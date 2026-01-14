search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un bărbat a supraviețuit miraculos după zece zile cu hernie strangulată și septicemie. Chirurg: „Intestinul era necrozat, infecția deja extinsă”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un pacient în vârstă de 50 de ani a supraviețuit miraculos după zece zile în care a suportat dureri extreme provocate de o hernie strangulată, care i-a dus la dezvoltarea unei septicemii generalizate. Cazul a fost relatat de medicul chirurg Constantin Truș. 

Bărbatul a fost operat de urgență FOTO: Shuterstock
Bărbatul a fost operat de urgență FOTO: Shuterstock

„Chiar la început de 2026, fiind de gardă, am fost chemat la Urgențe pentru un caz de hernie strangulată. Nimic deosebit până aici, dar de la prima palpare am simțit rigiditatea abdomenului pacientului, un aspect care indică de obicei o stare critică. Am întrebat pacientul de cât timp se afla în starea respectivă. Nu mică mi-a fost mirarea să-mi spună că este așa dinainte de Crăciun, de zece zile, mai exact”, a povestit Constantin Truș, chirurg la Spitalul Județean Galați.

Medicul Constantin Truș a observat că intestinul era necrozat, iar conținutul se revărsase în cavitatea abdominală, unde provocase o infecție masivă

„În mod clar, intestinul era necrozat, iar conținutul se revărsase în cavitatea abdominală, unde provocase o infecție masivă. M-am uitat surprins la pacientul de 50 de ani, conștient și coerent, care îmi vorbea despre răul viciilor în timp ce se ținea cu o mână de burtă… era un miracol că mai era încă în viață. (...) Hernia strangulată pe care o aveți însă, vă pune în pericol și trebuie să ne ocupăm de ea, i-am spus pacientului(...) Dacă nu eliminăm rapid bucata de intestin necrozată, infecția, deja extinsă, va agrava mai tare lucrurile… mult mai tare”, a povestit medicul Constantin Truș.

„O peritonită de coșmar”

Pacientul a fost operat de urgență, iar intervenția a scos la iveală o peritonită severă: bucata de intestin prinsă în hernie era necrozată, iar capetele viabile comunicau direct cu cavitatea abdominală. Operația, care inițial era estimată la 30 de minute, a durat două ore. 

„Am început operația știind deja la ce să mă aștept: hernie strangulată, bucata prinsă din intestin necrozată și scurgeri de lichid jejunal în cavitatea abdominală. Timpul de intervenție prognozat era de 30 de minute, dar la fața locului, ia bucata de intestin necrozată de unde nu mai este… era descompusă, iar capetele viabile ale intestinului comunicau direct cu abdomenul. O peritonită de coșmar”, a spus dr. Truș. 

După prima intervenție, pacientul a început să se recupereze, însă la cinci zile postoperator a prezentat din nou infecție în sânge.

„Ziua a șasea: fistulă incipientă și puroi în zona operației. Am intervenit prompt și am eliminat orice urmă de țesut reinfectat, am refăcut sutura… abia acum, după ce am eliminat tot ce putea provoca septicemia, numărătoarea a reînceput. O zi fară infecție, două zile fără infecție, trei zile…”, a mai spus medicul.

Medicul Truș subliniază pericolul ignorării simptomelor herniilor.

„Cum ar fi fost situația dacă pacientul ar fi venit la timp la spital și nu ar fi așteptat zece zile cu o hernie strangulată? Acum ar fi fost acasă, bine și sănătos, nu la hotar. Neștiință, teamă, jenă – poate toate la un loc”, a transmis chirurgul. 

Citește și: La un pas de moarte din cauză că a mâncat prea mult. Cum a fost salvat un pacient cu esofagul rupt

„Stau și mă gândesc în timp ce scriu aceste rânduri: cum ar fi fost situația dacă pacientul ar fi venit la timp la spital și nu ar fi așteptat vreme de zece zile cu o hernie strangulată? Acum ar fi fost acasă, bine și sănătos, nu la hotar. Neștiință, teamă, jenă, care au fost motivele care l-au făcut să stea acasă atâta timp în dureri… poate toate la un loc?”, a transmis chirurgul. 

Când o problemă aparent minoră poate deveni o urgență medicală

Medicul Constantin Ttruș recomandă ca orice hernie să fie consultată și tratată prompt, pentru că nu se vindecă de la sine, iar complicațiile pot fi extrem de grave.

„Hernia inghinală apare atunci când o parte din conținutul abdominal, de obicei grăsime sau o ansă intestinală, pătrunde printr-un punct slăbit al peretelui abdominal. Nu este vorba doar despre o umflătură vizibilă, ci despre un semnal clar că integritatea peretelui a fost compromisă”, explică dr. Constantin Truș.

