Fosta primă-doamnă a Franței este acuzată că ar fi participat la o operațiune prin care un om de afaceri ar fi fost convins să își retragă declarațiile privind finanțarea campaniei prezidențiale din 2007 a lui Sarkozy cu bani proveniți din Libia lui Muammar Gaddafi. Dacă va fi găsită vinovată, Carla Bruni riscă până la 10 ani de închisoare.

Nicolas Sarkozy și Carla Bruni-Sarkozy Foto: AFP

Carla Bruni-Sarkozy, cântăreață și fost fotomodel, a fost trimisă în judecată în Franța într-un dosar privind presupuse tentative de influențare a unui martor în ancheta de corupție care îl vizează pe soțul său, fostul președinte Nicolas Sarkozy.

Decizia judecătorilor a fost pronunțată marți, cu doar câteva zile înainte ca fostul lider francez să afle dacă va trebui să se întoarcă în închisoare.

În vârstă de 58 de ani, Carla Bruni riscă o pedeapsă de până la 10 ani de detenție dacă va fi găsită vinovată de acuzațiile care i se aduc, scrie The Telegraph.

Ea va fi judecată alături de soțul său și de alte persoane implicate în dosar, printre care Michèle Marchand, cunoscută drept „regina paparazzilor” din Franța, și un intermediar condamnat anterior pentru fraudă.

Nicolas și Carla Bruni-Sarkozy sunt acuzați de conspirație în vederea comiterii unor fraude organizate și de faptul că ar fi beneficiat în cunoștință de cauză de o operațiune de influențare a unui martor.

Operațiunea „Salvați-l pe Sarko”

Ancheta vizează o presupusă operațiune descrisă de unul dintre participanți drept „Operațiunea Salvați-l pe Sarko”.

Scopul acesteia ar fi fost să îl convingă pe omul de afaceri franco-libanez Ziad Takieddine să își retragă acuzațiile potrivit cărora Nicolas Sarkozy ar fi primit milioane de euro de la regimul fostului lider libian Muammar Gaddafi pentru finanțarea campaniei sale prezidențiale din 2007.

La sfârșitul anului 2020, Takieddine și-a retras temporar declarațiile, însă câteva luni mai târziu a revenit asupra deciziei și și-a reafirmat acuzațiile.

Luni, Nicolas Sarkozy, în vârstă de 71 de ani, urmează să afle rezultatul apelului împotriva condamnării sale la cinci ani de închisoare pentru conspirație în dosarul finanțării libiene. Procurorii au cerut o pedeapsă de șapte ani.

După condamnarea pronunțată în septembrie 2025, fostul președinte a petrecut 20 de zile în penitenciarul La Santé din Paris. El a devenit astfel primul fost șef de stat francez încarcerat de la mareșalul Philippe Pétain, conducătorul regimului de la Vichy, care a colaborat cu Germania nazistă.

Ulterior, Sarkozy a publicat o carte despre experiența din închisoare, intitulată „Jurnalul unui deținut”, care a devenit un bestseller.

„Regina paparazzilor”, apropiată de familia Macron

Un personaj central în noul dosar este Michèle „Mimi” Marchand, în vârstă de 79 de ani, fostă proprietară de club de noapte, care și-a construit influența în lumea presei mondene franceze.

De-a lungul anilor, ea a devenit o confidentă apropiată a două cupluri prezidențiale: Nicolas și Carla Bruni-Sarkozy, respectiv Emmanuel și Brigitte Macron.

Marchand a fost prezentată cuplului Macron în 2016 de miliardarul Xavier Niel, fondatorul unui important grup de telecomunicații. Ulterior, ea a contribuit la transformarea poveștii de dragoste neobișnuite a celor doi într-un avantaj de imagine politică. Brigitte Macron este cu 24 de ani mai în vârstă decât soțul său.

În puțin peste un an, Emmanuel și Brigitte Macron au apărut de șapte ori pe coperta revistei Paris Match. Printre fotografii s-au numărat și imagini realizate de paparazzi, prezentate drept instantanee spontane, în care cei doi se plimbau prin apa mării, la Biarritz.

