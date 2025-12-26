L-a supărat grav! Ioan Varga, reacție acidă după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB-ului. „Nu mi-a picat bine/Gest lipsit de creier”

Louis Munteanu, atacantul în vârstă de 23 de ani al celor de la CFR Cluj, a stârnit o adevărată controversă în această perioadă de pauză competițională.

Aflat în Vaslui, orașul în care s-a născut, jucătorul a ales să participe la un meci de fotbal în sală, alături de mai mulți colegi din generația sa, printre care Ovidiu Perianu, Andrei Borza și Marian Aioani.

Ceea ce a atras însă atenția tuturor nu a fost prezența sa pe teren, ci ținuta purtată. În imaginile apărute, Munteanu apare îmbrăcat într-un tricou cu FCSB, detaliu care l-a iritat profund pe Ioan Varga, finanțatorul campioanei din Gruia.

„E un gest deplasat, lipsit de creier!”

Reacția patronului CFR-ului nu a întârziat să apară. Varga a catalogat gestul atacantului drept unul nepotrivit și a ținut să clarifice ferm situația viitorului său: Louis Munteanu nu va ajunge sub nicio formă la FCSB, iar singura variantă de despărțire de CFR Cluj rămâne un eventual transfer în afara României.

„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el.

De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare!”, a spus Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

O altă echipă a intrat în cursa pentru semnătura atacantului

Este vorba despre Valencia, club care îl monitorizează pe atacantul CFR-ului încă din perioada de transferuri din vară. Presa spaniolă notează că formația din La Liga a reluat discuțiile și pregătește o mișcare concretă în fereastra de mercato din iarnă.

Publicația El Desmarque scrie că „liliecii” intenționează să înainteze conducerii CFR Cluj o propunere ce vizează un împrumut, însoțit de o opțiune de cumpărare ce ar putea fi activată în vara anului 2026.

Un scenariu similar a fost pus pe masă și în vară, însă atunci ardelenii au respins oferta. De această dată, rămâne de văzut dacă poziția clubului clujean se va schimba și dacă Louis Munteanu ar putea ajunge, în cele din urmă, să îmbrace tricoul Valenciei pe stadionul Mestalla.