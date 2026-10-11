Cât dau românii pe mâncare în țară și străinătate. „Ieși mult mai ieftin dacă gătești acasă, dar muncești ceva la ea”

Familiile din România cheltuiesc, în medie, aproape o treime din bugetul de consum pentru alimente și băuturi nealcoolice. Românii care locuiesc în țară și cei stabiliți în Occident și-au comparat cheltuielile lunare pentru mâncare, iar mărturiile lor arată diferențe considerabile.

Românii cheltuie în medie, aproape o treime din venituri, pe mâncare Foto: Magnific.com

Familiile din România au cheltuit, în medie, 1.581 de lei lunar pentru alimente și băuturi nealcoolice în trimestrul al doilea al anului 2026, arată cele mai recente statistici ale Institutului Național de Statistică (INS), publicate în octombrie 2026. Suma reprezintă aproape o treime din cheltuielile de consum ale gospodăriilor din România.

„Produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice în valoare de 1.581 lei pe o gospodărie au deținut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (32,0%, în creștere cu 0,6 puncte procentuale față de trimestrul I 2026)”, arată Institutul Național de Statistică.

În aceeași perioadă, veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au fost de 10.204 lei, iar cheltuielile totale au ajuns la 8.650 de lei, reprezentând 84,8% din venituri. Din această sumă, cheltuielile de consum au reprezentat, în medie, 4.936 de lei lunar pe gospodărie, iar cele pentru alimente și băuturi nealcoolice au avut cea mai mare pondere.

România se numără printre țările cu cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Eurostat, publicate în iunie 2026, nivelul general al prețurilor bunurilor și serviciilor de consum din România a reprezentat, în 2025, doar 65% din media UE, fiind depășită la acest capitol doar de Bulgaria (63%). La polul opus s-au situat Danemarca (140%), Irlanda (136%) și Luxemburg (132%).

În privința alimentelor și a băuturilor nealcoolice, România a înregistrat chiar cel mai scăzut nivel al prețurilor din Uniunea Europeană, de 80% din media comunitară. În Luxemburg, aceeași categorie de produse avea un nivel al prețurilor de 122% din media UE, iar în Danemarca, de 121%.

Un studiu european despre costul alimentației sănătoase, publicat în 2025, a arătat diferențe mari între țări în privința accesibilității alimentelor. În România, costul unei diete sănătoase, calculate folosind produse cu prețuri reduse, putea reprezenta 29% din venitul de referință analizat de cercetători, comparativ cu 5,74% în Luxemburg.

Sumele pe care românii spun că le cheltuiesc lunar pentru mâncare diferă considerabil, în funcție de venituri, numărul membrilor familiei și alegerile alimentare. În unele cazuri, bugetele declarate de românii rămași în țară ajung să fie apropiate de cele ale românilor stabiliți în state occidentale, unde veniturile sunt, în general, mai mari.

Cât cheltuiesc românii pe mâncare

O discuție pe platforma Reddit despre costurile alimentației a adunat numeroase mărturii despre bugetele lunare, obiceiurile de consum și metodele de economisire, dar și comparații cu prețurile alimentelor din alte țări europene.

Discuția a pornit de la întrebarea unui utilizator al platformei Reddit, care a afirmat că bugetul său lunar pentru mâncare este cuprins între 1.000 și 1.500 de lei, în funcție de cât de mult gătește acasă. Răspunsurile au arătat diferențe considerabile între cheltuielile declarate de participanți.

Alți români i-au răspuns că au ajuns să cheltuiască de câteva ori mai mult, deoarece preferă produse de calitate sau obișnuiesc să mănânce în oraș.

„Ajung să cheltuiesc 4.000 de lei pentru două persoane. Mergem la restaurant o singură dată pe lună. Nu comand mâncare la domiciliu. Dar mănânc vită, puiul fericit, conserve de pește mai scumpe, roșii cherry, lactate de calitate și nu îmi lipsesc afinele sau granola. Pe de altă parte, nu bem alcool, nu fumăm”, a relatat un participant la discuție.

Alt român susține că bugetul său lunar ajunge la 2.500–3.000 de lei pentru o singură persoană, deoarece mănâncă în general la restaurant sau comandă preparate.

„Ce vrea inima mea, mănânc doar în oraș, în principiu, ies des la restaurante, comand de la restaurante”, a povestit acesta.

Unii au explicat că o alimentație bazată pe produse proaspete implică în prezent cheltuieli tot mai mari.

