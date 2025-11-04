search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Trei poduri noi peste Mureș, gata de inaugurare. Au fost construite pe magistrala din vest, pentru trenuri rapide

0
0
Publicat:

Șase kilometri de traseu feroviar complet nou, care cuprinde trei poduri peste râul Mureș, cu lungimi de aproximativ 500 de metri fiecare, vor fi deschiși traficului feroviar în luna noiembrie. Segmentul face parte din magistrala de mare viteză din vestul României.

Ultimele pregătiri pentru deschiderea segmentului feroviar. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL
Ultimele pregătiri pentru deschiderea segmentului feroviar. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

La 160 de ani de la prima sa amenajare, cel mai vechi pod feroviar peste râul Mureș, construit la Brănișca (județul Hunedoara), a fost dezafectat, iar trenurile nu vor mai circula niciodată pe el. Podul se află pe calea ferată Simeria – Arad, inaugurată în 1868 și intrată în proces de modernizare începând din 2018, pe un traseu de 141 de kilometri.

Ultimele pregătiri pentru deschiderea noului segment

În zona Brănișca, vechea rută, care trecea prin sat, este înlocuită de un segment nou, de șase kilometri, care elimină curbele și cuprinde trei poduri feroviare peste râul Mureș.

Noul segment Brănișca – Vețel va crește viteza de circulație și siguranța traficului feroviar în lunca Mureșului. Pe firul I, segmentul va fi deschis traficului în jurul datei de 11 noiembrie, după mai bine de șase ani de la începerea lucrărilor.

La intrarea în Brănișca dinspre Deva, unde vechiul pod se intersectează cu noua cale ferată, au loc ultimele pregătiri pentru deschiderea noului segment. Până în jurul datei de 11 noiembrie, circulația trenurilor pe vechiul traseu a fost oprită „pentru finalizarea lucrărilor premergătoare deschiderii circulației Fir I Mintia – Ilia (pe secția Deva – Ilia), solicitate și efectuate de către managerul infrastructurii feroviare”, informa recent compania Căile Ferate Române.

Duminică seara, constructorii lucrau la burarea și stabilizarea liniei ferate, la alinierea și reglarea șinelor, precum și la testarea podurilor metalice.

Utilajele erau folosite pentru a netezi prisma de balast și pentru a asigura geometria perfectă a căii ferate, înainte de efectuarea ultimelor probe de rezistență și a testelor dinamice cu trenuri. Lucrările vizează racordarea la noul traseu, iar trenurile de probă traversează noile poduri pentru verificarea comportamentului structurilor.

Salba de poduri peste Mureș

Cele trei poduri se află pe tronsonul de cale ferată Gurasada – Simeria (41 de kilometri), parte a magistralei feroviare Arad – Simeria. Primul pod peste Mureș, aflat la intrarea în Brănișca dinspre Deva, în imediata vecinătate a vechiului pod feroviar, are o lungime de 384 de metri.

Al doilea pod se află în zona castelului Josika și are o lungime de 435 de metri. Al treilea pod peste Mureș, aflat la ieșirea din Brănișca spre Bretea Mureșană, are o lungime de 486 de metri.

Pe lângă realizarea podurilor peste râul Mureș, constructorilor le-au fost impuse condiții stricte de lucru, pentru a reduce impactul asupra mediului și faunei.

Potrivit proiectului, segmentul este suprafețele aflate sub podurile peste râul Mureș trebuie amenajate astfel încât să permită trecerea mamiferelor mari, iar lângă poduri vor fi create coridoare de vegetație. Brănișca este considerată un coridor de migrație al animalelor între zona Munților Apuseni și Valea Mureșului (Carpații Meridionali).

Proiectul tronsonului Gurasada – Simeria prevede lucrări de terasamente și consolidări pe întreaga distanță, construirea a 17 poduri feroviare și 27 de podețe, 4 pasaje superioare, 3 pasaje inferioare și realizarea de lucrări civile în 9 stații de cale ferată.

De asemenea, pentru a crește viteza de rulare a trenurilor, traseul vechi a fost modificat, eliminându-se mai multe curbe și ocoluri din vechea rută. Și terasamentele au fost înălțate pentru a preveni inundațiile și a asigura stabilitatea.

