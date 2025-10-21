Ultimatum pentru CFR: ministrul Transporturilor amenință cu demiteri dacă haosul trenurilor continuă. Lista trenurilor suspendate

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, cere CFR Călători și CFR Infrastructură (CFR SA) să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiții normale, avertizând că, în cazul în care nu vor găsi soluții prin dialog, va solicita luarea de măsuri împotriva ambelor companii.

„Situația creată este una cu impact social, iar eu, ca ministru, sunt obligat să iau decizii pentru cetățeni. Trebuie să menționez că ARF (Autoritatea pentru Reformă Feroviară) a alocat deja pentru CFR Călători, pentru luna aceasta, 243 de milioane de lei. Această sumă este destinată inclusiv plății datoriilor de peste 70 de milioane de lei pe care CFR Călători le are acum față de CFR Infrastructură, administratorul infrastructurii feroviare.

Ca atare, Directorul General al CFR Călători, Traian Preoteasa, are, acum, posibilitatea să plătească această datorie și să stingă acest conflict care creează probleme, în primul rând călătorilor”, a declarat marți ministrul Transporturilor.

Oficialul a adăugat că, la rândul lui, directorul general al CFR Infrastructură (CFR S.A.), Ion Simu, ar trebui să abordeze situația lucid astfel încât circulația trenurilor să nu fie întreruptă.

„Chiar dacă managementul celor două companii este selecționat în baza Ordonanței privind managementul corporativ (109/2011), directorii acestora trebuie să înțeleagă, în primul rând, rolul social al activităților pe care le prestează. Cred că cei doi nu au înțeles că principala lor obligație nu este să câștige bani în detrimentul serviciilor publice prestate.

Rolul lor este să ofere servicii publice de calitate și nu să se folosească de funcțiile pe care le dețin pentru răfuieli personale.

Ca ministru, nu voi tolera astfel de comportamente, iar cine nu înțelege că este în slujba cetățeanului va pleca acasă”, a încheiat ministrul.

CFR Infrastructură are de încasat peste 100 de milioane de lei de la CFR Călători

Amintim că luni, CFR Călători a emis un comunicat prin care anunța că o serie de trenuri o vor avea circulația temporar suspendată. „CFR SA este singurul decident care poate impune o astfel de măsură. Suspendarea sau introducerea în circulație a oricărui tren se stabilește de către CFR SA”, anunța luni CFR Clăători, publicând lista cu trenurile afectate.

Marți CFR Infrastructură (CFR SA) a emis un comunicat prin care preciza care este „impactul economic pe care neîncasarea sumelor aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.) îl are asupra activității companiei”.

„Neîncasarea la termen a obligațiilor financiare din partea CFR Călători a condus la acumularea unor creanțe restante în valoare de 100.203.237,65 lei, ceea ce a afectat în mod direct fluxul de lichidități necesar derulării activităților curente ale companiei”, a anunțat marți CFR SA.

În acest context, CFR SA se confruntă cu o situație financiară dificilă, care a generat următoarele consecințe:

• imposibilitatea achitării integrale a chenzinei, aceasta fiind plătită doar în proporție de aproximativ 50%;

• neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, respectiv tichetele de masă și orele suplimentare, pentru o perioadă de peste 4 luni;

• întârzieri semnificative la plata furnizorilor de materiale, lucrări, servicii și energie;

• dificultăți în achitarea taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

În prezent, datoriile totale ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA se ridică la peste 200 milioane lei, sumă generată în mare parte de neîncasarea creanțelor datorate de operatorii de transport feroviar de călători.

CFR SA subliniază că aceste efecte nu afectează activitatea de siguranță feroviară, însă constrâng semnificativ capacitatea companiei de a-și onora obligațiile financiare curente și de a menține în parametri optimi activitatea operațională.

Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” SA își exprimă în continuare disponibilitatea de dialog cu toți operatorii feroviari și cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în vederea identificării unor soluții urgente pentru reluarea integrală a circulației trenurilor și restabilirea echilibrului financiar.

CFR Călători a publicat lista trenurilor suspendate

CFR Călători a publicat luni lista trenurilor care vor fi suspendate începând de marți 21 octombrie, după cum urmează:



Din data de 21 octombrie 2025

trenurile R 5431 și R 5432 în relația Bacău – Suceava Nord și retur.

trenurile R 5539 și R 5540 în relația Pașcani – Suceava Nord și retur.

trenurile R 5568 și R 5570 în relația Botoșani – Suceava Nord și retur.

trenul R 8003 în relația București Obor – Fetești.

trenul R 8005 în relația București Obor – Constanța.

trenurile R 5106 și R 5107 în relația Mărășești – Buzău și retur.

trenurile R 5071 și R 5072 în relația Brazi – Buzău și retur.

trenul R 3030 în relația Brașov – București Nord.

trenul R 3029 în relația București Basarab – Brașov.