„2.500 de lei mi se pare chiar OK pentru două persoane care mănâncă aproape exclusiv acasă. Și noi suntem doi și încercăm să mâncăm diversificat și cât se poate de sănătos, multe fructe și legume, carne, lactate de calitate, pește, ulei de măsline etc. și tot pe acolo suntem, uneori și mai mult, dacă e o lună în care se termină multe sau avem musafiri mai des la masă. Totul s-a scumpit mult. Poate acum 3–4 ani și mie mi s-ar fi părut enorm 2.500, dar acum e... normal”, scrie o româncă.

Ea a remarcat că unele familii beneficiază de ajutorul rudelor de la țară, ceea ce reduce semnificativ sumele cheltuite în magazine.

Altcineva a explicat cât de mult poate crește bugetul alimentar atunci când cumpărăturile sunt completate de comenzile de mâncare și de ieșirile la restaurant.

„3.500–5.000 RON/lună – patru persoane. Depinde de anotimp, pofte etc. Nu prea comandăm. Dar dacă punem și comenzile, mai adăugăm 1.000 de lei în fiecare lună. Nu includem țigările (fumăm trei din patru persoane). Nu prea ieșim în oraș decât vara/primăvara, de 4–5 ori pe lună, pentru prânz sau cină. Dar ieșirile în oraș nu sunt incluse nicăieri în sumele menționate. Oricum, o masă în oraș la patru persoane, cu băuturi cu tot, m-a dus anul acesta la 600–800 RON”, a notat acesta.

Alți români au relatat că reușesc să se încadreze în bugete ceva mai mici, chiar și atunci când au copii.

„Cam 3.000 de lei pentru două persoane și un copil sub un an. Meniul este destul de diversificat, de la salate până la creveți, somon, ton etc.”, a relatat un participant la discuție.

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Cum încearcă românii să reducă cheltuielile cu mâncarea

Mulți români susțin că reușesc să își reducă cheltuielile gătind acasă, limitând comenzile de mâncare ori folosind produse din propriile gospodării. Pentru cei care locuiesc la țară, grădinile de legume și proviziile pregătite pentru iarnă pot reduce considerabil costurile alimentației.

„Cam 2.000 pe lună pentru o familie de cinci, dar gătim aproape tot. Și fasolea, lintea sunt la bază. Fac pâine și locuim la țară, așa că mai culegem și din grădină, mai aduce un vecin și punem la borcan. Dar cred că asta e foarte puțin comparat cu ce mai discut cu alții și implică multă pregătire și mâncat cu sezonul”, a relatat un internaut.

Altcineva a relatat că a renunțat complet la comenzile de mâncare, pe care ajunsese să le considere o cheltuială inutilă.

Un român a explicat că își urmărește atent cumpărăturile, folosind o aplicație pentru evidența cheltuielilor.

„Eu contorizez câți bani consum în fiecare lună, ca să știu exact pe ce se duc banii. La categoria supermarket (incluzând aici orice poți cumpăra dintr-unul, adică mâncare, dar și produse de curățenie, șervețele, hârtie igienică etc.) am consumat pe august 921,82 lei, pe iulie 849,26 lei, pe iunie 761,71 și tot așa, în general maximum 1.000 de lei”, adaugă el.

Gătitul acasă poate reduce cheltuielile, însă presupune timp pentru cumpărături și pregătirea meselor.

„Poți să ieși mult mai ieftin dacă gătești mâncarea acasă, dar muncești ceva la ea, și este și mult mai sănătoasă. Problema este cu mâncarea la serviciu sau la pachet, aia cam costă, că nu poți tot timpul să iei mâncare gătită la caserolă la serviciu. Depinde și ce folosești la mâncare și cât de sănătoasă este, că dacă vorbim de paste și alte semipreparate bazate puternic pe carbohidrați, logic că ieși mai ieftin, sub 1.500 RON. Dar dacă vorbim de dietă keto, cu mâncare diversificată de trei ori pe zi, se sare lejer de 2.000 de lei de persoană pe lună”, scrie altcineva.

Cât cheltuiesc românii pe mâncare în Occident

Un român care locuiește în apropiere de Paris a afirmat că bugetul său lunar pentru mâncare este de aproximativ 240 de euro.

„Cumpăr des fructe (mere, pere, pepene, struguri, de sezon în general), paste, sos de roșii, conserve de ton în ulei de măsline, avocado, lapte, pulpe de pui sau piept de pui, piept de curcan, prosciutto fără nitriți, cartofi, roșii, brânză, iaurt, unt, spanac, humus, cafea, miere. Serviciul mă costă cam 200 de lei, iar când merg la birou mănânc la cantină (cam 5 euro pe zi, de două ori pe săptămână)”, a relatat acesta.

