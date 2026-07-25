 Psihologul Mihai Copăceanu: „Este o greşeală şi o iresponsabilitate să permitem minorilor participarea la festivaluri” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 25 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Psihologul Mihai Copăceanu: „Este o greşeală şi o iresponsabilitate să permitem minorilor participarea la festivaluri”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Psihologul Mihai Copăceanu, specialist în adicţii şi doctor în medicină, avertizează că adolescenţii sunt expuşi unor numeroase riscuri la festivalurile de muzică şi consideră că minorii nu ar trebui să participe la astfel de evenimente.

Psihologul, în fața tinerilor, la un eveniment de prevenție. FOTO Facebook Mihai Copăceanu
Psihologul, în fața tinerilor, la un eveniment de prevenție. FOTO Facebook Mihai Copăceanu

Într-un interviu acordat News.ro, specialistul susţine că societatea şi părinţii au început să normalizeze comportamente periculoase, în condiţiile în care adolescenţii sunt expuşi consumului de alcool şi droguri, dar şi altor situaţii de risc.

„E o greşeală şi o iresponsabilitate să permitem minorilor participarea la festivaluri”, afirmă psihologul Mihai Copăceanu.

Psihologul spune că adolescenţii sunt tentaţi să îşi asume riscuri, mai ales în grup, iar festivalurile pot deveni locul primelor experienţe periculoase.

„Festivalurile sunt ocazii favorabile primului contact cu abuzul de tutun, alcool şi droguri, primului act sexual neprotejat, agresiunilor sexuale, etc. Prima beţie va fi la festival”, avertizează acesta.

Tinerii nu au suficiente alternative

Mihai Copăceanu consideră că tinerii nu reprezintă o prioritate nici la nivel naţional, nici la nivel local.

Există prea puţine programe, servicii şi activităţi dedicate adolescenţilor, iar multe comunităţi nu dispun de centre de tineret sau de reţele de voluntariat care să îi implice constant, consideră psihologul.

Specialistul atrage atenţia şi asupra timpului excesiv petrecut în faţa ecranelor în perioada vacanţei, fenomen care favorizează tulburările de somn şi poate afecta sănătatea mintală a adolescenţilor.

Activităţi în aer liber, recomandate în locul festivalurilor

Ca alternative mai sănătoase pentru petrecerea timpului liber, psihologul recomandă activităţile în natură, plimbările, vacanţele la bunici, interacţiunea cu animalele şi implicarea în proiecte de voluntariat.

În opinia sa, participarea la festivaluri ar trebui amânată până la majorat.

„De aceea, eu recomand amânarea acestor participări la festivaluri până după 18 ani. Nu facem experimente cu copiii”, a declarat Mihai Copăceanu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vor mai muri copii”. Avertismentul sumbru al medicului Cîrstoveanu
digi24.ro
image
Trei directori din companii de stat de armament au fost reţinuţi pentru luare de mită. 500.000 de euro, găsiți la percheziţii
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a anunțat că a fost doborâtă încă o dronă în România. Incidentul a avut loc la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe
gandul.ro
image
Diferențe uriașe în dezvoltarea economică din Europa. Cât e averea medie pe adult
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan a decis: Dinamo București preia imobile de zeci de milioane de euro din patrimoniul unui club dispărut de 20 ani!
fanatik.ro
image
Marii câștigători ai legii salarizării unitare: parlamentarii. Lefuri mărite în următorii ani cu sume cuprinse în 5.000 și 7.000 de lei
libertatea.ro
image
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
digi24.ro
image
Soția lui Andrei Ivan a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Spania, acuză Argentina la Mondial: „E inadmisibil așa comportament”
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
observatornews.ro
image
Video halucinant: momentul în care drona este doborâtă de un avion de luptă: 'Ce e asta, mă?'
cancan.ro
image
Un pensionar cu 14 ani munciți ia pensie zero lei. O persoană care nu a muncit deloc câștigă 500 lei
newsweek.ro
image
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
prosport.ro
image
Cât costă să renovezi complet o baie de 5 mp în 2026. Manopera poate depăși prețul gresiei și faianței
playtech.ro
image
Ipostaza inedită în care a apărut fosta rivală a Simonei Halep. Toată lumea a rămas uimită
fanatik.ro
image
Cum poate fi ținut partidul AUR departe de Palatul Victoria: „Un guvern minoritar este o soluție mai bună”
ziare.com
image
Din închisoare, Daniel Balaciu a rupt tăcerea după ce a desfigurat-o pe Daniela Roba cu lovituri de ciocan
digisport.ro
image
Bon Jovi și-a întrerupt brusc concertul de la New York. Motivul pentru care a părăsit scena
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 25-26 iulie 2026. Cele 5 zodii care vor primi o sumă mare de bani
mediaflux.ro
image
Soția lui Andrei Ivan, fosta gimnastă, a încins Instagramul din Vietnam. Apariția care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Maia Morgenstern, un strigăt de disperare pentru societate după moartea bebelușilor care așteptau un loc la ATI la Marie Curie: „Aveți idee cât rău ați făcut?”
actualitate.net
image
O româncă și-a schimbat complet viața la 43 de ani. Momentul care a făcut-o să renunțe la cariera de cofetar: „Învățarea este pe tot parcursul vieții”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, vacanță romantică în Grecia. Cum s-au afișat cei doi
click.ro
image
Jennifer Lopez și Ben Affleck nu reușesc să se desprindă unul de celălalt după divorț. Motivul neașteptat
click.ro
regină medievală foto generată cu AI png
Ce făceau reginele medievale în pat o să te șocheze! Plăceri reprimate, ritualuri bizare și testele umilitoare la care erau supuse
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Revedere după 40 de ani! Prin câte a trecut Oana Sîrbu, în liceu, în „Epoca de Aur”: „Directoarea ne mai altoia cu un băț!”
image
O româncă și-a schimbat complet viața la 43 de ani. Momentul care a făcut-o să renunțe la cariera de cofetar: „Învățarea este pe tot parcursul vieții”

OK! Magazine

image
Ce făceau reginele medievale în pat o să te șocheze! Plăceri reprimate, ritualuri bizare și testele umilitoare la care erau supuse

Click! Pentru femei

image
„Nu sunt bine, îmi pare rău!” De ce și-a încheiat prematur concertul legendarul rocker Jon Bon Jovi

Click! Sănătate

image
5 lucruri de făcut înainte de culcare pentru a-ți scădea tensiunea arterială