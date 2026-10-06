PSD nu exclude susținerea unui guvern condus de Luca Niculescu. Dezvăluiri din ședința social-democraților, făcute de un lider al partidului

Social-democrații nu exclud susținerea unui guvern condus de Luca Niculescu, inclusiv a unei formule alcătuite exclusiv din tehnocrați, însă partidul condiționează orice sprijin de schimbarea direcției economice asociate fostului premier Ilie Bolojan, potrivit liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

PSD „nu exclude nimic” în această etapă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Zamfir a afirmat, la Antena 3 CNN, că discuțiile de marți din conducerea PSD au fost marcate de nemulțumiri legate de decizia președintelui de a nominaliza un nou candidat la funcția de premier din afara partidului care deține cel mai mare număr de parlamentari.

Liderul senatorilor PSD a afirmat că, după exprimarea acestor poziții, liderii formațiunii au analizat opțiunile prin care PSD ar putea contribui la deblocarea situației politice.

Senatorul social-democrat a subliniat că partidul nu este dispus să intre la guvernare „în orice condiții” și că principala cerință este ca viitorul executiv să abandoneze politicile de austeritate promovate de guvernarea Bolojan:

„Condiția cea mai importantă ca să votăm sau să intrăm la guvernare este să fim siguri că Luca Niculescu va schimba traiectoria României”.

Referindu-se la negocierile care urmează, Zamfir a declarat că „toate variantele sunt pe masă”, motiv pentru care conducerea partidului a decis să îi acorde un mandat larg de negociere lui Sorin Grindeanu și echipei sale. Acesta a precizat că PSD așteaptă ca Luca Niculescu să prezinte propriul plan de guvernare și viziunea sa asupra schimbărilor solicitate de partid.

Întrebat despre posibilitatea unui executiv format exclusiv din tehnocrați, liderul senatorilor PSD a spus că formațiunea „nu exclude nimic” în această etapă. Singura variantă respinsă categoric este continuarea programului de austeritate promovat de fostul cabinet.

Grindeanu: „PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva”

Amintim că Sorin Grindeanu a declarat marți că este deschis discuțiilor cu Luca Niculescu, pe care îl cunoaște de mai mult timp și despre care are o părere bună, însă acest lucru nu înseamnă că PSD îi va acorda automat sprijinul pentru funcția de premier.

„PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva. Acest lucru nu ar face decât să ne ducă și mai aproape de anticipate, asta este evaluarea noastră. (...) Vreau să vă spun că mandatul acesta pe care l-am cerut colegilor mei l-am primit în unanimitate. Așa că, zilele viitoare, în mod sigur, vom avea aceste discuții cu domnul Luca Niculescu”, a transmis președintele social-democraților.