceasta se afla deja în arest la domiciliu.

După ce a fost oprită, femeia a fost arestată pentru evadare și este cercetată și pentru răpire.

Intervenția polițiștilor a avut loc înainte ca autoturismul să ajungă la graniță, astfel că femeia nu a reușit să părăsească Italia împreună cu nou-născutul.

Bebelușul a fost dus la spital

După oprirea mașinii și arestarea bunicii, copilul a fost preluat de serviciile sociale. Nou-născutul a fost transportat ulterior la un spitalul pediatric din Florența, unde a fost internat.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care bebelușul a fost scos din spital și pentru clarificarea situației familiale și juridice a copilului.

Cazul a mobilizat polițiștii din Caserta și Marcianise, precum și echipele de poliție din Florența și Poliția Autostrăzi, care au colaborat pentru identificarea și oprirea autoturismului înainte ca acesta să ajungă la frontieră.