El a explicat și obiceiurile alimentare care îl ajută să își păstreze cheltuielile la acest nivel.

„Încerc să nu mai mănânc pâine, momentan reușesc, de vreo lună și ceva, cu foarte mici excepții. Încerc să mănânc și cât mai puțină mâncare procesată în general. Nu mănânc nici două feluri de mâncare odată. Dimineața și seara sunt mese destul de sobre, la prânz e ceva mai solid. Nu comand cu livrare niciodată, niciodată, nici măcar o dată. Mai ies și la restaurant, dar rar, nu este un obicei. Dacă merg la Paris la o expoziție, ceva, mănânc în oraș și atunci dau 12–20 de euro dintr-un foc”, afirmă el.

Românul a oferit câteva exemple despre prețurile alimentelor din Franța, unde unele produse de bază i se par accesibile, dar carnea de vită și anumite sortimente de pește sunt mai scumpe.

„Un kilogram de piept de pui e 10 euro și un kilogram de pulpe e vreo 6. Peștele e cam 14 lei o conservă de 100 de grame. Ouăle, dau vreo 3 euro pe douăsprezece. Laptele, cam 1 euro pe litru. Nu sunt scumpe astea, dar dacă vrei vită dai vreo 18–20 de euro pe kilogram”, afirmă acesta.

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Un alt român, stabilit în Germania, a relatat că el și partenera sa cheltuiesc aproximativ 500 de euro lunar pentru alimentație, echivalentul a circa 2.500 de lei. Bugetul include atât mesele pregătite acasă, cât și comenzile ocazionale de mâncare.

„Cam 500 de euro, două persoane în Germania. Gătim și acasă. Lucrez în ture și, când nu mai am chef de nimic, mai și comand pe Lieferando de trei sau patru ori pe lună. Asta înseamnă două pizze de 30 de centimetri, la cam 15 euro bucata, sau burger de vită cu cartofi prăjiți de la Burger King, care ne duc la doi inși tot cam pe la 30 de euro. Fără copii și fumez. Nu simt la salariu neapărat”, a adăugat acesta.

El a comparat situația actuală cu dificultățile financiare pe care le-a întâmpinat când locuia în România, afirmând că diferența nu constă doar în prețurile alimentelor, ci mai ales în posibilitatea de a le cumpăra fără grija banilor.

„Nu o să uit niciodată cum îmi mâncam de sub unghii în România. Pentru ăștia mai tineri înseamnă că îmi număram fiecare bănuț. Luam și țigări la bucată, de câți bani aveam adunați. Să trăiești fără grija zilei de mâine îți adaugă zeci de ani din viață”, a adăugat acesta.

Un român stabilit la Bruxelles a relatat că bugetul lunar pentru două persoane ajunge la aproximativ 900–1.000 de euro, echivalentul a circa 4.500–5.000 de lei. Acesta include însă și alte cumpărături din supermarket, nu doar alimente.

„De la supermarket luăm doar produse de bază, fructe, legume, brânză feta, ouă, conserve, iaurt, paste, chestii congelate etc. și carne, dar mai rar. Carnea de pui care să nu fie de proastă calitate e cam 15–20 de euro kilogramul. Nu iau nimic scump, orice costă 3–4 euro × 25 de alimente, plus câteva lucruri mai scumpe, și coșul săptămânal e mereu pe la 150 de euro. Mai cumperi câteva lucruri și în timpul săptămânii, plus câteva comenzi când nu avem timp de gătit, și așa dispar 1.000 de euro”, a relatat acesta.

Un român stabilit în sudul Spaniei susține că plătește aproximativ 300–350 de euro lunar pentru mâncarea a două persoane, echivalentul a circa 1.500–1.750 de lei.

Un român stabilit în Statele Unite ale Americii a susținut că alocă aproximativ 2.500 de lei lunar alimentației și că unele produse i se par chiar mai ieftine decât în România.

„Texas, în jur de 2.500 de lei pe lună, la cursul actual. Vită, pui, ouă, lapte, ovăz, orez, paste, legume, ulei de măsline, fructe de pădure etc. Deloc chestii procesate. În afară de lapte, care e 5,6 dolari pentru 1,89 litri (e ceva cu dublă proteină, ultrafiltrat etc.), mi se par mai ieftine alimentele aici”, a adăugat acesta.