Trenurile vor circula pe un traseu complet nou (greenfield) între localitățile Mintia și Bretea Mureșană, pe o distanță de peste șase kilometri, ocolind satul Brănișca și traversând de trei ori râul Mureș.

Calea ferată veche de aproape 160 de ani

Calea ferată Arad – Alba Iulia, în lungime de 211 kilometri, a fost inaugurată în 1868. Lucrările au început în anii 1864–1865, după ce Consiliul Imperial din Viena a autorizat investiția.

Citește și: Cum s-a lucrat la magistrala feroviară din vest. Tunelurile de pe valea Mureșului, cel mai întârziat sector al căii ferate Simeria - Arad

Încă din anii ’50 ai secolului al XIX-lea avuseseră loc lucrări pregătitoare pe acest traseu de pe Valea Mureșului, menit să continue ruta Szolnok – Arad, deschisă în 1858. Lucrările de pe Valea Mureșului au fost conduse, începând din 1867, de Societatea Minieră și Metalurgică din Brașov, cea care fondase „Prima Cale Ferată Transilvăneană”.

Pentru a sprijini construcția primelor căi ferate, aproape toate orașele și numeroși proprietari privați ofereau gratuit terenurile necesare, iar comunitățile se angajau să contribuie cu zile de muncă, transporturi și cantități mari de lemn, piatră, var și cărămidă pentru construcții.

Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (40) jpg
Imaginea 1/10: Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (40) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (40) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (32) JPG
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (34) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (31) JPG
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (29) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (28) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (30) JPG

„Importanța căii ferate nu a fost determinată doar de orașele conectate, ci și de produsele agricole ale Podgoriei Aradului și din partea de vest (porumb, struguri, vin), de pădurile și zăcămintele naturale din Carpații Meridionali (fier, minereu, cărbune) și de industria în plină dezvoltare. În stabilirea traseului precis al liniei principale de pe Valea Mureșului a jucat un rol decisiv conveniența oferită de malurile râului, potrivite pentru construcția de căi ferate, precum și apropierea munților”, arăta dr. Horváth Ferenc, fost inginer al MÁV (Căile Ferate Ungare), într-un istoric al acestei linii.

În ziua de Crăciun a anului 1868, primul tren plecat din Arad a ajuns la Alba Iulia. Linia de 211 kilometri își urma traseul de-a lungul Văii Mureșului, prin Arad, Radna, Lipova, Deva, Simeria, Orăștie, Vințu de Jos și Alba Iulia, legând astfel vechea capitală a Transilvaniei de Arad, Pesta și Viena. În următorii cinci ani, rețeaua feroviară nouă a depășit 600 de kilometri. În vara anului 1870 a fost inaugurată prima sa ramificație, Simeria – Petroșani, numită și „calea ferată a cărbunelui”.

Prima cale ferată din Transilvania a avut nevoie, în deceniile următoare, de numeroase lucrări de întreținere și refacere. Cele mai importante au vizat înlocuirea vechilor poduri de lemn cu structuri metalice și schimbarea șinelor degradate. De la începutul anilor ’80, linia a fost electrificată.

În șantier de șapte ani

Din 2018, tronsoanele de pe ruta Simeria – Arad (km 614) se află în șantier, infrastructura de transport și gările fiind modernizate cu fonduri europene.

Cei 141 de kilometri ai căii ferate de pe Valea Mureșului, în județele Hunedoara și Arad, au fost împărțiți în patru secțiuni. Potrivit celor mai recente rapoarte ale CFR, stadiul lucrărilor este următorul: pe subtronsonul 2a, Km 614 – Bârzava (41,91 km), lucrările sunt realizate în proporție de 97 la sută; pe subtronsonul 2b, Bârzava – Ilteu (36,04 km), 96 la sută; pe subtronsonul 2c, Ilteu – Gurasada (22,34 km), 79 la sută; iar pe tronsonul 3, Gurasada – Simeria (40,88 km), 88 la sută.

