Pensionară de 70 de ani, salvată de „monstrul” ascuns în abdomen: „Criminalul perfect, ar fi putut să stea neobservat mult și bine”

O pensionară de 70 de ani a trecut printr-o intervenție chirurgicală extrem de dificilă la Spitalul de Urgență Galați, după ce a fost diagnosticată cu o tumoră malignă la nivelul uterului, care acoperea complet ovarul stâng și se contopise aproape complet cu uterul, modificând radical anatomia abdomenului.

Medicul chirurg Costantin Truș, care a condus operația, povestește că pacienta l-a impresionat imediat prin curajul și determinarea sa.

„În cinci minute de discuție mi-a arătat că era pregătită mental să lupte pentru viață”, spune medicul.

Pacienta l-a rugat chiar să trimită „monstrul direct în coșul de gunoi”, iar medicul i-a răspuns cu umor: „Haideți acum să evacuăm musafirul nepoftit. V-a deranjat destul și vă cam ține din treabă!”.

Încă de la început, echipa medicală a fost confruntată cu surprize neașteptate: tumora se comporta ca un adevărat „monstru” în interiorul abdomenului, făcând dificilă identificarea uterului, ovarelor și vezicii urinare.

„Nu pot să cred așa ceva! Tumora s-a contopit cu uterul până la integrare. Practic, ce s-a văzut la CT era doar un capăt… restul, nu că se mulase pe uter. Este practic fuzionat.”, a spus medicul.

După o intervenție dificilă, medicii au reușit să scoată complet uterul, prevenind complicații majore. O parte din ovar fusese deja absorbit de tumoră.

„Criminalul perfect. A atacat țesutul, l-a înlocuit perfect, cel puțin din punct de vedere fizic… ia uite, are și aceeași elasticitate, același aspect. Dacă nu avea excrescența aceea de 15 centimetri, ar fi putut să stea neobservat mult și bine”, a spus medicul ginecolog.

Femeia a fost transferată ulterior la Terapie Intensivă, iar evoluția sa este favorabilă, fiind pregătită pentru continuarea tratamentului oncologic.

„Prima confruntare cu boala a fost câștigată. Acum urmează tratamentul oncologic, iar speranța este că lupta va fi câștigată complet”, a concluzionat medicul chirurg Costantin Truș.