trenurile Regio 3115, 3116, 3117 și 3118 în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.

trenurile R 3126 și R 3129 în relația Gurahonț – Arad și retur.

trenurile R 3127 și R 3128 în relația Arad – Brad și retur.

trenurile R 4105 și R 4106 în relația Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur.

trenurile R 5002 și R 5003 în relația Buzău – București Nord și retur.

trenurile R 5016 și 5017 în relația Buzău – București Nord și retur.

trenurile R 4331 și R 4338 în relația Oradea – Halmeu și retur.

trenul R 4332 în relația Satu Mare – Oradea.

trenurile Regio 4401, 4402, 4405 și 4406 în relația Satu Mare – Halmeu și retur.

trenul R 4502 în relația Siculeni – Brașov.

trenurile R 4533 și R 4536 în relația Târgu Mureș – Războieni și retur.

trenurile R 2441 și R 2443 în relația Târgu Mureș – Sibiu și retur.

trenurile R 2445 și R 2447 în relația Teiuș – Târgu Mureș și retur.

trenurile R 2560 și R 2561 în relația Mediaș – Sibiu și retur.

trenul R 2563 în relația Sibiu – Sighișoara.

trenul R 2564 în relația Beia Hm – Sibiu.

trenurile R 2567 și R 2568 în relația Sibiu – Sighișoara și retur.

Din data de 25 octombrie 2025, trenurile R 7035 și R 7038 în relația București Nord – Urziceni și retur va avea temporar circulația suspendată.

Din data de 07 noiembrie 2025

trenurile IR 1634 și IR 1633 Brașov – București Nord și retur

trenurile IR 1661 și 1662 București Nord – Iași și retur.

trenurile IR 1571 și IR 1574 București Nord – Galați și retur.

trenurile IR 1599 și IR 1590 București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur.

trenul IR 1531 Timișoara Nord – Baia Mare.

trenurile IR 1537 și IR 1539 Timișoara Nord – Oradea și retur.

trenurile IR 1743 și IR 1744 Arad – Oradea și retur.

trenurile IR 1745 și IR 1746 Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur.

trenul IR 1532 Satu Mare – Timișoara Nord.

trenul IR 1533 Timișoara Nord – Satu Mare.

trenurile IR 1537 și IR 1539 Timișoara Nord – Oradea și retur.

trenurile IR 1743 și IR 1744 Arad – Oradea și retur.

trenurile IR 1745 și IR 1746 Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur.

Din data de 08 noiembrie 2025, trenul IR 1530 Baia Mare – Timișoara Nord va avea temporar circulația suspendată.

Pe fondul impunerii de către CFR SA a suspendării circulației unor trenuri, precum și pentru asigurarea conformității cu prevederile Codului Muncii și a reglementărilor instrucționale: asigurarea odihnei personalului de tren, repaus între două comenzi succesive, serviciul maxim admis dar și imposibilitatea asigurării furnizării materialului rulant în diferite locații feroviare (ca urmare a restricțiilor de introducere în circulație de noi trenuri impuse de CFR SA) și a reviziilor tehnice va fi afectată, de asemenea, circulația altor trenuri de călători.

Aceste trenuri vor fi anulate, după cum urmează:

Din data de 20 octombrie 2025, trenul R 2447 în relația Târgu Mureș – Teiuș.

Din data de 21 octombrie 2025

trenul R 5031 în relația București Nord – Ploiești Sud.

trenul R 8002 în relația Fetești – București Obor.

trenul R 8006 în relația Constanța – București Obor.

trenul R 2571 în relația Sibiu – Mediaș.

trenul R 2566 în relația Mediaș – Sibiu.

trenul R 2565 în relația Sibiu – Copșa Mică.

trenul R 3530 în relația Sighișoara – Beia.

trenul R 3542 în relația Sighișoara – Odorhei

trenul R 13544 în relația Sighișoara – Odorhei.

trenul R 3541 în relația Odorhei – Cristur.

trenul R 3544 în relația Cristur – Odorhei.

trenul R 3543 în relația Odorhei – Sighișoara.

trenul R 3546 în relația Sighișoara – Odorhei.

trenul R 3545 în relația Odorhei – Cristur.

trenul R 3548 în relația Cristur – Odorhei.

trenul R 3547 în relația Odorhei – Sighișoara.

trenul R 2567 în relația Sibiu – Sighișoara.

trenul R 4334 în relația Halmeu – Satu Mare.

trenul R 4337 în relația Satu Mare – Halmeu.

trenul R 4341 în relația Oradea – Valea lui Mihai.

trenul R 3123 în relația Arad – Brad.

trenul R 3125 în relația Arad – Gurahonț.

Din data de 22 octombrie 2025

trenul R 4340 în relația Valea lui Mihai – Oradea.

trenul R 3122 în relația Gurahonț – Arad.

trenul R 3124 în relația Brad – Arad.

Din data de 25 octombrie 2025