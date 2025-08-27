Numărul persoanelor care au nevoie de tratament și vaccinare împotriva rabiei este în creștere semnificativă în 2025, atrage atenția Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași.

„Continuă să crească numărul cazurilor de persoane care necesită consult și prevenție antirabică”, a declarat medicul.

Dacă la nivelul anului 2024 au fost identificate 5 focare de rabie cu 18 contacți, iar 1319 persoane au necesitat vaccinare, până în acest moment al anului 2025 sunt 29 de focare cu 119 contacți și 1016 persoane care au necesitat prevenție antirabică.

Doar în ultimele 2 luni și jumătate au fost folosite aproximativ 2000 de doze vaccin, impactul asupra bugetului spitalului fiind unul însemnat (22% din bugetul dedicat medicamentelor a fost direcționat către prevenția antirabică, iar acest procent va fi mult mai mare până la finele anului), se arată într-un comunicat de presă.

Situații inedite: pacientă zgâriată de liliac și copil mușcat de babuin

Cazurile recente semnalate de medicii infecționiști arată și o diversificare a speciilor de animale implicate în mușcături sau zgârieturi cu risc de transmitere a rabiei. Printre acestea se numără o pacientă de 69 de ani din municipiul Iași, care a fost zgâriată de un liliac găsit în balconul locuinței, dar și un copil de 5 ani, tot din Iași, mușcat de un babuin aflat într-o grădină zoologică din alt județ.

În fața acestor situații, conducerea spitalului reia apelul către populație de a evita interacțiunea cu animale domestice sau sălbatice care prezintă un comportament anormal și, de asemenea, de a nu intra în contact cu animale aflate în captivitate.

„Facem din nou apel către populație de a nu interacționa cu animalele, fie ele domestice sau sălbatice care prezintă un comportament anormal, cu cele aflate în captivitate, iar dacă observă sau interacționează cu acest tip de animal să anunțe direcția de sănătate veterinară, respectiv, să se prezinte în cel mai scurt timp în triajul Spitalului de Boli Infecțioase ‘Sf. Parascheva’”, a subliniat managerul unității medicale.

Vaccinare voluntară pentru categoriile expuse

Totodată, în încercarea de a preveni răspândirea rabiei, spitalul a introdus posibilitatea vaccinării voluntare pentru categoriile profesionale expuse unui risc crescut, cum sunt medicii veterinari, angajații din salubritate, personalul silvic sau cei care lucrează în grădini zoologice.

„Recomandăm vaccinarea voluntară, în special a categoriilor profesionale expuse riscului. În acest scop, am creat posibilitatea și cadrul legal astfel încât să se poată realiza în cadrul spitalului. Vaccinarea este gratuită în cazul persoanelor expuse rabiei și contra cost, în cazul vaccinării voluntare”, a explicat Florin Roșu.