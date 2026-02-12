„O hidră ascunsă”. Descoperire șocantă în abdomenul unei femei: „Era acolo un monstru extrem de periculos, care se hrănea cu viața pacientei”

Descoperire șocantă în sala de operații: șapte tumori nediagnosticate au fost găsite în abdomenul unei paciente care venise la spital pentru o operație de rutină. „Ceea ce vedeam nu trebuia să existe, dar era acolo un monstru, o hidră ascunsă care se hrănea cu viața pacientei”, a declarat chirurgul Constantin Truș, care a condus intervenția.

Pacienta, o femeie de aproximativ 60 de ani, a fost trimisă la Spitalul Județean Galați de medicul ginecolog pentru soluționarea chirurgicală a unui fibrom uterin asociat cu chisturi ovariene.

Medicul Constantin Truș, cel care a condus întreaga intervenție, a relatat cum o operație aparent de rutină s-a transformat într-un adevărat maraton chirurgical.

„M-am uitat pe rezultatele din istoricul medical al pacientei: examen ginecologic, ecografie endovaginală, ba și un RMN care confirma diagnosticul. Totul era de factură destul de recentă, la o clinică, investigațiile purtând parafă medicală.Am discutat cu pacienta și i-am spus că în această situație este necesară o histerectomie laparoscopică, o operație care îi va reduce durerile și disconfortul actual la zero, recuperarea fiind una rapidă și fără complicații postoperatorii mari. Același deznodământ era valabil și pentru complicațiile legate de chisturile ovariene, eliminând, cum se spune, răul de la sursă. M-am uitat și pe restul de analize, inclusiv pe setul de markeri tumorali, totul arăta bine”, a relatat medicul Constantin Truș, pe pagina sa de Facebook.

Momentul șocant a fost în momentul introducerii camerei laparoscopice în abdomenul femeii. Operația, care trebuia să dureze câteva zeci de minute, s-a transformat într-un adevărat maraton. Pe parcursul intervenției, medicul a descoperit mai multe tumori, care îi puneau viața în pericol.

„Ceea ce vedeam nu trebuia să existe, dar era acolo ...un monstru, o hidră ascunsă și extrem de periculoasă care se hrănea cu viața pacientei. Am eliminat primul cap al hidrei și cel mai mare, prima tumoră descoperită, asigurând totodată vizibilitate și spațiu de mișcare. A urmat uterul, deja compromis de chisturi masive. Am tăiat, eliminat, ligaturat pediculii vasculari și am mers mai departe, până când nu am mai perceput nimic vizual. Rând pe rând, am eliminat toate capetele, cinci la număr. Tactil am descoperit încă două formațiuni mai mici la nivelul intestinului și le-am înlăturat fără mari probleme”, a spus medicul.

Abia după ce nu a mai simțit nicio formațiune, echipa medicală a putut închide abdomenul pacientei.

„Timpul nu mai conta, o operație care trebuia să dureze câteva zeci de minute s-a trasformat în ore de căutări, multiple intervenții și demontarea pas cu pas a unei situații neașteptate, crude și absurde. Nu mai știam câte tumori eliminasem… Abia atunci am răsuflat ușurat, la fel și echipa”, a spus Constantin Truș.

În acest moment, pacienta așteaptă rezultatele biopsiei maselor tumorale trimise la laborator, iar chirurgul se întreabă cum a fost posibil ca o asemenea „hidră” de tumori să treacă nedetectată de toate investigațiile efectuate anterior.

„Am ieșit din sală nereușind încă să-mi explic cum a fost posibil ca o asemenea <hidră> de tumoare să treacă nedetectată de nici o investigație. Cu toată blândețea cu care i-am explicat a doua zi pacientei, totul a fost un șoc. Numărul mare de tumori, masa lor precum și faptul că nu au fost detectate în ciuda tuturor investigațiilor făcute la clinici mari din țară, rămân în continuare un mister. În funcție de rezultate, va fi decis dacă este nevoie de tratament oncologic suplimenta”, a mai transmis dr. Constantin Truș.