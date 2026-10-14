„Dar ce sunt eu, o bucată de carton?”. Indignarea unui pacient de 60 de ani când a aflat cum i-a închis chirurgul rana

Un pacient de 60 de ani a rămas uimit când a aflat, la controlul de după operație, că medicul i-a închis rana cu capse chirurgicale, nu prin coasere. Bărbatul venise la cabinet convins că trebuie să-și scoată „ațele”, iar când a văzut instrumentul cu care chirurgul urma să îndepărteze capsele, s-a speriat și a întrebat revoltat: „Dar ce sunt eu, o bucată de carton?”. .

Pacientul, operat la Spitalul Județean Galați Foto: arhivă, adevărul

Întâmplarea a fost povestită de medicul chirurg Constantin Truș într-o postare pe Facebook

Medicul a relatat că pacientul s-a prezentat la cabinet pentru îndepărtarea suturilor, după ce intervenția chirurgicală și recuperarea decurseseră foarte bine. Totul părea să meargă conform planului, până în momentul în care bărbatul a observat instrumentul pregătit de chirurg.

„Recent, s-a prezentat la consult postoperator un domn de vreo 60 de ani. Totul evoluase excelent, dar mai era necesar un ultim pas, cel al eliminării suturilor. «Am venit să-mi scoateți ațele, dom’ doctor!», mi-a spus pacientul, fericit că mă vede pentru ultima dată pe parcursul acelei experiențe. Am aruncat o ultimă privire sub pansament, m-am asigurat că totul este bine și i-am spus: «Desigur, suturile arată bine, capsele și-au făcut treaba, dar a sosit momentul să le scoatem». În acest timp, scot din dulap un extractor de capse chirurgicale. «Dom’ doctor, ce-i cu instrumentul ăla?», m-a întrebat pacientul, în timp ce zâmbetul i se transforma ușor într-o expresie de panică”, a spus medicul Constantin Truș.

„Mi-ați pus capse? Nu m-ați cusut?”

Când a auzit că medicul urma să folosească un extractor de capse chirurgicale, pacientul a devenit și mai neliniștit. Bărbatul nu știa că rana îi fusese închisă cu ajutorul acestora și își imagina că un instrument asemănător celui folosit la birou îi fusese aplicat pe piele.

„«Este un decapsator…», am spus, în timp ce desigilam aparatul steril. «Un… ce?», a spus pacientul pe un ton ridicat. «Un extractor de capse chirurgicale… am nevoie de el pentru a vă scoate capsele». «Mi-ați pus capse? Nu m-ați cusut? Doamne ferește!!! Cum să mă capsați? Dar ce sunt eu, o bucată de carton?», a întrebat pacientul, indignat și cu o expresie de oroare întipărită pe față”, a povestit chirurgul.

Chirurgul Constantin Truș Foto: FB

Medicul și-a dat seama că bărbatul confundase capsele chirurgicale cu cele folosite pentru prinderea foilor de hârtie și a încercat să-l liniștească, explicându-i că este vorba despre o procedură utilizată de mai mulți ani în practica medicală.

„Mă uitam la el fără să-i înțeleg panica, apoi mi-am dat seama că bietul pacient credea că l-am capsat cu un capsator de birou. «Domnule, aceasta este procedura standard de ceva ani încoace. Este rapidă, precisă, mai igienică decât firul de sutură… nu distruge pielea și capsele se scot foarte ușor și fără dureri», i-am explicat eu omului care încă se uita la mine șocat”, a scris Constantin Truș.

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Cum funcționează instrumentul folosit de chirurg

Pentru a-l convinge că nu avea motive de îngrijorare, medicul i-a arătat pacientului cum funcționează extractorul și i-a explicat că îndepărtarea capselor este o procedură simplă.

„I-am arătat cum funcționează decapsatorul. «Uitați, vedeți aparatul acesta? El practic aplică presiune pe mijlocul capsei, o îndoaie și scoate marginile perfect drepte. Capsele sunt din titan, nu fac aderență cu țesutul în care au stat șapte, zece sau uneori chiar paisprezece zile… aparatul le desface ușor și ele glisează ușor de pe țesut. Stați liniștit, nu veți simți dureri, așa cum se întâmpla odată în cazul ațelor, cum spuneați dumneavoastră mai devreme»”, a relatat chirurgul.

Deși explicațiile l-au mai liniștit, pacientul nu era încă pe deplin convins. Medicul i-a cerut permisiunea să îndepărteze prima capsă, iar bărbatul a descoperit că procedura nu era dureroasă.

„Pacientul s-a mai relaxat, dar vedeam că încă nu este liniștit pe deplin. I-am cerut voie să-i scot prima capsă și, evident, nu a simțit nicio durere. A prins curaj, s-a relaxat și, din câteva mișcări, i-am extras toate capsele. «Asta a fost tot! Gata, ați scăpat de noi», i-am spus zâmbind. «Gata? Păi… nu am simțit nimic», a spus pacientul cu bucurie. «Păi… nici nu trebuia să simțiți», i-am spus eu și l-am ajutat să se ridice de pe pat”, a povestit medicul.

La finalul consultației, bărbatul era mult mai relaxat, deși continua să fie surprins de metoda folosită pentru închiderea rănii.

„«Deci… capse… mai nou…», a spus el în timp ce se pregătea să plece. «Da, capse… simplu, eficient, steril și în special sigur», i-am răspuns. «Oare ce-or să mai inventeze ăștia, mă întreb… O zi bună să aveți, dom’ doctor!» «Multă sănătate vă doresc!», i-am urat la rândul meu, în timp ce-l priveam cum se îndreaptă spre ieșire”, a scris Constantin Truș.

Capsele chirurgicale, folosite și în intervențiile interne

Întâmplarea l-a făcut pe medic să se gândească la cât de important este ca pacienții să cunoască etapele intervențiilor chirurgicale și metodele utilizate de medici.

„Am stat o clipă și am reflectat la ce se întâmplase… pacientul fusese supărat, dar și speriat inițial de faptul că am folosit capse chirurgicale. Mi-am notat mental că atunci când mai discut cu un pacient despre pașii unei operații, poate că n-ar fi o idee rea să menționez și faptul că, de ceva timp, folosim capse chirurgicale”, a explicat chirurgul.

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Acesta a atras atenția că asemenea dispozitive nu sunt utilizate doar pentru închiderea rănilor de la exterior, ci și în anumite intervenții complexe, în funcție de procedura efectuată.

„Să le spun că se folosesc capse și la suturile între două segmente de intestin, atunci când facem o rezecție? Sau la sigilarea unei vene? Evident, materialul capselor este nemetalic. Sau poate ar trebui să le spun cum uneori oprești o hemoragie printr-o răsucire de mâner a unui capsator care, cu un singur clic și o capsă salvează timp și elimină complicațiile? Da, clar, trebuie să menționez și acest aspect, să știe oamenii că nu umblă nimeni cu un capsator de birou pe lângă ei”, a încheiat medicul Constantin Truș relatarea sa

Medicul Constantin Truș este medic primar chirurg și șeful Secției de Chirurgie I din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”.