„Ciobaniada”, rezultatul simptomelor ignorate. Sociolog: „Jandarmeria stinge incendiul. Marea provocare este prevenția”

Violențele înregistrate marți, 15 septembrie 2026, la protestul oierilor din Capitală nu au venit tocmai pe neașteptate. Semnele că stăm pe un butoi cu pulbere sunt în continuare acolo, astfel că experiența se poate repeta oricând.

Violențele de la protestul de marți ar putea fi doar o „calibrare” Foto: GEORGE CALIN

Protestul oierilor, confiscat de agitatori care au transformat o manifestație pașnică într-un câmp de luptă, a fost un prilej, cum ar mai putea fi și altele în viitor, de exploatare a furiei pe care românii au acumulat-o. Un eveniment a cărui organizare nu și-o asumă nimeni (deși pe rețelele de socializare s-a făcut mobilizare la vedere), care a adunat câteva mii de fermieri nemulțumiți, deturnat, putea să aibă consecințe cu mult mai grave la o participare mai numeroasă.

„Aveam toate ingredientele să ajungem aici”

Sociologul Gelu Duminică arată, într-o analiză pentru „Adevărul”, că „era o chestiune de când se va întâmpla, nu de dacă se va întâmpla”, iar semnele există de aproape doi ani.

„Imediat după anularea alegerilor am spus că se va ajunge aici dacă societatea politică nu devine responsabilă. Și, din punctul meu de vedere, este de-abia începutul antagonizării violente. Acum, unde va duce violența n-aș putea să spun, cât de mare va fi, dar ce știu este că aveam toate ingredientele să ajungem aici. Dacă e să fim foarte onești, o să vedem că toate lucrurile care s-au întâmplat au fost prevestite. Din 2020 avem o ruptură în societate, evidentă, de când cu pandemia. Noi versus ei. Au lipsit liderii unificatori, neîncredere, iar peste asta am avut alegeri anulate. Peste asta am avut un discurs extremist. Peste asta avem o criză economică și o criză politică. Toate la pachet cu o neîncredere în instituțiile statului, majoră. Omul simplu simte efectele tuturor acestor lucruri. Este antagonizat, este nervos, este nesigur, nu știe ce îl așteaptă mâine, nu are speranță. Și, din nou, liderii unificatori lipsesc”, a descris sociologul terenul fertil pe care s-au putut dezvolta atât de ușor violențele de la protestul fermierilor.

Peste toate, a adăugat Gelu Duminică, omul care a fost investit cu foarte multă încredere, adică președintele României, dezamăgește și pe cei care l-au susținut.

„De aici până la deturnarea unor proteste e doar un pas. Protestul în sine este cât se poate de sănătos, capitalizarea de către opoziție este cât se poate de normală, numai că extremismul pe care noi l-am văzut în ultima perioadă în discursuri și în lumea politică ajunge și în stradă. Oricând s-a întâmplat așa și era de așteptat să se întâmple și acum”, a explicat sociologul.

Aspectul problematic este că spiritele nu se vor calma de la sine, în lipsa unei reacții solide și coerente a reprezentanților statului. Din contră, mulți români simt că ceea ce se întâmplă zi de zi este nimic altceva decât benzină pe foc, arată sociologul.

„Jandarmeria stinge incendiul. Marea provocare este prevenția. Adică noi știm tensiunile sociale din societate, știm că rupturile sunt foarte mari, știm că faliile se adâncesc, știm că extremismul mușcă, vedem organizații paramilitare care se mobilizează, vedem tot felul de lucruri. Și ce facem? Punem benzină pe foc.

Pentru că ceea ce fac PSD, AUR, PNL, USR, președintele României, pentru foarte mulți oameni este benzină pe foc. Logic, omul se simte și mai puțin respectat în condițiile în care, pe lângă faptul că s-au anulat niște alegeri, pe lângă faptul că nu avem niște explicații, pe lângă faptul că s-a demis un guvern, noi suntem în a cincea lună de când nu avem o nominalizare. Adică normal că omul o ia foarte, foarte dur și are sentimentul că nu este auzit”, a completat Gelu Duminică.

De la nemulțumire la protest e doar un pas, iar de la protest la deturnarea lui - unul și mai mic.

„În momentul de față, cam toată lumea muncește asiduu la pavarea unei autostrăzi către extremism”

Ce mai poate calma lucrurile la acest moment este reconstrucția încrederii, un obiectiv însă greu de atins, pentru că sunt foarte multe zonele care generează astăzi neîncredere. Românul simplu a avut în ultima perioadă un sentiment de abandon total, iar printre cei care ar trebui să se simtă răspunzători de această situație se află președintele României, arată sociologul.

„Din punctul meu de vedere, președintele României are ce să-și reproșeze pentru starea socială și tensiunea socială pe care o avem în momentul de față. Pentru că domnia sa nu a acționat în mandatul pe care ni l-a propus, respectiv de președinte care oferă răspunsuri, care unește și așa mai departe. Din contră, domnia sa a contribuit, prin acțiune și non-acțiune, la ceea ce se întâmplă în momentul de față la nivel societal. Repet, reacțiile acestea violente sunt parte din pachet”, a mai punctat Duminică.

Dimensiunea violențelor de marți, pe de altă parte, a fost minoră față de potențialul cu mult mai mare, iar semnalul pentru clasa politică este că trebuie să devină responsabilă. Chiar și în ziua violențelor, a mai punctat sociologul Gelu Duminică, mesajele, cu mici excepții, au fost tot de arătat cu degetul unul către celălalt.

