CFR Călători răspunde după ce a fost acuzată că este responsabilă pentru mai multe incidente. Cum se apără compania

CFR Călători a transmis duminică un mesaj în care răspunde unor articole, în care compania a fost acuzată că este responsabilă pentru mai multe incidente și întârzieri.

„Activitatea feroviară presupune existența mai multor participanți cu atribuții și responsabilități clar stabilite prin legi, instrucții și reglementări feroviare. Astfel, ar trebui să fie de notorietate pentru cine dorește a fi considerat «cunoscător» în domeniul feroviar, că organizarea și coordonarea circulației trenurilor este atributul administratorului sau gestionarului de infrastructură, CFR SA”, a transmis CFR Călători printr-un comunicat.

Compania precizează că în cazul incidentului relatat de publicație sub titlul „Accident tren contra tren evitat la mustață pe Litoral”, responsabilitatea a fost exclusiv a administratorului infrastructurii. „Care poate fi legătura de cauzalitate între modul în care CFR SA organizează circulația (...) și situația financiară a operatorului care pune în aplicare dispoziția de circulație, nu am fost în măsură să o identificăm!”, a transmis CFR Călători.

În ceea ce privește articolul „Record de întârziere la CFR Călători. Un tren a parcurs 80 km în 12 ore și 17 minute”, compania subliniază că vagonul care a provocat întârzierile aparținea CFR SA: „Trenul R 2703 este operat de CFR Călători, dar vagonul în cauză (...) este un vagon aparținând CFR SA (vagon laborator de măsurat calea), iar decizia de continuare a circulației și de retragere a vagonului abia în stația Pui a fost a CFR SA.”

„În concluzie, în ambele cazuri răspunsurile și cercetarea trebuie efectuate la CFR SA și nu la CFR Călători, fiind însă dispuși să punem la dispoziția comisiilor de cercetare orice informație care poate aduce claritate în elucidarea cauzelor”, se mai precizează în comunicat.

Precizările vin după ce publicația Club Feroviar a transmis că operatorul privat Regio Călători a decis anularea a mai multe trenuri ca urmare a lucrărilor efectuate în județul Timișoara.

Într-un articol separat, publicația a relatat că un record de întârziere la CFR Călători s-a înregistrat vineri, când un tren al operatorului feroviar de stat a parcurs 80 km în 12 ore și 17 minute.