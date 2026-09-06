„Ai voie să greșești”. Un psiholog, mesaj puternic pentru părinți înainte de începerea școlii: „Nu transforma casa într-o a doua sală de examen”

Începe școala, iar pentru mulți copii emoțiile sunt la fel de importante ca rechizitele puse în ghiozdan. Psihologul Mihai Copăceanu le transmite părinților să se întrebe nu doar dacă cei mici au tot ce le trebuie pentru prima zi, ci și dacă sunt pregătiți emoțional pentru noul an școlar.

Prima zi de școală Foto: Foto: Shuterstock

„În seara asta poate verifici ghiozdanul pentru a treia oară. Caiete, penar, haine călcate, aranjate, alarma pusă. Totul pare pregătit. Dar uită-te puțin la copilul tău. El este pregătit?”, este întrebarea de la care pornește mesajul psihologului.

Pentru unii copii, revenirea la școală înseamnă bucuria revederii colegilor. Pentru alții poate veni cu emoții, teamă sau nesiguranță. Copilul poate fi trist, îngândurat ori speriat și să se întrebe dacă se va descurca în noul an școlar, chiar dacă nu vorbește despre aceste lucruri.

Copăceanu îi îndeamnă pe părinți ca, înainte de a le spune copiilor „Să fii cuminte!”, „Să fii atent!” sau „Să iei note bune!”, să le ofere un mesaj de siguranță.

„Nu trebuie să-mi demonstrezi nimic. Ai voie să greșești. Ai voie să nu știi. Ai voie să ceri ajutor. Iar dacă îți va fi greu, eu sunt aici”, este mesajul pe care psihologul îi sfătuiește pe părinți să îl transmită.

„Școala va avea zile cu 10, dar și zile cu lacrimi”

Potrivit psihologului, părinții trebuie să fie pregătiți și pentru momentele mai puțin plăcute ale anului școlar. „Școala va avea zile cu 10, dar și zile cu lacrimi. Vor fi reușite, greșeli, conflicte și momente în care copilul tău va avea nevoie să fie încurajat, nu certat”, transmite Mihai Copăceanu.

Specialistul le recomandă părinților să nu transforme locuința într-un al doilea spațiu în care copilul este permanent evaluat.

„Nu transforma casa într-o a doua sală de examen”, avertizează psihologul.

Copilul trebuie să știe că poate veni acasă și cu o notă mică, cu un eșec sau cu un „nu am reușit”, fără să se teamă că va fi respins sau că își va dezamăgi părinții.

„Nu ne va interesa doar ce note a luat”

Mihai Copăceanu atrage atenția că, pe termen lung, rezultatele școlare nu reprezintă singurul lucru important.

„Pentru că, peste ani, nu ne va interesa doar ce note a luat”, spune psihologul.

Mai importante vor fi, în opinia sa, încrederea pe care copilul o are în propriile forțe, capacitatea de a se ridica după un eșec, de a cere ajutor și de a construi relații cu cei din jur.

„Ne va interesa dacă are încredere în el. Dacă știe să se ridice după ce cade. Dacă știe să ceară ajutor. Dacă știe să construiască relații. Dacă este un om bun. Mâine nu începe o cursă. Începe încă un an din copilăria lui”, transmite psihologul.

„Nu succes, ci bucurii la școală”

Într-un alt mesaj dedicat începutului de an școlar, Mihai Copăceanu pune în discuție și urarea pe care adulții o transmit, în mod tradițional, elevilor: „Succes în noul an școlar!”.

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„În fiecare toamnă, mesajele despre începutul școlii se repetă: «Succes în noul an școlar!» – ca și cum școala ar fi o competiție, o cursă de alergare în care copilul trebuie mereu să fie pregătit, în alertă, gata de teste”, afirmă el.

Și expresia „trebuie să lupți pentru note” poate fi percepută de unii copii ca o amenințare. În loc să vadă școala ca pe un loc în care descoperă și învață, aceștia pot ajunge să o asocieze cu presiunea rezultatelor.

Nici urarea „baftă”, spune Copăceanu, nu schimbă această perspectivă, deoarece trimite în continuare la ideea de noroc și competiție.

„Să fii cuminte” poate însemna pentru copil „nu reacționa”

O altă presiune apare în cazul copiilor mici, cărora părinții le spun adesea „Să fii cuminte la școală, să nu mă faci de râs”.

Psihologul atrage atenția că elevii știu deja că școala presupune reguli și disciplină. „Cuminte” nu ar trebui să ajungă să însemne pentru copil „stai în banca ta, nu reacționa”.

Copilăria este, în mod firesc, plină de energie, conflicte și incidente, consideră specialistul. Important nu este ca acestea să fie eliminate cu orice preț, ci ca cei mici să învețe să gestioneze situațiile și să repare relațiile.

„Important nu e să nu se întâmple, ci cum învățăm din ele și cum ne împăcăm cu colegul care ne-a lovit”, explică Mihai Copăceanu.

Astfel de experiențe îi pot ajuta pe copii să dezvolte empatie, curaj și reziliență, calități de care vor avea nevoie pe tot parcursul vieții.

„Merg la serviciu pentru tine” poate pune, de asemenea, presiune

Psihologul pune sub semnul întrebării și o altă expresie des întâlnită în relația dintre părinți și copii: „Merg la serviciu pentru tine”.

Întrebarea este ce mesaj ajunge, de fapt, la copil printr-o astfel de formulare și dacă acesta nu poate ajunge să simtă că trebuie să răsplătească eforturile părintelui prin rezultate școlare.

În schimb, Copăceanu susține că obiectivul părinților ar trebui să fie creșterea unor copii sănătoși, încrezători și capabili să se descurce în viață, nu doar obținerea unor note cât mai mari.

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„Totuși, ne dorim copii sănătoși, încrezători, capabili să se descurce în viață, sau cu note bune. Școala ar trebui să fie despre dezvoltare fizică, emoțională și socială, despre valori și deprinderi de viață, despre curiozitate și bucuria de a descoperi, nu despre frica de note”, susține psihologul.

Psihologul propune schimbarea perspectivei și chiar a urării adresate copiilor la început de an școlar. În loc de „Succes la școală!”, părinții ar putea spune: „Bucură-te de noul an, descoperă, învață și crește frumos!”.

Iar înainte ca părintele să mai verifice încă o dată ghiozdanul, psihologul are un ultim îndemn: să meargă la copil și să îl îmbrățișeze: „Încearcă. Descoperă. Greșește. Bucură-te. Iar când te întorci acasă, indiferent cum a fost ziua, eu voi fi aici.”

Mihai Copăceanu este psiholog, doctor în medicină, autor, specialist în adicții.