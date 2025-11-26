search
„Ați lăsat ceva în mine”. Chirurg certat de un pacient operat de un abces cât un ou de găină: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră!”

Caz incredibil într-un spital din România. Un pacient operat de un abces perianal grav a avut un dialog halucinant cu medicul chirurg, contestând întreaga procedură pe baza informațiilor oferite de un AI de pe telefon. „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră!”, a spus pacientul.

Pacientul, operat de urgență FOTO: Arhivă, Adevărul
Totul s-a petrecut imediat după o gardă dificilă, în care chirurgul Constantin Truș, de la Spitalul Județean Galați, tocmai finalizase o operație pentru remedierea unei ocluzii intestinale. La spital s-a prezentat un tânăr de aproximativ 30 de ani, vizibil slăbit, cu febră mare și cu dificultăți în a se așeza. 

„Acesta avea febră puternică și mergea puțin ciudat, aflându-se într-o stare vizibilă de slăbiciune generală. A refuzat iritat invitația mea de a lua loc pe patul de consult, spunându-mi că tocmai asta era problema, nu putea să se așeze deloc. Din aproape în aproape, mi-a spus că are un furuncul mare care-l deranjează, acesta fiind situat în zona perianală”, a povestit medicul.

Motivul vizitei era, însă, mai grav decât părea: pacientul avea un abces perianal uriaș.

„M-am uitat la abces, care era de mărimea unui ou de găină și care deformase zona”, a relatat dr. Constantin Truș

Tânărul a spus că problema dura de peste o lună, timp în care încercase să o trateze acasă cu creme antiseptice, sperând să obțină efect doar cu antibiotice.

„Haideți, vă rog, dați-mi un antibiotic și trece, am mai avut problema asta și a trecut”, a spus pacientul. 

Chirurgul a fost tranșant: dimensiunea abcesului, febra mare și zona extrem de vascularizată indicau o infecție gravă, posibil extinsă, care necesita intervenție chirurgicală urgentă.

„Aveți un abces de mărimea unui ou de găină într-o zonă puternic vascularizată. Aveți febră mare, adică o infecție puternică, zona de tumefiere este extinsă, iar eu trebuie să determin dacă acest lucru a afectat și alte țesuturi care pot fi vitale. În plus, nu cred că poate fi vorba doar despre administrarea unui antibiotic… ce este acolo trebuie operat rapid”, i-a explicat medicul pacientului.

Investigațiile imagistice au arătat că abcesul era bine delimitat și nu prezenta ramificații interne. Operația a durat aproximativ 20 de minute, timp în care chirurgul a eliminat punga de infecție, a curățat țesuturile afectate și a montat o meșă pentru drenaj, necesară pentru eliminarea resturilor infecției.

Pacientul a contestat durata operației: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră!”

Însă pacientul nu a fost mulțumit. A doua zi, i-a arătat medicului ecranul telefonului.

„Am întrebat AI-ul de pe telefon și operația ar fi trebuit să dureze o oră. Ce nu mi-ați făcut? Ați mai lăsat infecție în mine, ați mai lăsat ceva și pentru data viitoare, sau cum?. Scrie aici, e răspuns dat de AI, operația trebuia să dureze o oră, de ce a durat doar douăzeci de minute?”, a spus pacientul nemulțumit.

Chirurgul a explicat calm că durata unei intervenții depinde de anatomie și de existența eventualelor ramificații, dar pacientul părea convins că aplicația de pe telefon știe mai bine.

„Diferă de la caz la caz, dacă există ramificații, septuri multiple, dar din fericire la dumneavoastră nu a fost cazul. Aveți încredere, am eliminat tot ce era de eliminat”, i-a răspunsul medicul.

Pacientul l-a certat pe medic: Nu puteați să închideți la loc?

Complet nemulțumit, pacientul l-a apostrofat din nou pe chirug, foarte supărat:

„Și de ce a mai rămas puroi? Ați spus că ați eliminat tot, că ați făcut totul în douăzeci de minute, nu? Uite că nu ați făcut tot. Dacă dura o oră operația, așa cum scrie aici, nu mai era nevoie de meșă, corect?”, a spus el. 

„Incorect. Infecția era generalizată, de aceea ați venit la noi cu febra aceea mare și abia ținându-vă pe picioare. Eu am eliminat abcesul, imens de altfel, dar nu aveam cum să elimin infecția care se împrăștia deja în tot corpul. Asta fac acum antibioticele, elimină rămășițele infecției, iar meșa de tifon le exteriorizează”, i-a explicat medicul.

Întrebările au continuat în privința rănilor neînchise.

„Nu puteați să și închideți la loc? Stau așa, necusut, nimic, e anormal….”, a  replicat pacientul.

Pacient: „Adică? Cum adică?”

Pe durata internării, conflictul a continuat zilnic. Pacientul era nemulțumit că explicațiile medicului contraziceau informațiile oferite de inteligența artificială.

„.Am refuzat pur și simplu să mă las afectat de atitudinea și de tonul lui, dar un <offffff… Doamne!> tot mi-a ieșit pe gură, știind că mai are de stat încă două zile. Evident, în zilele ce au urmat a fost aceeași poveste, un dialog în care el căuta nod în papură și acuza pe toată lumea de orice, iar eu dându-i răspunsuri la frământările sale interioare”, a povestit chirugul.

Medicul i-a explicat că, cel mai probabil, un fir de păr interiorizat, combinat cu transpirație sau resturi minime de materie fecală, a declanșat infecția. Igiena strictă este esențială pentru prevenirea recurenței.

„Cel mai probabil, un fir de păr care a fost interiorizat, s-a infectat și a dus la formarea abcesului. În combinație cu transpirație, praf sau resturi infime de materie fecală, dacă luăm în considerare zona în care s-a dezvoltat, acesta a fost rezultatul”, a explicat dr. Truș.

„Adică? Cum adică?”, a continuat pacientul irascibil. 

Un moment memorabil a venit din partea colegului de salon al pacientului, un bărbat de 50 de ani operat de hernie ombilicală, care i-a spus cu accent puternic.

„O zîs dom’ doctor sî ti speli mai dies la fund! Să nu ti infectiezi din nou”, a spus un alt pacient din salon.

„M-am îndreptat în viteză spre camera de gardă, încercând să nu explodez de râs. Evident, totul s-a terminat cu bine, pacientul a plecat acasă și cel mai probabil povestește oricui cum a dat de cel mai rău doctor din viața lui”, a relatat dr. Truș.

