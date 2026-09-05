Uniforma obligatorie ar putea reveni în școli, invocându-se bullying-ul și siguranța elevilor. Consiliul Economic şi Social: o soluție „comodă”

Un proiect inițiat în această vară de senatorii PSD ar putea duce la reintroducerea obligativității purtării uniformelor în școli. Momentan, acesta se află în dezbatere la Senat și a primit miercuri, 2 septembrie, aviz favorabil de la Comisia pentru administraţie publică.

Foto: Time for Kids

Inițiatorii spun că, în prezent, „mediul școlar preuniversitar din România se confruntă cu o accentuare a diferențelor socio-economice dintre elevi, vizibile pregnant în vestimentația adoptată în unitățile de învățământ.”

„Această situație alimentează fenomene de excludere socială, presiune psihologică și bullying bazat pe statutul financiar al familiei, distrăgând atenția elevilor de la procesul educațional propriu-zis și afectând climatul de disciplină și decență.”

Aceștia susțin că Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 lasă alegerea uniformei la nivelul fiecărei școli și nu prevede reguli naționale privind echitatea și siguranța. În plus, lipsa unei ținute comune face mai dificilă identificarea elevilor și controlul accesului persoanelor străine în școli.

„O analiză comparativă la nivel european arată o reorientare către standardizarea vestimentară în scopul echității. Un exemplu major este cel al Franței, care a implementat un amplu program-pilot pentru introducerea «ținutei unice» (la tenue unique), cu scopul declarat de generalizare.

De asemenea, modelul din Marea Britanie (School Uniform Policy) obligă prin lege fiecare școală să aibă o politică vestimentară, reglementând strict accesibilitatea prețurilor prin interzicerea brandurilor exclusive, asigurând astfel protecția familiilor cu venituri reduse”, adaugă senatorii.

Inițiatorii mai susțin că legea actuală nu asigură un sistem unitar pentru egalitatea de șanse și nici finanțarea uniformelor. Proiectul introduce uniforma obligatorie în școlile de stat, dar lasă fiecărei comunități școlare alegerea modelului, interzice monopolul unui furnizor și permite subvenționarea unui kit de bază.

„Prin introducerea unei ținute unice, se atenuează vizibilitatea diferențelor de statut material”

Senatorii susțin că uniforma ar reduce diferențele vizibile dintre elevi și, implicit, bullying-ul bazat pe statutul financiar, ar crește siguranța prin identificarea rapidă a elevilor și ar consolida sentimentul de apartenență la școală.

„Prin introducerea unei ținute unice, se atenuează vizibilitatea diferențelor de statut material dintre familiile elevilor. Dispar barierele artificiale și criteriile de judecată bazate pe haine de firmă sau trenduri scumpe, generând un mediu bazat pe meritocrație și respect reciproc.

O ținută unică permite personalului de pază și cadrelor didactice să identifice vizual, instantaneu, elevii aparținători ai acelei școli. Acest lucru reduce riscul pătrunderii persoanelor străine sau neautorizate în perimetrul școlar, facilitând un management mult mai strict al siguranței copiilor.

„Cu sau fără uniformă”, veșnica dezbatere din educație. Directoare: „Îți îmbraci copilul cum vrei, poți să îi pui și pene de struț, dar nu la școală”

Standardizarea vestimentară sporește mândria de a reprezenta o anumită comunitate școlară și creează un sentiment de unitate colectivă. În plus, simplificarea opțiunilor vestimentare zilnice reorientează focusul elevilor dinspre aspectul estetic exterior către activitatea de învățare, disciplină și dezvoltare personală.”

Consiliul Economic şi Social: Problema este reală, însă soluția este „comodă”

Până acum, proiectul legislativ a primit aviz negativ de la Consiliul Economic şi Social (CES), care a punctat că, deși se urmărește reducerea diferențelor sociale dintre elevi și combaterea bullying-ului bazat pe statutul financiar al familiei, soluția reintroducerii uniformei este „comodă”.

„Diferenţele sociale nu dispar când elevii poartă aceeaşi culoare la haină. Ele se mută în telefon, în încălţăminte, în ghiozdan, în vacanţele afişate online, în banii de buzunar, în felul în care un copil vorbeşte despre ce are acasă şi în felul în care ceilalţi îl privesc.

Tocmai de aceea, dacă vrem să rezolvăm o problemă atât de profundă în comunităţile şcolare, trebuie să pornim de la sursă. Mentalitatea, preconcepţiile sau stereotipurile cu care elevii vin de acasă pot alimenta comportamente de excludere şi pot transforma diferenţele materiale în motive de umilire”, a transmis CES, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Senatului.

Consiliul adaugă că uniforma nu ar trebui folosită pentru disciplinare sau pentru a crea sentimentul de apartenență, care se construiește prin respect, încredere și acceptarea individualității.

De asemenea, Consiliul avertizează că nu este specificat ce se întâmplă cu elevul care nu are uniformă, dacă acesta intră la ore, este trimis acasă sau va fi sancţionat.

„Dacă există resurse, ele trebuie îndreptate către burse, consiliere, extinderea programului «Masă sănătoasă», transport, infrastructură şi alte forme de sprijin real. Un copil care primeşte o masă are o şansă mai mare să rămână în şcoală.

Creşterea gradului de echitate, de egalitate şi de incluziune în şcolile din România nu se poate produce peste noapte. Aceasta necesită un efort colectiv, atât din partea autorităţilor, cât mai ales din partea părinţilor şi elevilor. Este necesară realizarea unor reforme autentice care să nu fie măsuri erijate în reformă”

Nu în ultimul rând, CES arată că uniforma obligatorie ar putea limita exprimarea personalității și individualității elevilor, într-un sistem deja orientat spre uniformizare. În plus, o uniformă incomodă, nepotrivită pentru sezon sau pentru diferite tipuri de conformații ar putea afecta confortul, starea de bine și chiar atenția elevilor la ore.