În multe cazuri, hernia inghinală debutează fără dureri intense, motiv pentru care numeroși pacienți amână consultul medical.

Printre cele mai frecvente simptome se numără apariția unei umflături în zona inghinală, mai vizibilă la efort, tuse sau stat prelungit în picioare și care poate dispărea în poziție culcată, senzația de presiune sau arsură locală, accentuată spre sfârșitul zilei, și durere surdă, uneori cu iradiere spre scrot în cazul bărbaților sau de-a lungul membrului inferior.

Pericolul real apare atunci când hernia se complică prin strangulare.

„Dacă porțiunea de intestin rămâne blocată și nu mai poate fi reintrodusă în abdomen, circulația sângelui este întreruptă. O intervenție chirurgicală simplă și programată se poate transforma brusc într-o urgență majoră”, avertizează specialistul.

Tratamentul herniei inghinale este exclusiv chirurgical. 

„Astăzi, repararea herniei nu mai înseamnă doar <coaserea> rupturii și timp de spitalizare îndelungat. Chirurgia modernă folosește conceptul de <fără tensiune>/ Cu ajutorul laparoscopiei, montăm o plasă specială, biocompatibilă, care funcționează ca o ranforsare de înaltă tehnologie.Plasa nu doar că închide defectul, ci întărește întreaga zonă, preluând presiunea și permițând mușchilor să se vindece fără a fi forțați. Rezultatul? O durere post-operatorie minimă și o revenire mult mai rapidă la o viață activă”, explică medicul.

Mediculul atrage atenția că hernia inghinală nu se vindecă de la sine. În lipsa tratamentului, ea tinde să crească și să se complice. Recomandările specialiștilor sunt clare: nu trebuie ignorată apariția unei umflături sau a unui disconfort persistent, efortul fizic intens trebuie evitat până la evaluarea chirurgicală, iar o operație programată este întotdeauna mai sigură decât intervenția de urgență.

 Primii pași sunt simpli: consultul la medicul de familie și trimiterea către un medic chirurg. „Este mai bine să rezolvăm aceste probleme cât sunt mici și necomplicate și să lăsăm camerele de gardă să se ocupe de adevăratele urgențe”, concluzionează dr. Constantin Truș.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
digi24.ro
image
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 categorii de pensionari din România care vor primi bani în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează
gandul.ro
image
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
mediafax.ro
image
Cine este soția lui Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Ce meserie surprinzătoare are Carlota Ruiz
fanatik.ro
image
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
libertatea.ro
image
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei
digi24.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Fotbalistul de la FCSB care a făcut credit pentru a-și cumpăra un McLaren. Cât a putut să dea pe o mașină
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Noi reguli pentru șoferi. Cei care nu-și achită amenda timp de 90 de zile vor avea premisul suspendat. Cum se recuperează
antena3.ro
image
Reacţia unei tinere din Indonezia când ţine în mână bani româneşti: "De ce sunt aşa?"
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
cancan.ro
image
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
prosport.ro
image
Vacanțe low-cost în 2026: cele mai ieftine țări europene pentru turiști
playtech.ro
image
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Jaqueline Cristian a transmis un mesaj în limba română chiar pe teren, după victoria uriașă reușită în Australia!
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori de performanţă. Apare „lista ruşinii” şi se dublează alte impozite
romaniatv.net
image
Când copiii sunt acasă, divele se văd la masă! Retreat urban cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Ada Condeescu FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Călin Donca l-a pocnit pe Cristian Boureanu la Survivor: „Dai în demnitatea mea, te-am plesnit” / „Vrei să dai în mine?” VIDEO
actualitate.net
image
De ce însoțitorii de zbor stau cu mâinile lipite de corp la decolare și aterizare
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Ce ne aduce 2026 în turism? Celebrul influencer Răzvan Pascu: „Nu mai este despre vacanțe ieftine, ci despre experiențe”
click.ro
image
Ce salariu avea Mariana Moculescu la Antena 1 și la TVR, unde a fost știristă și reporter: „M-am descurcat!” Din ce bani trăiește acum: „Mă ajută...”
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei, fosta Sofia Hellqvist, și soțul ei, Prințul Carl Philip al Suediei, 2024 Casa Regală suedeză jpg
În mijlocul scandalului sexual, prințesa revine în ochii publicului! Evenimentul la care va participa alături de soț
okmagazine.ro
william kate gettyimages jpg
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
in 1879 un om de stiinta a ingropat mai mult sticle pline cu seminte la fiecare 20 de ani cate una este dezgropata si studiata 1034524 jpg
Experimentul care refuză să se termine: sticlele cu semințe îngropate în 1879 și mesajul lor peste secole
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile

Click! Pentru femei

image
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?