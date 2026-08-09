Românii cheltuiesc mii de lei lunar pentru alimente care oferă puțină valoare nutritivă, deși o alimentație bazată pe ingrediente simple poate costa mai puțin. O analiză comparativă arată că diferența de preț dintre un meniu echilibrat și unul format în principal din produse ultraprocesate s-a redus semnificativ în ultimii ani, iar în unele situații alegerea mai sănătoasă este și varianta mai economică.

Percepția că alimentația sănătoasă este scumpă rămâne una dintre cele mai răspândite idei atunci când vine vorba despre schimbarea stilului de viață. Mulți consumatori consideră că un regim echilibrat presupune automat produse premium, ingrediente exotice sau alimente bio, însă o analiză a costurilor reale arată că această comparație este adesea greșită.

Atunci când sunt comparate două coșuri alimentare complete sau două meniuri pentru o zi întreagă, diferențele de preț nu doar că se reduc, ci pot favoriza chiar alimentația echilibrată.

Un coș cu alimente sănătoase poate costa mai puțin

Potrivit unei analize realizate de o platformă de planuri alimentare personalizate, costul lunar al alimentației pentru două persoane este estimat la 3.420-4.020 de lei pentru un meniu echilibrat și la 4.320-4.920 de lei pentru unul bazat pe alimente ultraprocesate.

Diferența înseamnă o economie posibilă de 600-900 de lei pe lună pentru o familie care alege ingrediente de bază și mese pregătite acasă.

La nivelul unui singur coș de cumpărături, diferența este mai mică, dar direcția rămâne aceeași. Un coș alimentar format din carne, ouă, lactate, legume, fructe și produse de bază ajunge la aproximativ 385 de lei. În schimb, un coș alcătuit din pizza congelată, mezeluri, snacksuri, băuturi îndulcite și alte produse ultraprocesate costă aproximativ 431 de lei.

Astfel, alimentele percepute adesea ca fiind „mai sănătoase” nu sunt neapărat mai scumpe. Diferența apare mai ales atunci când bugetul alimentar este consumat pe produse cumpărate rapid, din obișnuință, care au un aport nutritiv redus.

„Scumpirile din ultimii ani au redus semnificativ diferențele de preț dintre alimentele sănătoase și cele ultraprocesate. Astăzi, atunci când comparăm un coș alimentar complet sau meniurile pentru o zi întreagă, alimentația echilibrată costă aproape la fel sau poate fi chiar mai ieftină”, spune Olivia Niță, consultant nutriționist și cofondator Bloomplate.

Diferența se vede și în costul unei zile de alimentație

Calculul meselor zilnice arată aceeași tendință.

Un meniu bazat pe produse ultraprocesate poate ajunge la un cost de 72-82 de lei pe zi. Un astfel de meniu poate include alimente precum crenvurști și pâine albă la micul dejun, produse de patiserie și băuturi răcoritoare ca gustări, pizza congelată la prânz și burgeri congelați cu cartofi prăjiți la cină.

În schimb, un meniu echilibrat, alcătuit din preparate simple, are un cost estimat de 57-67 de lei pe zi. Acesta poate include ouă cu legume la micul dejun, iaurt și fructe la gustare, carne cu orez și legume la prânz și o cină bazată pe carne, cartofi copți și salată.

Diferența de 10-15 lei pe zi poate părea redusă, însă pe termen lung devine semnificativă. O persoană poate economisi până la aproximativ 100 de lei pe săptămână doar prin alegerea unor ingrediente de bază și prin reducerea consumului de produse ultraprocesate.

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De ce continuă să existe impresia că mâncarea sănătoasă este mai scumpă

Una dintre explicații este asocierea alimentației sănătoase cu produse considerate scumpe, precum avocado, somon, semințe exotice sau produse bio.

În realitate, spun specialiștii, o alimentație echilibrată nu presupune obligatoriu astfel de produse. Baza poate fi formată din alimente accesibile: ouă, carne, lactate simple, legume de sezon, fructe, leguminoase, cereale integrale și preparate gătite acasă.

„În loc să investim în alimente de bază, precum carne, ouă, lactate, legume sau fructe, ajungem să cheltuim o parte importantă din bani pe gustări, băuturi îndulcite și produse cumpărate impulsiv. Astfel, impresia că alimentația sănătoasă este mai scumpă apare adesea nu pentru că ingredientele de bază costă mai mult, ci pentru că o mare parte din buget este direcționată către produse ultraprocesate care oferă puțină valoare nutritivă”, explică Olivia Niță.

Pe termen lung, diferența de cost devine tot mai vizibilă

Calculată anual, diferența dintre cele două tipuri de alimentație ajunge la valori importante.

Pentru o singură persoană, un regim echilibrat presupune cheltuieli estimate între 20.520 și 24.120 de lei pe an, în timp ce unul bazat pe produse ultraprocesate poate ajunge la 25.920-29.520 de lei.

Economia anuală estimată este de aproximativ 5.400 de lei pentru o persoană.

În cazul unei familii formate din două persoane, alimentația echilibrată ar presupune un buget anual de aproximativ 41.040-48.240 de lei, față de 51.840-59.040 de lei pentru o alimentație bazată pe produse ultraprocesate. Diferența ajunge astfel la aproximativ 10.800 de lei pe an.

Lipsa timpului și obiceiurile zilnice influențează alegerile alimentare

Dacă diferența de preț nu mai este principalul obstacol, atunci apare întrebarea: de ce continuă mulți români să aleagă produse ultraprocesate?

Unul dintre motive este lipsa timpului. Produsele gata preparate, semipreparatele și comenzile de mâncare oferă o soluție rapidă într-un ritm de viață tot mai aglomerat.

Un alt factor este accesibilitatea. Produsele ultraprocesate sunt disponibile aproape peste tot, sunt promovate intens și sunt construite pentru consum rapid. În schimb, o masă echilibrată presupune adesea planificare, cumpărături organizate și timp pentru gătit.

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La acestea se adaugă obiceiurile formate în familie, stresul zilnic și cumpărăturile impulsive. De multe ori, costurile suplimentare nu provin din alimentele de bază, ci din acumularea unor cheltuieli mici pentru gustări, dulciuri și băuturi consumate frecvent.

Alegerea alimentelor contează mai mult decât diferența de preț

În ultimii ani, scumpirile au schimbat modul în care consumatorii privesc bugetul alimentar. Diferența dintre un coș sănătos și unul dominat de produse ultraprocesate nu mai este atât de mare pe cât se credea.

De multe ori, costurile mai ridicate apar nu din cumpărarea unor alimente de calitate, ci din frecvența cu care sunt achiziționate produse cu valoare nutritivă redusă.

În contextul în care prețurile alimentelor reprezintă o preocupare majoră pentru gospodării, organizarea cumpărăturilor și revenirea la ingrediente simple pot avea un impact direct asupra bugetului. Alimentația echilibrată nu depinde exclusiv de câți bani sunt cheltuiți, ci și de modul în care sunt aleși și utilizați aceștia.