Scandal la Cluj, înainte de începerea școlii. Elevii, chemați la slujbă la Catedrala Mitropolitană. Reacția ministrului Educației

Anchetă și controverse sunt la Cluj-Napoca deoarece elevii sunt obligați să participe la slujba de la Catedrala Mitropolitană în prima zi de școală. Solicitarea a fost făcută de reprezentanții Inspectoratului școlar. Printre cei care au reacționat este ministrul Educației.

Catedrala Cluj Napoca Foto: sursa: mitropolia-clujului.ro

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a cerut unităților de învățământ din orașul Cluj-Napoca să asigure, fiecare, participarea a unei clase la slujba organizată în prima zi de școală la Catedrala Mitropolitană.

În document scrie că școlile „vor asigura participarea unei clase de elevi” la slujba Te Deum pentru binecuvântarea începutului de an școlar, iar copiii vor fi însoțiți de profesorul de Religie.

Ulterior, ministrul Educației, Mihai Dimian, a spus că formularea utilizată de IȘJ lasă impresia unei obligații și că trebuia prezentat cât se poate de clar caracterul opțional al participării.

În replică, Inspectoratul Școlar susține că nu este vorba despre o obligație, ci despre o invitație.

„Adresa transmisă unităților școlare nu are caracter obligatoriu, este o invitație, îi vizează pe elevii care fac ora de Religie. Formularea referitoare la asigurarea participării, respectiv efectivul de o clasă invocat, estimează numărul elevilor, având în vedere nevoia asigurării condițiilor de siguranță, pe durata deplasării acestora, implicit, obținerea acordului părinților”, a transmis Amalia Gurzău, purtătorul de cuvânt al IȘJ Cluj, potrivit TVRinfo.

Foto: sursa: captură ISJ

În dezbatere au fost atrași și reprezentanții bisericii.

„Slujba aceasta de Te Deum la începutul școlii am făcut-o din totdeauna. Ne gândim la copilașii noștri. Îi cerem lui Dumnezeu să le lumineze mintea. Prezența lor nu e necesară, dar îi invităm cu drag”, a declarat Î.P.S Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Inspectoratul Școlar a precizat că invitația îi vizează pe elevii care frecventează ora de Religie.

Statisticile arată că peste 90% dintre elevii din județul Cluj sunt înscriși la disciplina Religie.