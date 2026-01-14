Un bărbat a supraviețuit miraculos după zece zile cu hernie strangulată și septicemie. Chirurg: „Intestinul era necrozat, infecția deja extinsă”

Un pacient în vârstă de 50 de ani a supraviețuit miraculos după zece zile în care a suportat dureri extreme provocate de o hernie strangulată, care i-a dus la dezvoltarea unei septicemii generalizate. Cazul a fost relatat de medicul chirurg Constantin Truș.

„Chiar la început de 2026, fiind de gardă, am fost chemat la Urgențe pentru un caz de hernie strangulată. Nimic deosebit până aici, dar de la prima palpare am simțit rigiditatea abdomenului pacientului, un aspect care indică de obicei o stare critică. Am întrebat pacientul de cât timp se afla în starea respectivă. Nu mică mi-a fost mirarea să-mi spună că este așa dinainte de Crăciun, de zece zile, mai exact”, a povestit Constantin Truș, chirurg la Spitalul Județean Galați.

Medicul Constantin Truș a observat că intestinul era necrozat, iar conținutul se revărsase în cavitatea abdominală, unde provocase o infecție masivă

„În mod clar, intestinul era necrozat, iar conținutul se revărsase în cavitatea abdominală, unde provocase o infecție masivă. M-am uitat surprins la pacientul de 50 de ani, conștient și coerent, care îmi vorbea despre răul viciilor în timp ce se ținea cu o mână de burtă… era un miracol că mai era încă în viață. (...) Hernia strangulată pe care o aveți însă, vă pune în pericol și trebuie să ne ocupăm de ea, i-am spus pacientului(...) Dacă nu eliminăm rapid bucata de intestin necrozată, infecția, deja extinsă, va agrava mai tare lucrurile… mult mai tare”, a povestit medicul Constantin Truș.

„O peritonită de coșmar”

Pacientul a fost operat de urgență, iar intervenția a scos la iveală o peritonită severă: bucata de intestin prinsă în hernie era necrozată, iar capetele viabile comunicau direct cu cavitatea abdominală. Operația, care inițial era estimată la 30 de minute, a durat două ore.

„Am început operația știind deja la ce să mă aștept: hernie strangulată, bucata prinsă din intestin necrozată și scurgeri de lichid jejunal în cavitatea abdominală. Timpul de intervenție prognozat era de 30 de minute, dar la fața locului, ia bucata de intestin necrozată de unde nu mai este… era descompusă, iar capetele viabile ale intestinului comunicau direct cu abdomenul. O peritonită de coșmar”, a spus dr. Truș.

După prima intervenție, pacientul a început să se recupereze, însă la cinci zile postoperator a prezentat din nou infecție în sânge.

„Ziua a șasea: fistulă incipientă și puroi în zona operației. Am intervenit prompt și am eliminat orice urmă de țesut reinfectat, am refăcut sutura… abia acum, după ce am eliminat tot ce putea provoca septicemia, numărătoarea a reînceput. O zi fară infecție, două zile fără infecție, trei zile…”, a mai spus medicul.

Medicul Truș subliniază pericolul ignorării simptomelor herniilor.

„Stau și mă gândesc în timp ce scriu aceste rânduri: cum ar fi fost situația dacă pacientul ar fi venit la timp la spital și nu ar fi așteptat vreme de zece zile cu o hernie strangulată? Acum ar fi fost acasă, bine și sănătos, nu la hotar. Neștiință, teamă, jenă, care au fost motivele care l-au făcut să stea acasă atâta timp în dureri… poate toate la un loc?”, a transmis chirurgul.

Când o problemă aparent minoră poate deveni o urgență medicală

Medicul Constantin Ttruș recomandă ca orice hernie să fie consultată și tratată prompt, pentru că nu se vindecă de la sine, iar complicațiile pot fi extrem de grave.

„Hernia inghinală apare atunci când o parte din conținutul abdominal, de obicei grăsime sau o ansă intestinală, pătrunde printr-un punct slăbit al peretelui abdominal. Nu este vorba doar despre o umflătură vizibilă, ci despre un semnal clar că integritatea peretelui a fost compromisă”, explică dr. Constantin Truș.

În multe cazuri, hernia inghinală debutează fără dureri intense, motiv pentru care numeroși pacienți amână consultul medical.

Printre cele mai frecvente simptome se numără apariția unei umflături în zona inghinală, mai vizibilă la efort, tuse sau stat prelungit în picioare și care poate dispărea în poziție culcată, senzația de presiune sau arsură locală, accentuată spre sfârșitul zilei, și durere surdă, uneori cu iradiere spre scrot în cazul bărbaților sau de-a lungul membrului inferior.

Pericolul real apare atunci când hernia se complică prin strangulare.

„Dacă porțiunea de intestin rămâne blocată și nu mai poate fi reintrodusă în abdomen, circulația sângelui este întreruptă. O intervenție chirurgicală simplă și programată se poate transforma brusc într-o urgență majoră”, avertizează specialistul.

Tratamentul herniei inghinale este exclusiv chirurgical.

„Astăzi, repararea herniei nu mai înseamnă doar <coaserea> rupturii și timp de spitalizare îndelungat. Chirurgia modernă folosește conceptul de <fără tensiune>/ Cu ajutorul laparoscopiei, montăm o plasă specială, biocompatibilă, care funcționează ca o ranforsare de înaltă tehnologie.Plasa nu doar că închide defectul, ci întărește întreaga zonă, preluând presiunea și permițând mușchilor să se vindece fără a fi forțați. Rezultatul? O durere post-operatorie minimă și o revenire mult mai rapidă la o viață activă”, explică medicul.

Mediculul atrage atenția că hernia inghinală nu se vindecă de la sine. În lipsa tratamentului, ea tinde să crească și să se complice. Recomandările specialiștilor sunt clare: nu trebuie ignorată apariția unei umflături sau a unui disconfort persistent, efortul fizic intens trebuie evitat până la evaluarea chirurgicală, iar o operație programată este întotdeauna mai sigură decât intervenția de urgență.

Primii pași sunt simpli: consultul la medicul de familie și trimiterea către un medic chirurg. „Este mai bine să rezolvăm aceste probleme cât sunt mici și necomplicate și să lăsăm camerele de gardă să se ocupe de adevăratele urgențe”, concluzionează dr. Constantin Truș.