Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”

Un caz extrem de rar a avut loc la Spitalul Județean Galați, unde un pacient de 45 de ani s-a prezentat cu dureri abdominale severe și persistente. Inițial, medicul chirurg a suspectat o tumoare, însă adevărul a fost mult mai surprinzător: pacientul înghițise o scobitoare care a perforat colonul și a provocat inflamații grave.

Medicul Constantin Truș, chirurgul care a realizat intervenția, a povestit cum au decurs lucrurile. „Un pacient, bărbat, cam la 45 de ani, ce acuza dureri abdominale puternice. Am recomandat un examen imagistic minuțios, să vedem cu ce ne confruntăm, iar rezultatele au fost pe măsură: o umflătură neregulată de toată <frumusețea> în zona colonului transvers, în apropierea unghiului splenic. Mă uitam la ceva care arăta a tumoră, ceva despre care vă spuneam și cu alte ocazii că a devenit deja mult prea frecvent în practica chirurgicală. Am informat pacientul că trebuie să acționăm rapid pentru a elimina tumora și i-am explicat pașii operației”, a relatat medicul chirurg .

În timpul intervenției, situația a devenit neașteptată. „De la prima privire am văzut că tumora arăta diferit: semne masive de inflamație, țesut întărit și urme de infecție. (...) Ar trebui să menționez că deja eliminasem orice posibilitate de cauză neoplazică. Nu era tumoră, dar devastarea era cât se poate de reală. Căutând sursa dezastrului am ajuns în zona colonului descendent. Altă perforație, dar părea de factură mai recentă”, a explicat dr. Truș.

Momentul tensionat a venit când chirurgul a simțit prin mănușă o înțepătură.

„Am început să palpez ușor, din milimetru în milimetru zona, până când am simțit prin mănușă o împunsătură care m-a făcut să îngheț.<E un ac! E un nenorocit de ac!? M-a înțepat în deget. Cum Doamne, iartă-mă, nu a iesit la investigațiile imagistice?> . (....)Deja mă gândeam că am contaminat deja tot… mănușă perforată, înțepătură, sânge străin, tot tacâmul de posibile complicații aferente. Am scos ușor mâna și am examinat mănușa de câteva ori în lumina puternică a blocului operator… nu era perforată”, a relatat medicul.

Chirurgul Constantin Truș a continuat căutarea obiectului. „L-am identificat imediat si l-am cules cu o pensă, examinându-l la lumină. Era o… scobitoare. Mai precis o jumătate de scobitoare pe care pacientul o înghițise cel mai probabil ca parte nedorită a unui fel de mâncare”, a spus medicul Constantin Truș.

Pacientul a fost informat a doua zi despre adevărul din spatele simptomelor.

„Dar, cum? Nu înțeleg,” a exclamat el, vizibil surprins.

La întrebarea medicului dacă folosise scobitori la masă, pacientul a recunoscut că, în urmă cu ceva timp, a mâncat frigărui din brânzeturi și fructe. La scurt timp, a început să aibă dureri mari. „Da, acum o lună, la ziua mea, am avut un platou cu frigărui din brânzeturi și fructe. Probabil atunci am înghițit scobitoarea fără să-mi dau seama. (...) Imediat după aceea au început și durerile, am zis că am o indigestie, apoi m-am speriat, nu de alta, dar nu mai treceau durerile cu nimic… o bucată de scobitoare, domnule? O bucată de scobitoare? Dar nu mai folosesc scobitori în viața mea…”, a spus pacientul.

După ce perforațiile au fost reparate și scobitoarea eliminată, pacientul a fost externat câteva zile mai târziu, vindecat complet.