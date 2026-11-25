Pensiile din România vor fi majorate începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat Vasilica-Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Procentul de creștere nu a fost stabilit deocamdată, acesta urmând să fie calculat împreună cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, în funcție de resursele bugetare disponibile.

Pensiile românilor ar putea crește Foto: Shuterstock

„Pensiile pentru anul viitor cu siguranță vor fi mărite. Așteptăm să aflăm procentul. De la 1 ianuarie veți beneficia de o creștere”, a declarat Vasilica-Valentina Robu, în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă.

Șefa Casei Naționale de Pensii a precizat că instituția este pregătită să aplice majorarea imediat ce vor fi stabilite procentul și condițiile necesare.

Aceasta a subliniat însă că nivelul creșterii trebuie stabilit în funcție de sustenabilitatea financiară a sistemului public de pensii și de posibilitățile bugetului de stat.

„Orice majorare se face cu sustenabilitate, adică trebuie să ținem cont dacă este sustenabilă această majorare. Asta calculăm împreună cu colegii de la Ministerul de Finanțe”, a explicat președinta CNPP, potrivit Mediafax.

Peste 4,6 milioane de pensionari în sistemul public

Potrivit datelor prezentate la congres, sistemul public de pensii din România număra 4.674.547 de pensionari.

Procentul cu care vor crește pensiile de la începutul anului viitor urmează să fie anunțat după finalizarea calculelor cu Ministerul Finanțelor și stabilirea cadrului legislativ necesar.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat luni că PSD își propune ca pensiile să fie majorate în 2027 cu procentul stabilit de lege, estimat la aproximativ 7,3%

„Obiectivul nostru principal este să facem majorarea pensiilor cu procentul pe care îl prevede legea. Discuţii despre ajutoare one-off nu au existat, însă există o discuţie despre prelungirea schemei de sprijin pentru consumatorul vulnerabil, în ceea ce priveşte electricitatea. Sunt foarte optimist că asta se va întâmpla”, a declarat Florin Manole.