Citește și: Demolată și uitată: o gară-cheie din vestul țării zace în ruină
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) jpg
Imaginea 1/13: Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Calea ferată Simeria Arad la Brănișca și podurile peste Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg

Proiectul vizează modernizarea infrastructurii feroviare și reconfigurarea traseului, astfel încât viteza de circulație a trenurilor să poată crește până la 160 km/h. Acesta a impus construirea a circa 60 de kilometri de traseu complet nou între Simeria și Arad, realizarea unor tuneluri și ridicarea a nouă poduri peste Mureș.

Vechiul pod feroviar de la Brănișca nu va mai fi folosit, fiind înlocuit pe noua rută. Odată cu finalizarea lucrărilor la magistrală, durata unei călătorii între Simeria și Arad se va reduce la mai puțin de o oră și jumătate.

Lucrările pe cele patru tronsoane feroviare în care a fost împărțit proiectul ar trebui finalizate până în 2026.

Pe unele secțiuni, circulația trenurilor a fost deja mutată pe noul traseu, însă în alte zone construcțiile sunt întârziate, iar șansele ca ele să fie inaugurate anul viitor sunt reduse. Un astfel de exemplu îl reprezintă zona tunelurilor de pe Valea Mureșului, aflată la Zam, în județul Hunedoara.

De asemenea, nici noua gară a municipiului Deva nu are șanse să fie finalizată până în 2026, în condițiile în care vechea clădire de călători a fost demolată în iunie 2024, iar în locul ei a rămas un teren viran, acoperit acum de vegetație.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
digi24.ro
image
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
stirileprotv.ro
image
Cine era românul care A MURIT după prăbușirea turnului de la Roma. Bărbatul a fost scos de sub dărâmături după 12 ore
gandul.ro
image
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
mediafax.ro
image
Prințul Paul, fără Netflix la București: Digi i-a tăiat cablul la ”palatul regal”. Ce datorie are moștenitorul Regelui Carol al II-lea
fanatik.ro
image
China se opune predării Alinei Apostol până la plata ultimului dolar. Procedura repatrierii româncei deținute în China din decembrie 2017
libertatea.ro
image
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
observatornews.ro
image
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Salariu minim brut 2025. Câţi bani îţi ia statul la final de lună
playtech.ro
image
Cine este omul care a „trimis-o” pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Fostul lider WTA a dezvăluit cu ce se ocupă la Riad: „Sunt impresionată”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-au filmat când ieșea de la negocieri! Un nume uriaș i-a spus "DA" lui Dan Șucu
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Cine era românul care a murit după prăbușirea turnului de la Roma. Bărbatul a fost scos de sub dărâmături după 12 ore. Întreaga operațiune s-a desfășurat sub privirile neputincioase ale soției
kanald.ro
image
ANAF începe controale masive la persoanele fizice. Ce categorii de români sunt vizate
playtech.ro
image
„Am niște probleme foarte mari. Roagă-te pentru mine” Conversațiile făcute publice de Daniel Balaș, bunul prieten al Ștefaniei Szabo! Ceea ce se întâmpla în viața regretatei doctorițe este de-a dreptul CUTREMURĂTOR. Abia acum iese adevărul la iveală
wowbiz.ro
image
Un front polar loveşte România. Temperaturile scad de marţi în toată ţara, vin ploi în toată ţara, lapoviţă şi ninsori la munte
romaniatv.net
image
Prețuri noi pentru clienții Hidroelectrica. Oferta companiei pentru luna noiembrie
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Andreei Cuciuc. Și-a sunat mama înainte să moară și i-a dezvăluit de ce se simte rău. Părinții fac dezvăluiri șocante la un an de la moartea tinerei de 17 ani: „A fost otrăvită”
actualitate.net
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Cele mai bune 8 parfumuri din toate timpurile. Aceste clasice nu se demodează niciodată
click.ro
Alexandre Grimaldi jpg
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Coloniști macedoneni în Cadrilater, lângă Bazargic, actualul oraș Dobrici din Bulgaria (© iMAGO Romaniae)
Istoria mai puțin cunoscută a coloniștilor în Cadrilater
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar

OK! Magazine

image
David Beckham va deveni oficial Sir, iar Victoria, Lady Beckham. Titlurile nobiliare îi așteaptă la Palat

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?