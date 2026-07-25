Psihologul Mihai Copăceanu: „Este o greşeală şi o iresponsabilitate să permitem minorilor participarea la festivaluri”

Psihologul Mihai Copăceanu, specialist în adicţii şi doctor în medicină, avertizează că adolescenţii sunt expuşi unor numeroase riscuri la festivalurile de muzică şi consideră că minorii nu ar trebui să participe la astfel de evenimente.

Într-un interviu acordat News.ro, specialistul susţine că societatea şi părinţii au început să normalizeze comportamente periculoase, în condiţiile în care adolescenţii sunt expuşi consumului de alcool şi droguri, dar şi altor situaţii de risc.

„E o greşeală şi o iresponsabilitate să permitem minorilor participarea la festivaluri”, afirmă psihologul Mihai Copăceanu.

Psihologul spune că adolescenţii sunt tentaţi să îşi asume riscuri, mai ales în grup, iar festivalurile pot deveni locul primelor experienţe periculoase.

„Festivalurile sunt ocazii favorabile primului contact cu abuzul de tutun, alcool şi droguri, primului act sexual neprotejat, agresiunilor sexuale, etc. Prima beţie va fi la festival”, avertizează acesta.

Tinerii nu au suficiente alternative

Mihai Copăceanu consideră că tinerii nu reprezintă o prioritate nici la nivel naţional, nici la nivel local.

Există prea puţine programe, servicii şi activităţi dedicate adolescenţilor, iar multe comunităţi nu dispun de centre de tineret sau de reţele de voluntariat care să îi implice constant, consideră psihologul.

Specialistul atrage atenţia şi asupra timpului excesiv petrecut în faţa ecranelor în perioada vacanţei, fenomen care favorizează tulburările de somn şi poate afecta sănătatea mintală a adolescenţilor.

Activităţi în aer liber, recomandate în locul festivalurilor

Ca alternative mai sănătoase pentru petrecerea timpului liber, psihologul recomandă activităţile în natură, plimbările, vacanţele la bunici, interacţiunea cu animalele şi implicarea în proiecte de voluntariat.

În opinia sa, participarea la festivaluri ar trebui amânată până la majorat.

„De aceea, eu recomand amânarea acestor participări la festivaluri până după 18 ani. Nu facem experimente cu copiii”, a declarat Mihai Copăceanu.