După alegerea lui Emmanuel Macron în funcția de președinte, în 2017, Michèle Marchand a fost fotografiată în spatele biroului prezidențial, făcând semnul victoriei cu degetele.

În decembrie anul trecut, agenția sa de fotografie, Bestimage, a provocat involuntar un scandal după ce a publicat imagini în care Brigitte Macron numea protestatarele feministe „proaste nenorocite”, în culisele unui spectacol de comedie.

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Nu există însă nicio indicație că Emmanuel sau Brigitte Macron ar fi fost implicați în presupusa operațiune de influențare a martorului.

Un intermediar ar fi promis patru milioane de euro

Dosarul privind influențarea martorului are la bază un interviu acordat în noiembrie 2020 de Ziad Takieddine, care se afla atunci în Liban, unde se sustrăgea autorităților franceze.

Omul de afaceri și-ar fi retras acuzațiile împotriva lui Nicolas Sarkozy în schimbul unei sume care ar fi putut ajunge la patru milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, promisiunea ar fi fost făcută de Noël Dubus, un intermediar cu activitate discretă, despre care procurorii suspectează că ar fi păstrat pentru sine aproximativ 200.000 de euro.

Judecătorii consideră că Michèle Marchand și Carla Bruni-Sarkozy, prietene de aproximativ 30 de ani, ar fi avut rolul de intermediari între persoanele implicate în presupusa operațiune și fostul președinte.

În decembrie anul trecut, procurorii financiari au susținut că Bruni-Sarkozy ar fi avut „un rol direct în finanțarea” tentativei de obținere a unei retrageri oficiale a declarațiilor lui Takieddine.

Potrivit publicației Le Monde, Carla Bruni le-ar fi spus magistraților că nu ar fi putut participa la organizarea unei asemenea operațiuni.

„Capacitățile mele cognitive sunt de așa natură încât sunt foarte slabă la organizarea lucrurilor, așa că nu aș fi putut lua parte la așa ceva”, ar fi declarat aceasta.

Un telefon mobil secret, în centrul anchetei

Anchetatorii susțin însă că artista ar fi urmărit desfășurarea operațiunii prin intermediul unui telefon mobil secret, pe care îi ceruse specialistului său IT să îl țină „complet deconectat de orice altceva”.

Într-unul dintre mesajele analizate de anchetatori, Michèle Marchand îl numea pe Takieddine „mincinosul” și îi transmitea fostei prime-doamne că omul de afaceri fusese arestat în Liban și se afla „într-o situație foarte dificilă”.

Inițial, Carla Bruni a negat că ar fi deținut acel telefon. Ulterior, ea a susținut că îl folosea pentru a comunica cu copiii săi.

Artista a ajuns să își acuze fosta prietenă de minciună și manipulare. În 2024, înainte ca Nicolas Sarkozy să fie încarcerat, ea le-ar fi spus magistraților: „Nimeni nu ajunge la închisoare din întâmplare”.

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Michèle Marchand a fost eliberată din arest preventiv în 2021. În timpul unei convorbiri telefonice interceptate de anchetatori, Brigitte Macron a contactat-o și și-a exprimat nemulțumirea față de încarcerarea acesteia.

„Nu poți pur și simplu să bagi oamenii în închisoare așa”, ar fi spus soția președintelui francez. „În mintea mea, închisoarea este rezervată persoanelor periculoase”.

Nu există dovezi că familia Macron ar fi participat la presupusa operațiune.

Sarkozy respinge acuzațiile

Nicolas Sarkozy a negat că ar fi solicitat ajutorul unor persoane implicate în ceea ce a descris drept o operațiune organizată de „amatori nepricepuți”.

În ianuarie 2021, Ziad Takieddine a revenit asupra declarațiilor inițiale și și-a reafirmat acuzațiile privind finanțarea campaniei prezidențiale din 2007.

Omul de afaceri a murit în septembrie anul trecut, cu două zile înainte ca Nicolas Sarkozy să fie condamnat în dosarul finanțării libiene.

Atât fostul președinte, cât și soția sa resping acuzațiile și susțin că nu au comis nicio ilegalitate.

Procesul în care vor fi judecați Nicolas Sarkozy și Carla Bruni-Sarkozy este așteptat să înceapă spre sfârșitul anului viitor.