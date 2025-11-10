CFR deschide noul traseu feroviar Ilia-Mintia. În cât timp vor parcurge distanța trenurile de călători

Începând de marți, 11 noiembrie, ora 15:00, circulația feroviară se deschide pe noul fir modernizat dintre stațiile Ilia și Mintia, parte a proiectului european de modernizare a infrastructurii feroviare pe Coridorul Rin–Dunăre.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că, marți, 11 noiembrie, va fi deschisă circulația feroviară pe firul I al noii variante de traseu dintre Ilia și Mintia, parte a secțiunii Gurasada–Simeria, inclusă pe Axa prioritară TEN-T 22 (Coridorul Rin–Dunăre, ramura nordică), care leagă Nürnberg de Constanța.

Noua porțiune de cale ferată are o lungime de 5,885 km și este cu 1,216 km mai scurtă decât vechiul traseu. Proiectul are ca obiectiv atingerea vitezei maxime de 160 km/h pentru trenurile de călători și 120 km/h pentru trenurile de marfă.

„Pentru realizarea noii variante de traseu a fost necesară construirea a trei poduri feroviare peste râul Mureș, cu o lungime totală de 1,3 km, a căror valoare estimată depășește 290 de milioane de lei”, a transmis CFR SA.

Trei poduri moderne peste Mureș

Cele trei poduri au fost construite folosind tehnologii moderne care reduc impactul asupra mediului.

Primul pod, situat la intrarea în localitatea Brănișca dinspre Deva, are o lungime de 384 de metri. Al doilea, amplasat în zona Castelului Josika, măsoară 435 de metri, iar cel de-al treilea, aflat la ieșirea din Brănișca spre Bretea Mureșană, are o lungime de 486 de metri.

„Din punct de vedere arhitectural, toate cele trei poduri, înalte de 1,95 m, sunt realizate din tabliere metalice, cu cuve de beton armat și cu fundarea executată direct în rocă. Pentru a reduce impactul asupra râului Mureș s-a utilizat o tehnologie modernă, prin care podurile au fost construite pe maluri și ulterior lansate în poziția finală”, a precizat compania.

Pe firul I, trenurile de călători vor parcurge distanța Ilia–Mintia în 18 minute, iar cele de marfă în 20 de minute. După finalizarea lucrărilor și pe firul II, programată pentru februarie 2026, durata călătoriei va scădea semnificativ: 8 minute pentru trenurile de pasageri și 18 minute pentru cele de marfă.

Investiții majore pe Coridorul Rin–Dunăre

Proiectul de modernizare a tronsonului Gurasada–Simeria (40,88 km) este cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și Programul Transport 2021–2027. Lucrările includ modernizarea infrastructurii și suprastructurii feroviare, construirea a 17 poduri (dintre care 3 peste Mureș), 27 de podețe, 4 pasaje superioare și 3 inferioare, precum și lucrări de electrificare și implementarea sistemului ERTMS (ETCS nivel 2+GSM-R) pentru siguranța traficului.

„Contribuie la dezvoltarea infrastructurii infrastructurii feroviare”

CFR SA subliniază că investițiile majore cofinanțate din fonduri europene contribuie semnificativ la modernizarea transportului feroviar din România.

„Compania Națională de Căi Ferate CFR SA asigură publicul călător de faptul că marile proiecte de investiții, co-finanțate din fonduri nerambursabile, contribuie la dezvoltarea infrastructurii feroviare prin îmbunătăţirea calităţii transportului, sporirea vitezei de circulaţie la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă, la consolidarea relațiilor comerciale cu operatorii de transport și, de asemenea, au un impact major pentru relansarea economiei regionale”, a transmis compania.