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„Ați observat că, spre exemplu, a lipsit cu totul un mesaj coerent din partea societății civile și societății religioase? În condițiile în care societatea pe care tu o reprezinți stă pe un potențial butoi de tensiune. Sentimentul meu - e doar un sentiment - este că, în momentul de față, cam toată lumea muncește asiduu la pavarea unei autostrăzi către extremism. Nu cred că este neștiință. Nu cred că este incapacitatea de a vedea ceea ce manualul de mobilizare a maselor și de sociologia maselor îți spune că se va întâmpla.

E ABC, nu trebuie școli doctorale foarte înalte ca să-ți dai seama”, a mai arătat sociologul.

Semnalul pe care îl constituie cele întâmplate la protestul oierilor ar trebui să fie rapid luat în seamă, pentru că mesajele transmise acolo nu au fost doar împotriva autorităților, a mai subliniat sociologul, ci a fost totodată o luptă între noi - între trotinetiști și restul, între corporatiști și restul. „Lucrurile se duc în zone pe care nici măcar nu le putem bănui. Domnul Georgescu se plimbă, la doi ani de zile după ce s-au anulat niște alegeri pentru că s-a spus că au fost interferențe străine și că domnul Georgescu le-a capitalizat. Domnul Georgescu nu este pus sub acuzare. Și atunci, logic, omul nu mai înțelege nimic. Înseamnă că undeva statul abuzează. Repet, noi ne uităm la o chestiune micuță, ciobanii. Ciobanii aveau dreptul lor să protesteze. Clar că au fost deturnați. Însă de trei săptămâni se știa că vor fi deturnați”, a avertizat Duminică.

Deturnarea protestului fermierilor ar trebui văzută și ca o acțiune de calibrare, nu ca un eveniment izolat, care nu se mai poate repeta, pentru că este evident că forțele care se pregătesc de mult timp să ia puterea nu vor renunța, a mai indicat sociologul.

Ce vor românii, ce livrează politicul

Reacția care să detensioneze lucrurile trebuia să vină din partea celor care au generat tensiunile și neîncrederea, respectiv din partea lumii politice. Pentru că omul de rând din România are așteptări ca tot haosul politic să înceteze, ca cearta dintre politicieni să fie orientată către binele cetățeanului, nu numai către capitalizarea politică, ca nevoile lui să se regăsească în agenda politică, să simtă bunăstarea Uniunii Europene, a mai punctat sociologul.

Ce simt în schimb românii? „Că justiția e pentru proști, că foștii luptători și conducători ai trupelor de asalt împotriva manifestanților din Revoluție sunt deodată buni; vedem cum AUR își dă mâna cu PSD, PSD-ul își dă mâna cu PNL-ul, PNL-ul își dă mâna cu USR-ul...”, a mai spus sociologul.

Formula PSD-AUR, „singura stabilă”

Se va reuși, prin desemnarea unui nou premier, detensionarea situației? Rămâne de văzut. Sociologul Gelu Duminică apreciază că un premier politic este aproape imposibil să treacă de votul parlamentului, pentru că pozițiile partidelor par ireconciliabile. Pe de altă parte, în lipsa explicaților promise după anularea alegerilor, oamenii au senzația că votul lor a fost furat „și au tot dreptul să aibă senzația asta”, susține sociologul, devreme ce la doi ani distanță încă așteaptă răspunsuri.

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Alegerile anticipate ar putea fi o soluție care să răspundă așteptărilor electoratului. Sau un guvern stabil, care însă pare aproape imposibil de format.

„Singura formulă stabilă în momentul de față este doar tandemul PSD-AUR. Restul, teoretic, s-au exclus unul pe altul. PSD-ul a zis fără PNL și fără USR. AUR a zis fără USR, implicit fără PNL. PNL a zis fără PSD și fără AUR. USR a zis fără AUR, fără PSD. Adică nu ai cum. Singura formulă care nu s-a exclus una pe alta este PSD-AUR”, a mai explicat sociologul. O astfel de formulă guvernamentală ar respecta și votul și ar da posibilitatea celor două partide să-și arate capacitatea.

„Dacă ei vor aduce pacea socială și bunăstarea, credeți-mă, o să fiu primul care să ofer scuze. Însă eu am mari îndoieli că cele două formațiuni politice sunt în stare să ofere altceva decât dihonie. Iar pentru mine, ce am văzut aseară, a fost mostră de ce poate aduce cu sine o guvernare de genul acesta. Violență, antagonizare, luptă de clasă, printre altele”, a mai spus sociologul.

Mingea este de acum în terenul președintelui României, care este obligat să desemneze un premier pentru un guvern cu puteri depline și care, mai spune sociologul, a forțat regulile democratice și constituția impunând condiția desemnării unui premier doar condiționat de numărul de voturi necesar învestirii.

„Principalul câștigător în tot ceea ce se întâmplă în momentul de față este AUR. (...) Pentru că lehamitea este foarte mare. Pentru că saturația este foarte mare. (...) În jurul meu sunt foarte mulți oameni de bună credință, și iubitori de democrație autentică, care îmi spun: <să ia foc țara și reconstruim pe urmă>. Gândiți-vă că noi săptămânile trecute ne-am împărțit și ne-am antagonizat în funcție de patiseria pe care o mâncam. Anul trecut ne-am arătat cu degetul și ne-am bălăcărit două săptămâni în funcție de genul muzical pe care îl ascultăm. Adică tensiunea socială e atât de mare încât e nevoie doar de mici scântei ca lumea să se mobilizeze și să reacționeze”, a conchis sociologul Gelu Duminică.