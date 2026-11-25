Tere, singura locuitoare a unui sat din Asturias, a repus în funcțiune cuptorul familiei cu ajutorul fratelui său. Cei doi au pregătit pâine și preparate tradiționale, reluând obiceiuri învățate în copilărie.

Tere, ultima locuitoare a așezării Foto: X/DAP

Un cuptor de pâine nefolosit de aproximativ 45 de ani a fost reaprins într-un sat din Asturias, în nordul Spaniei. Tere, prezentată drept ultima locuitoare a așezării, a reluat tradiția familiei alături de fratele său, Javier, relatează diariodelviajero.com.

Aceste tradiții culinare sunt legate, pentru Tere, de amintirea bunicii, care făcea pâine în fiecare sâmbătă pentru întreaga săptămână. Brutarii nu ajungeau în sat, astfel că familia își pregătea singură pâinea. Femeia a învățat etapele de lucru încă din copilărie, urmărindu-și bunica și ajutând-o în gospodărie.

„Bunica mea cocea în fiecare sâmbătă ca să aibă pâine pentru toată săptămâna. A învățat meseria devreme, din pură necesitate”, spune Tere.

Rețetele familiei, pregătite din nou

La repunerea în funcțiune a cuptorului, Javier s-a ocupat de foc, iar Tere a pregătit aluatul după rețetele păstrate din copilărie. Fratele ei își amintea cum bunica aducea cu măgarul crengi de eucalipt și alte lemne pentru cuptor.

Încălzirea se face treptat, până când bolta capătă o nuanță albicioasă. Jarul este apoi îndepărtat, iar cuptorul este lăsat să se răcorească înainte de introducerea pâinii. Printre ingredientele folosite se numără escanda, un grâu tradițional cultivat în Asturias.

Pe lângă pâine, cei doi au pregătit bollos preñaos, chifle umplute cu chorizo, așezate pe frunze de varză înainte de coacere. Ziua s-a încheiat cu frisuelos, un desert asturian asemănător clătitelor, făcut din făină, lapte și ouă.