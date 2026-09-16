Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a respins acuzațiile conform cărora ministerul nu a menținut un dialog cu fermierii în ultimele luni. Ce măsuri a propus.

Într-o conferință de presă susținută miercuri, Tánczos Barna a respins acuzațiile conform cărora ministerul nu a menținut un dialog cu fermierii în ultimele luni.

„Începând cu luna mai, de când au apărut acele focare, începând cu luna iunie, când au venit primele decizii ale Comisiei Europene, am menținut un dialog constant cu asociațiile reprezentative. Am avut ședințe care au durat ore întregi, am avut întâlniri la care au participat zeci de persoane, poate chiar și o sută. Și în ultimele două luni, din acest dialog constant și din platforma asigurată de Ministerul Agriculturii pentru dialogul între fermieri și autoritatea responsabilă sanitar-veterinară, au izvorât inițiative comune, nu doar la nivel național, ci la nivel european, nu doar pentru România. Inclusiv pentru celelalte state membre care se află în aceași situație cu noi și nu au avut inițiativele noastre”, a explicat ministrul.

Ministrul interimar respinge acuzațiile

„Motiv pentru care resping categoric toate acele aprecieri care au spus că în ultimele luni nu s-a întâmplat nimic. Trebuie întrebate aceste asociații, inclusiv cei care au fost ieri în Piață”, a continuat ministrul interimar.

Tánczos Barna a precizat că președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a început discuțiile bilaterale pentru noile condiții de export care se pot crea în momentul în care planul este aprobat și pus în aplicare la nivelul României.

„În baza acestor inițiative de la ANSVSA, sunt semnate deja șase tratate bilaterale pentru export în condiții de vaccinare cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunezia, Israel și Libia. Acestea sunt deja semnate, alte șase – șapte sunt în curs de negociere”, a precizat el.

Pe planul Uniunii Europene, „săptămâna la trecută, văzând că avem o situație similară cu Bulgaria, Croația, Grecia și Cipru, am generat o asociere a celor cinci tări cu inițiativa României. Avem o inițiativă care o să ajungă pe 28 septembrie a Consiliului de Miniștri, prin care cerem Comisiei Europene de data asta împreună acele lucruri pe care le-a cerut România separat”, afirmă acesta.

Cererile către Comisia Europeană

„Flexibilizarea legislației, măsuri mai flexibile în cazul în care vin interdicții de mișcare sau de export, eliminarea sau prevenirea măsurilor disproporționate în cazul unor focare, dacă avem un focar sau două focare, să nu fie o interdicție totală, pentru că este și cazul Bulgariei, suferă și ei de același lucru”, spune ministrul interimar.

„Tot pe plan internațional, văzând că vânzarea de carcase întâmpină greutăți din cauza tranzitului prin Turcia, am vizitat omologul turc. L-am vizitat, am discutat despre măsurile care se pot lua, au venit și măsurile sau au venit și deciziile autorității sanitari veterinari din Turcia, care stabilesc condițiile de tranzit”, a continuat el.

Pe plan intern, „am lucrat concret la documente care astăzi sunt finalizate, sunt în proces de aprobare sau sunt deja aprobate. Un document de genul acesta a fost planul de acțiune”.

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„Acest plan este în discuție sau a fost în discuție cu specialiștii de la Comisie, mâine începe dezbaterea și vineri ne așteptăm la o decizie finală”, afirmă el.

Sprijin pentru fermieri

„Am inițiat, de asemenea, schemele de sprijin pentru fermieri. Le-am discutat cu asociațiile și avem trei forme de sprijin care sunt discutate și care unele dintre ele sunt în faza de aprobare și pot fi accesate, celelalte sunt în fază de proiect și vor fi aprobate de Guvern”, mai adaugă ministrul interimar.

Primul și cel mai avansat este „măsura DR-21 pe care am modificat-o din măsură pentru pesta porcină. Primul și cel mai avansat este măsura DR-21 pe care am modificat-o din măsură pentru pesta Porcine”.

„Suntem pregătiți să lansăm o schemă de finanțare specială pentru cei care vor fi implementeze măsuri de biosecuritate în cadrul fermei pentru a preveni transmiterea bolilor. Fermierii vor beneficia de fonduri de 90%, 10% contribuție proprie pentru izolarea animalelor bolulave, pentru izolarea animalelor sănătoase, pentru înlăstirea vânzării respectând condițiile de biosecuritate”, spune acesta.

„Am finalizat schema de sprijin pentru compensarea parțială a costurilor suplimentare de furajare în perioada de interdicție de mișcare de animale sau de export. Sistemul de calcul, formulele sunt agreate, sunt finalizate, poate fi prezentată legea în Parlament sau aprobată prin OUG”, a conchis Tánczos Barna.

Protest deturnat

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, afirmă că majoritatea oierilor care au participat la protestul din București nu au urmărit să intre în conflicte cu jandarmii. El susține că manifestația ar fi fost deturnată de persoane infiltrate și grupuri care ar fi provocat violențele.

„Sunt convins că majoritatea, din păcate 99%, majoritatea oierilor care au fost ieri în piață nu au venit pentru conflicte fizice cu jandarmi”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

El a adăugat că a întâlnit oieri și cu câteva săptămâni în urmă, când situația a fost tensionată, însă consideră că aceștia nu sunt cei care provoacă în mod obișnuit confruntări cu jandarmii.

Tanczos Barna susține că, în spatele escaladării protestului, s-ar fi aflat persoane infiltrate și grupuri care au urmărit să schimbe caracterul manifestației.

„Era foarte clar și sunt convins că cercetările ulterioare vor confirma încă o dată că au fost oameni infiltrați, au fost grupuri care au generat conflicte, care de la începutul zilei deja încercau să denatureze, să deturneze acest eveniment absolut legitim și corect al oierilor, al fermierilor”, a afirmat ministrul.

Declarațiile vin după protestul oierilor din București, în timpul căruia au avut loc incidente între manifestanți și forțele de ordine. Potrivit bilanțului transmis de Ministerul Afacerilor Interne, au fost deschise dosare penale, zeci de persoane au fost conduse la sediile Poliției, iar șase persoane au fost reținute.