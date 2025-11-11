CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenurilor. Ce rute sunt afectate

CFR SA a transmis, marți, că, din caza unor lucrări de verificare a infrastructurii în stația București Nord, circulația unor trenuri va fi modificată în perioada 19–20 noiembrie 2025.

"La solicitarea CFR SA – managerul infrastructurii feroviare, pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii în stația București Nord, vor interveni modificări în circulația trenurilor", a transmis compania printr-un comunicat.

Astfel, în datele de 19 noiembrie 2025 și 20 noiembrie 2025, vor fi anulate R-M 7903 București Nord (plecare 01:50) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă și R-M 7906 Aeroport Henri Coandă (plecare 02:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord

În aceste zile, trenurile R-M 7901, 7902, 7904, 7905 și 7908 vor fi înlocuite cu:

R-M 7961 București Nord (00:30) – Aeroport Henri Coandă

R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (00:39) – București Nord

R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (01:39) – București Nord

R-M 7963 București Nord (03:30) – Aeroport Henri Coandă

R-M 7966 Aeroport Henri Coandă (04:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord

Potrivit CFR Călători, informații suplimentare despre circulația trenurilor pot fi obținute la telefon 0219521 – INFO CFR, de la personalul din stații, prin aplicația Trenul Meu, precum și pe site-urile www.cfrcalatori.ro și www.cfr.ro, unde sunt disponibile camere web care arată sosirea și plecarea trenurilor în timp real.