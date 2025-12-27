Mirabela Grădinaru, despre viața după alegeri: „Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă”

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan spune că a ales să nu-și schimbe rutina zilnică după alegerile prezidențiale, pentru a-și păstra normalitatea, chiar dacă fiecare apariție publică a ajuns în centrul atenției.

Mirabela Grădinaru a vorbit despre schimbările aduse de noul statut al familiei sale într-un interviu la Digi24. Aceasta a explicat că, în ciuda vizibilității crescute, a încercat să continue viața de dinainte, cu aceleași locuri, oameni și obiceiuri.

Întrebată cum reușește să păstreze normalitatea într-o perioadă cu o expunere publică atât de mare, Mirabela Grădinaru a răspuns: „Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre”.

Ea a povestit că, în primele zile după alegeri, a primit numeroase întrebări din partea celor din jur. „Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Zic: Da”, a relatat aceasta.

Aceeași curiozitate a existat și în ceea ce privește copiii. „Am primit întrebări și de la grădiniță: Continuă să vină la aceeași grădiniță (despre băiețelul său, n.r.)? Da! Și de la școală (despre fiica sa, n.r.): Da!”

Aceleași locuri, aceiași oameni

Mirabela Grădinaru a subliniat că familia a ales să nu facă schimbări majore: „Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni, întâlnirile în Parcul Carol din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă”.

Singura dificultate reală a apărut în primele săptămâni după alegeri, când ieșirile obișnuite au devenit mai complicate. „A fost mai greu cu shoppingul în primele 2–3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping”, a spus ea.

Micile bucurii ale copilăriei

Mirabela Grădinaru a explicat că aceste ieșiri sunt importante mai ales pentru fiica sa. „Aheei îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă și ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două”, a adăugat partenera de viață a președintelui.

În cadrul interviului, Mirabela Grădinaru a vorbit și despre viața sa la Vaslui, despre părinți, despre cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan, dar și despre ce s-a întâmplat imediat după ce acesta a devenit președintele României.