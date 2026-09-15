Violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei au fost comentate de Traian Băsescu, care susține că printre cei care s-au confruntat cu jandarmii sunt și „provocatori”. Fostul președinte a cerut autorităților să verifice dacă AUR este implicat în incidentele violente și a îndemnat Guvernul să discute cu reprezentanții fermierilor.

Traian Băsescu Foto: Inquam Photos

Traian Băsescu a intervenit, marți, 15 septembrie, la România TV, după ce protestul fermierilor și crescătorilor de animale din Piața Victoriei a degenerat în confruntări cu forțele de ordine.

„Trebuie vorbit cu ei. Sunt și provocatori, se vede că sunt de meserie luptători cu jandarmii. Trebuie discutat cu ciobanii, cu fermierii”, a declarat Traian Băsescu.

Acesta a făcut referire și la problemele crescătorilor de ovine și la pierderile provocate de mortalitatea animalelor, susținând că Guvernul ar fi trebuit să se implice mai mult în ceea ce privește vaccinarea.

„Oameni buni, v-au murit mii de oi, dar le-ați vaccinat? UE, dacă nu le-ați vaccinat, nu o să vă dea niciun leu. Este clar că Guvernul nu a făcut nimic, în sensul că nu au promovat vaccinul. Trebuie vorbit cu ei”, a afirmat fostul președinte.

Băsescu: „Trebuie văzut dacă AUR e implicat”

Traian Băsescu a cerut ca reprezentanții protestatarilor să fie invitați la Palatul Victoria pentru discuții. „Atmosfera e tensionată. Trebuie să chemi o delegație în Palatul Victoria și să discute cu ei. Oamenii ăștia nu pot fi lăsați fără ca cineva să vorbească cu ei”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a comentat și imaginile cu manifestanții care s-au confruntat cu jandarmii. El susține că persoanele implicate în cele mai violente incidente nu sunt fermieri sau ciobani.

„Cei care provoacă bătaia nu sunt fermieri și nici ciobani, sunt oameni aduși special pentru asta. Trebuie văzut dacă AUR e implicat. E groaznic cum oamenii dau în jandarmi, jandarmii dau în oameni. Am văzut jandarmi loviți cu bâta în cap, nu se poate”, a mai spus fostul președinte.

26 de persoane, duse la audieri

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat în confruntări violente, după ce mai mulți manifestanți au aruncat cu pietre și alte obiecte în jandarmi și au încercat să forțeze cordonul de protecție din zona Guvernului.

Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea grupurilor agresive. Ulterior, incidentele s-au extins în zonele din apropierea Pieței Victoriei, inclusiv spre Calea Victoriei.

Potrivit bilanțului prezentat de Jandarmeria Capitalei, 26 de participanți agresivi au fost extrași din mulțime și duși la sediile de poliție pentru identificare și dispunerea măsurilor legale.

În urma incidentelor, 24 de persoane au primit îngrijiri medicale, inclusiv opt jandarmi. Patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate, printre acestea aflându-se și un jandarm.

Violențele au provocat și probleme majore de trafic în centrul Capitalei, în timp ce forțele de ordine au continuat intervenția pentru dispersarea manifestanților agresivi.