Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

Cine a furnizat informații SUA înaintea loviturilor asupra militanților Stat Islamic din Nigeria?

Publicat:
Ultima actualizare:

Nigeria a furnizat Statelor Unite informații de intelligence înaintea atacurilor aeriene desfășurate pe teritoriul său în ziua de Crăciun, a confirmat ministrul nigerian de Externe, Yusuf Tuggar. Loviturile au vizat militanți ai grupării Stat Islamic din nord-vestul țării.

Ministrul nigerian de Externe, Yusuf Tuggar/FOTO:X
Ministrul nigerian de Externe, Yusuf Tuggar/FOTO:X

Pe 25 decembrie, președintele american Donald Trump a anunțat că armata SUA a lansat atacuri împotriva militanților Stat Islamic în Nigeria, după ce, timp de mai multe săptămâni, i-a acuzat că vizează comunități creștine din regiune.

Potrivit lui Yusuf Tuggar, cooperarea dintre Abuja și Washington a inclus schimburi directe de informații și coordonare la nivel înalt. Ministrul a declarat postului Channels TV că a discutat de două ori cu secretarul de stat american Marco Rubio înaintea atacurilor.

„Am vorbit de două ori. O conversație a durat 19 minute înainte de lovituri, iar apoi am mai vorbit încă cinci minute chiar înainte ca acestea să aibă loc”, a spus Tuggar. El a adăugat că discuțiile au fost „detaliate” și că președintele Nigeriei, Bola Tinubu, a aprobat operațiunea.

Ministrul nigerian nu a exclus posibilitatea unor noi lovituri, descriind acțiunea drept „un proces în desfășurare”, care ar putea implica și alte state.

Într-un interviu acordat BBC, Tuggar a subliniat că atacurile „nu au avut legătură cu o anumită religie” și nici cu sărbătoarea Crăciunului. „Este vorba despre combaterea teroriștilor care ucid nigerieni. Ar fi putut avea loc în orice altă zi”, a spus el.

Trump susține că în Nigeria au loc ucideri în masă ale creștinilor

Donald Trump a susținut în mod repetat că în Nigeria au loc ucideri în masă ale creștinilor și a criticat guvernul de la Abuja pentru ceea ce el a descris drept o reacție insuficientă la violențele comise de grupările islamiste. Autoritățile nigeriene și analiști independenți resping însă această interpretare, afirmând că violența afectează atât creștini, cât și musulmani.

Locuitori din statul Sokoto, unde au avut loc loviturile, au declarat pentru agenția France-Presse că au fost surprinși de atacurile din ziua de Crăciun. Unii au spus că zona este uneori vizată de grupări armate și jihadiști, dar nu este cunoscută drept un bastion major al acestora.

„Am auzit o explozie puternică care a zguduit tot orașul și toată lumea s-a speriat”, a declarat Haruna Kallah, locuitor din apropierea orașului Jabo. Alți rezidenți au spus că fragmente provenite din bombardament au avariat acoperișuri și ziduri, însă nu au fost raportate victime.

Un oficial american din domeniul apărării a declarat anterior că loviturile au fost realizate în coordonare cu guvernul nigerian și cu aprobarea acestuia. Ministerul nigerian de Externe a confirmat cooperarea, dar a evitat să lege operațiunea de persecuția religioasă.

„Violența teroristă, indiferent dacă este îndreptată împotriva creștinilor, musulmanilor sau altor comunități, reprezintă un afront la valorile Nigeriei și la pacea și securitatea internațională”, se arată într-un comunicat oficial.

Nigeria se confruntă de mai mulți ani cu o criză severă de securitate

În nord-est, gruparea Boko Haram și facțiunile sale, inclusiv Stat Islamic – Provincia Africa de Vest (ISWAP), duc o insurgență din 2009, soldată cu zeci de mii de morți și milioane de persoane strămutate. În nord-vest, bande armate cunoscute drept „bandiți” sunt responsabile pentru răpiri în masă și atacuri asupra comunităților rurale, afectând populații de diferite confesiuni.

Președintele nigerian Bola Tinubu a respins anterior etichetarea Nigeriei drept o țară intolerantă din punct de vedere religios. „Libertatea religioasă și toleranța au fost întotdeauna esențiale pentru identitatea noastră colectivă”, a declarat el luna trecută.

Loviturile din Nigeria marchează una dintre cele mai recente intervenții militare externe ale administrației Trump, în contextul în care președintele american a promis, în campania electorală, să reducă implicarea SUA în conflicte externe de durată.

