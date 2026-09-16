 Bilanț după protestul fermierilor: 6 persoane reținute, 10 jandarmi răniți şi amenzi de 46.000 de lei | adevarul.ro
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Bilanț după protestul fermierilor: 6 persoane reținute, 10 jandarmi răniți şi amenzi de 46.000 de lei

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Șase dintre cele 47 de persoane conduse la poliție după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei au fost reținute. Acestea urmează să fie prezentate Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

Jandarmii au extras dintre protestatari mai multe persoane.
Jandarmii au extras dintre protestatari mai multe persoane. Foto: GEORGE CALIN

Protestul fermierilor și crescătorilor de animale din 15 septembrie, organizat în Piața Victoriei, a început cu revendicări legate de situația din zootehnie și s-a încheiat cu intervenția jandarmilor. După ce o parte dintre participanți au intrat în conflict cu forțele de ordine, zeci de persoane au fost duse la secțiile de poliție, iar anchetatorii au decis ulterior să rețină șase dintre ele.

Acestea sunt cercetate pentru faptele comise în timpul incidentelor și urmează să fie prezentate Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Printre acuzațiile formulate se numără tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.

Celelalte persoane conduse la secții au fost verificate de polițiști, iar pentru fiecare caz au fost stabilite măsurile legale corespunzătoare.

 În urma intervenției polițiștilor și jandarmilor au fost deschise trei dosare penale pentru fapte de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică, distrugere, precum și pentru portul sau folosirea de obiecte periculoase.

În ceea ce priveşte faptele contravenţionale, au fost aplicate, până la acest moment, 24 de sancţiuni, în valoare totală de 46.000 de lei. 

Pe timpul protestului, echipajele medicale au acordat sprijin pentru 32 de persoane care au prezentat diverse stări de rău, respectiv lipotimie, dureri toracice, ameţeli, iar 9 persoane au fost transportate la unităţi medicale.

Cum au izbucnit violențele

Manifestația a început pe fondul nemulțumirilor fermierilor și crescătorilor de animale față de situația din sectorul zootehnic. Printre cererile lor s-au numărat măsuri pentru focarele de pestă și variolă ovină, despăgubiri pentru fermierii ale căror animale au fost afectate, reluarea exporturilor de ovine și caprine și compensarea pierderilor provocate de secetă.

În timpul protestului, o parte dintre manifestanți au forțat cordoanele de jandarmi și au rupt gardurile de protecție. Au fost aruncate spre forțele de ordine pietre, sticle, petarde și alte obiecte.

INSTANT PROTEST FERMIERI SUVERANISTI 088 INQUAM Photos George Calin jpg
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INSTANT PROTEST FERMIERI SUVERANISTI 088 INQUAM Photos George Calin jpg Foto: GEORGE CALIN

Jandarmii au folosit gaze iritant-lacrimogene și au intervenit pentru a-i scoate din mulțime pe cei implicați în incidente. Zece jandarmi au fost răniți, iar două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.

Mai multe persoane aflate la protest au avut nevoie de îngrijiri medicale. O echipă de jurnaliști a fost, de asemenea, agresată în timpul manifestației.

Polițiștii și jandarmii folosesc imaginile filmate în timpul protestului și pe cele apărute ulterior în spațiul public pentru a identifica persoanele implicate în violențe şi distrugeri.

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