Atac terorist în nordul Israelului, unde două persoane au fost ucise de un palestinian. Armata anunță represalii în Cisiordania

Două persoane, o femeie și un bărbat, au fost ucise vineri în nordul Israelului, într-un atac comis de un palestinian din teritoriile Autorității Palestiniene. Atacatorul a fost ulterior împușcat, potrivit informațiilor transmise de serviciile de urgență și de poliția israeliană.

Individul a lovit intenționat cu mașina un bărbat în vârstă de 68 de ani, în orașul Beit Shean, incident calificat drept „atac terorist”. Ulterior, o tânără de 20 de ani a fost înjunghiată în localitatea Ein Harod, relatează AFP, citat de News.ro.

Serviciul de ambulanță a confirmat că ambele victime au murit din cauza rănilor suferite. De asemenea, un adolescent de 16 ani a fost rănit ușor la Beit Shean, după ce a fost lovit de un vehicul.

Armata israeliană a precizat că atacatorul se afla ilegal pe teritoriul Israelului, unde s-ar fi infiltrat „cu câteva zile înainte” de comiterea atacului.

În urma incidentului, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a cerut armatei „să acționeze cu forță și imediat” împotriva satului Qabatiya, din Cisiordania ocupată, localitatea de origine a atacatorului. Armata israeliană a anunțat că pregătește o operațiune în zonă.

Atacul vine în contextul intensificării violențelor în Israel și Cisiordania, de la declanșarea războiului din Fâșia Gaza, început în urma atacului lansat de mișcarea Hamas asupra sudului Israelului, la 7 octombrie 2023.

Violențele au crescut semnificativ și în Cisiordania ocupată, unde armata israeliană a raportat, joi, două incidente care implicau un militar rezervist. În unul dintre cazuri, rezervistul ar fi lovit cu mașina un palestinian care se ruga la marginea unui drum.