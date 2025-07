Femeie atacată de un șacal în timp ce muncea în grădină. „Am căzut în genunchi, m-a mușcat de mână, de picior, de degete”

O femeie a fost atacată de un şacal turbat în propria curte. Animalul a muşcat-o de mai multe ori, de mâini şi de picioare.

Un incident recent a avut loc a avut loc în comuna ieșeană Costuleni. O femeie a fost mușcată de un șacal în timp ce lucra în grădină.

„Eu eram în grădină, la ardei. Dintr-odată, am simțit mușcătura, am început să țip să mă audă soțul meu, am pus mâna pe un arac și am dat în el. M-am speriat foarte tare, dar nu m-am pierdut. Am căzut în genunchi, m-a mușcat de mână, de picior, de degete… A fugit apoi spre drum… Eu am plecat repede la spital, apoi mi-au trimis niște băieți poze cu șacalul, că l-au prins și l-au omorât”, a declarat Maria Moraru pentru BZI.

Imediat după ce a fost mușcată, femeia s-a urcat în mașina soțului și au plecat către spital.

Direcția Silvică spune ca numai în acest an au fost 25 de șacali în judeţul Iași.