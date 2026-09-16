PNL și USR acuză AUR că a deturnat protestul oierilor și agricultorilor din Piața Victoriei și că a transformat revendicările fermierilor într-o manifestație cu tentă politică. Liberalul Ionel Bogdan a condamnat inclusiv scandările „Turul 2, înapoi!”, în timp ce USR a criticat poziția PSD față de protest.

Deputatul Ionel Bogdan Foto: Facebook

Deputatul PNL Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al partidului, a declarat miercuri, la Parlament, că protestul agricultorilor a fost „confiscat” de AUR. Liberalul a susținut că formațiunea s-ar fi pregătit din timp pentru a prelua manifestația și a-i schimba caracterul.

„Protestul oierilor, al agricultorilor a fost confiscat de către cei de la AUR. Am văzut cu toții date publice, video-uri, poze, declarații ale mai multor oameni care spun că aceste proteste au fost anunțate din timp, că cei de la AUR se pregăteau de mult timp să deturneze acest protest, care ar fi trebuit să fie unul pașnic și să-l transforme într-un protest cu tentă politică”, a declarat Ionel Bogdan.

Protestul din Piața Victoriei Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Deputatul liberal a afirmat că problemele agricultorilor sunt „extrem de grave și extrem de importante”, însă acestea ar fi ajuns să fie mai puțin vizibile din cauza implicării politice în protest.

Liberalul a condamnat și mesajele politice scandate în timpul manifestației. „Condamnăm ferm aceste manifestări, condamnăm ferm modul în care AUR a încercat să preia acest protest și să îl ducă într-o altă zonă, condamnăm ferm ca la astfel de proteste să avem scandări de genul: «Turul 2, înapoi!»”, a declarat deputatul PNL.

Și deputatul USR Alexandru Dimitriu a reacționat după protest, acuzând PSD că nu condamnă suficient de ferm ceea ce el consideră a fi implicarea AUR în manifestație.

„Am văzut o singură luare de poziție în care a spus că violența nu trebuie să existe și pe urmă a luat-o iar prin păpușoi cu atacarea guvernului Bolojan, în condițiile în care violențele au fost generate de partenerii lor de la AUR”, a declarat deputatul USR.

Alexandru Dimitriu a susținut că PSD ar trebui să se pronunțe mai clar în legătură cu implicarea AUR în protest.

„PSD observăm că nu are nicio problemă în ceea ce privește violențele, nu are nicio problemă când vede că AUR confiscă un protest care era legitim”, a mai spus deputatul USR.

Șase persoane au fost reținute după violențele din Piața Victoriei

Protestul fermierilor din 15 septembrie, organizat în Piața Victoriei, a început pe fondul nemulțumirilor legate de situația din zootehnie, dar a degenerat în violențe.

În total, 47 de persoane au fost conduse la poliție după incidente. Șase dintre acestea au fost reținute și urmează să fie prezentate Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

Persoanele reținute sunt cercetate pentru fapte comise în timpul incidentelor, printre acuzații numărându-se tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj. Celelalte persoane conduse la secții au fost verificate de polițiști, iar pentru fiecare caz au fost dispuse măsurile legale corespunzătoare.

În urma intervenției polițiștilor și jandarmilor au fost deschise trei dosare penale pentru ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică, distrugere, precum și pentru portul sau folosirea de obiecte periculoase.

Până în prezent au fost aplicate și 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 46.000 de lei.