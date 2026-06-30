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Avertismentul unui psiholog înainte de afişarea rezultatelor la Evaluarea Națională și BAC: „Reacția părinților poate lăsa urme mai adânci decât nota”

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Înainte de afișarea rezultatelor la Evaluarea Națională și Bacalaureat, psihologul Mihai Copăceanu îi îndeamnă pe părinți să nu transforme nota într-o măsură a valorii copilului, avertizând că reacția lor în astfel de momente poate lăsa urme mai adânci în sufletul copilului decât rezultatul examenului în sine.

Notele de la examene n-at trebui să condiţioneze sentimentele pentru copii. FOTO: arhivă
Notele de la examene n-at trebui să condiţioneze sentimentele pentru copii. FOTO: arhivă

Miercuri, 1 iunie, vor fi afișate rezultatele la Evaluarea Națională, iar pe 7 iulie elevii vor afla notele obținute la examenul de Bacalaureat. În acest context, psihologul Mihai Copăceanu a publicat marți, 30 iunie, un mesaj pe Facebook în care le cere părinților să nu își condiționeze sprijinul și afecțiunea de rezultatele copiilor la examene.

E atrage atenția că elevii care nu obțin notele pe care și le-au dorit au nevoie, înainte de orice, de înțelegere și susținere, pentru a putea învăţa din propriul eşec.

„Și copiii care vor lua note mici la Evaluarea Națională sau la BAC, cei care au greșit din diferite motive sau chiar nu au învățat satisfăcător merită să fie îmbrățișați, înțeleși, acceptați, sprijiniți și iubiți. Și ei sunt copiii dumneavoastră și copiii au nevoie de părinți mai ales când le este greu și când greșesc”, a scris Mihai Copăceanu.

„Copiii învață mai degrabă din eșec decât din predicile părinților”, spune specialistul, care explică de ce un rezultat slab poate deveni o lecție importantă doar dacă este însoțit de sprijin și nu de reproșuri.

„Copiii învață mai degrabă din eșec decât din predicile părinților. Copiii deseori nu învață nici din propriul eșec, evită asumarea și responsabilitatea și caută explicații și justificări în exterior. De ex, profa de mate e de vină sau Ministerul Educației că «a dat Bacovia în loc de Eminescu, nu avea cum să pice anu’ ăsta Bacovia». Această gândire magică și irațională o vedem în fiecare an la examene”, afirmă acesta.

În opinia sa, rezultatele la examene sunt importante pentru admiterea într-o anumită școală sau facultate, însă nu definesc viitorul unei persoane.

„Notele pot fi esențiale pentru școală, pentru o admitere, dar nu sunt fundamentale pentru viață. Sunt o etapă, cu consecințe, desigur. Auzim mereu că viața nu se termină cu un examen. Însă modul în care un copil depășește un eșec este esențial, la fel cum este esențial modul în care este înțeles și acceptat cu limitele, neputințele sau chiar acea iresponsabilitate deseori invocată”, a explicat psihologul.

Mihai Copăceanu consideră că reacția părinților în ziua afișării rezultatelor va rămâne în memoria copiilor mult timp după ce notele vor fi uitate şi aceasta este cea care îşi pune amprenta în sufletul lor chiar mai mult decât rezultatul propriu-zis al examenului.

„Peste ani, va uita media de la examene (si dvs veți uita), dar va ține minte cum v-ați comportat: susținător și matur sau dur, rece și amenințător”, a scris acesta, continuând în acelaşi ton:

„La ce folosesc criticile, cearta, amenințările și pedepsele pentru un copil care simte deja cel mai bine amărăciunea? El cunoaște eșecul pe propria piele. Nu faci decât să pui sare pe rană și să arăți că atitudinea ta ca părinte variază în funcție de notele lui.

Ai note bune=te iubesc, sunt mândră de tine, scriu pe Facebook.

Ai note slabe = m-ai dezamăgit, ești pedepsit”.

În finalul mesajului, Mihai Copăceanu îi îndeamnă pe părinți să nu reducă valoarea copiilor la media obținută la examen și să fie alături de ei mai ales în momentele dificile.

„Un copil de nota 5 are un suflet la fel de bun și de frumos (chiar dacă acum este trist) ca un copil de nota 9 și poate avea un viitor de succes, orice ar însemna acesta pentru el.

Ar merita ca părintele lui să fie lângă el când suferă, nu să îl certe și să îi spună constant: «M-ai dezamăgit», «Nu o să ajungi nimic în viață» sau alte cuvinte care rănesc.

Poate că nu putem schimba nota de pe hârtie (nici prin contestație), dar putem schimba felul în care copilul își va aminti această zi.

Iar dintre toate lucrurile pe care le va uita în timp, cel mai probabil nu va uita dacă, atunci când i-a fost greu, a găsit acasă judecată sau sprijin, condiționare sau iubire.

Cu siguranță nu este ușor în rolul de părinte, dar avem de ales?”, a încheiat psihologul.

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