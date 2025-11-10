search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

CFR deschide noul traseu feroviar Ilia-Mintia. În cât timp vor parcurge distanța trenurile de călători

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Începând de marți, 11 noiembrie, ora 15:00, circulația feroviară se deschide pe noul fir modernizat dintre stațiile Ilia și Mintia, parte a proiectului european de modernizare a infrastructurii feroviare pe Coridorul Rin–Dunăre. 

CFR deschide noul traseu feroviar Ilia-Mintia FOTO: Shutterstock
CFR deschide noul traseu feroviar Ilia-Mintia FOTO: Shutterstock

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că, marți, 11 noiembrie, va fi deschisă circulația feroviară pe firul I al noii variante de traseu dintre Ilia și Mintia, parte a secțiunii Gurasada–Simeria, inclusă pe Axa prioritară TEN-T 22 (Coridorul Rin–Dunăre, ramura nordică), care leagă Nürnberg de Constanța.

Noua porțiune de cale ferată are o lungime de 5,885 km și este cu 1,216 km mai scurtă decât vechiul traseu. Proiectul are ca obiectiv atingerea vitezei maxime de 160 km/h pentru trenurile de călători și 120 km/h pentru trenurile de marfă.

„Pentru realizarea noii variante de traseu a fost necesară construirea a trei poduri feroviare peste râul Mureș, cu o lungime totală de 1,3 km, a căror valoare estimată depășește 290 de milioane de lei”, a transmis CFR SA.

Trei poduri moderne peste Mureș 

Cele trei poduri au fost construite folosind tehnologii moderne care reduc impactul asupra mediului.

Primul pod, situat la intrarea în localitatea Brănișca dinspre Deva, are o lungime de 384 de metri. Al doilea, amplasat în zona Castelului Josika, măsoară 435 de metri, iar cel de-al treilea, aflat la ieșirea din Brănișca spre Bretea Mureșană, are o lungime de 486 de metri.

Din punct de vedere arhitectural, toate cele trei poduri, înalte de 1,95 m, sunt realizate din tabliere metalice, cu cuve de beton armat și cu fundarea executată direct în rocă. Pentru a reduce impactul asupra râului Mureș s-a utilizat o tehnologie modernă, prin care podurile au fost construite pe maluri și ulterior lansate în poziția finală”, a precizat compania.

Pe firul I, trenurile de călători vor parcurge distanța Ilia–Mintia în 18 minute, iar cele de marfă în 20 de minute. După finalizarea lucrărilor și pe firul II, programată pentru februarie 2026, durata călătoriei va scădea semnificativ: 8 minute pentru trenurile de pasageri și 18 minute pentru cele de marfă.

Investiții majore pe Coridorul Rin–Dunăre

Proiectul de modernizare a tronsonului Gurasada–Simeria (40,88 km) este cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și Programul Transport 2021–2027. Lucrările includ modernizarea infrastructurii și suprastructurii feroviare, construirea a 17 poduri (dintre care 3 peste Mureș), 27 de podețe, 4 pasaje superioare și 3 inferioare, precum și lucrări de electrificare și implementarea sistemului ERTMS (ETCS nivel 2+GSM-R) pentru siguranța traficului.

„Contribuie la dezvoltarea infrastructurii infrastructurii feroviare”

CFR SA subliniază că investițiile majore cofinanțate din fonduri europene contribuie semnificativ la modernizarea transportului feroviar din România.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA asigură publicul călător de faptul că marile proiecte de investiții, co-finanțate din fonduri nerambursabile, contribuie la dezvoltarea infrastructurii feroviare prin îmbunătăţirea calităţii transportului, sporirea vitezei de circulaţie la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă, la consolidarea relațiilor comerciale cu operatorii de transport și, de asemenea, au un impact major pentru relansarea economiei regionale”, a transmis compania.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde
digi24.ro
image
Vremea se încălzește pentru câteva zile în toată țara. De când revin ploile și frigul
stirileprotv.ro
image
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la echipă! Poate îl iau eu la FCSB. Mă cert cu el după o zi…”
fanatik.ro
image
Agenția de stat unde a apărut printre consilieri un general din fosta Securitate
libertatea.ro
image
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
antena3.ro
image
Poliţia ridică din umeri în cazul femeii ucise de soţ: "Luarea măsurilor privative de libertate este dificilă"
observatornews.ro
image
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și m-a sărutat pe
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Tichete de masă 2025 – ce valoare au voucherele de la angajator, de fapt. Legea impune doar pragul maxim, care s-a majorat
playtech.ro
image
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Un legendar baschetbalist s-a stins din viață! Lenny Wilkens și-a găsit sfârșitul la 88 de ani
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Încă o tragedie cumplită în familia Mihaelei, femeia ucisă de soț în Teleorman. Fratele ei a murit: „Ai plecat la frățiorul tău”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă ai avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cine este Mihaela, tânăra de 26 de ani ucisă în Teleorman chiar în fața bisericii. Mamă a trei copii, femeia a fost înjunghiată în brațe cu băiețelul de doi ani
actualitate.net
image
Interviu George Burcea. Cum a ajuns să candideze pentru POT la alegerile pentru Primăria Capitalei și care sunt legăturile sale cu Anamaria Gavrilă: „Până în acest moment, nu sunt membru POT. De ce m-au ales pe mine ar trebui să-i întrebați pe ei”
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
Îngrijorată, Nidia Moculescu spune adevărul despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: „Tata este...” Mesaj pentru cei care se roagă pentru el
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, în vizită la Întreprinderea agricolă de stat Amzacea, județul Constanța (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 88/1979)
Vita particularului e mai grasă! Supravegherea micii gospodării rurale în perioada comunistă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!