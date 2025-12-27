Ministrul Apărării nu mai vrea avansări făcute automat: „Nu mi se pare normal să se avanseze doar pentru că este 1 Decembrie sau 24 Ianuarie”

search
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a susținut sămbătă, 27 decembrie, faptul că România trebuie să investească mai mult în apărare, fiind de părere că nu este „rațional ca România să taie de la armată”.

Radu Miruță/FOTO: Facebook/Radu Miruță
Radu Miruță/FOTO: Facebook/Radu Miruță

Întrebat la Digi24 cum crede că se va încheia războiul, ministrul a spus că după negocieri „la sânge” și, în prezent, „pare că se dorește încheierea păcii mai mult decât se dorea.”

„Cu negocieri la sânge. Fiecare dintre părți încearcă să-și împingă în aceste zile dezideratele pe care le-a anunțat în ultimele luni. Pare că se dorește încheierea păcii mai mult decât se dorea înainte. Asta este o percepție personală pe care o am. Este cumva inevitabil ca astfel de discuții să aibă loc.

Au fost niște revendicări diametral opuse la începuturile acestor discuții despre încheierea păcii. Având în vedere că se dorește această pace, se acceptă statul la masă, în care fiecare vine cu solicitări maximale, văzând cât de mult este acceptabil să renunțe la câte una dintre ele, pentru a se ajunge la acel compromis necompromițător”.

Ministrul a mai transmis că „nu este suficient să investim în școli, spitale, infrastructură fără să investim în securitate.” Acesta a amintit, în cadrul emisiunii, de decizia Guvernului luată în ultima ședință de marți, 24 decembrie, privind alocarea a 1,6 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Ministerului Apărării (MApN).

„Suntem parte din NATO, este cea mai puternică alianță la nivel mondial, însă România trebuie să aibă putere să își apere teritoriul”, a precizat acesta.

Miruță a adăugat că la MApN execuția bugetară este de 99,87%, fiind de părere că „este cea mai mare dintre toate ministerele.”

Întrebat ce ar face România în situația în care se ajunge la un armistițiu, dacă trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, după ce țara noastră a participat la toate misiunile NATO de până acum, ministrul a spus: 

„În momentul de față, discuțiile pe care România le-a anunțat este că atâta timp cât se desfășoară conflict acolo, România nu trimite trupe. Vom vedea cum va arăta acea ipotetică finalizare a discuțiilor despre pace, după care președintele României, Consiliul Superm de Apărare al țării, Ministerul Apărării, în funcție de cum vor arăta toate detaliile care vor fi făcute publice, vor lua decizii”. 

„Nu este rațional ca România să taie de la armată”

Radu Miruță a mai subliniat că „România trebuie să investească cât de mult își permite în armată.”

„Din punctul meu de vedere, România trebuie să investească cât de mult își permite în structura Armatei Române (...) Trebuie să facem un efort comun, toate instituțiile, pentru a reduce anvelopa salarială.

Nu se pune problema ca asta să se întâmple în rândul Armatei Române cu război la graniță. Toate țările investesc enorm în Armată, avem graniță cu Ucraina de 600 kilometri, nu este rațional ca România să taie de la Armată și voi insista cu toate argumentele existente ca acest lucru să nu se întâmple”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță a mai subliniat că„România trebuie să investească cât de mult își permite în armată.”

Acesta a mai menționat că în cazul pensiilor încasate de militari „există o zonă de nedreptate, în legătură cu cuantumul, în funcție de anul în care încasezi”. În același timp, Radu Miruță susține că va încerca să identifice în bugetul Ministerului Apărării „lucruri care pot fi eliminate”.

„Nu înseamnă că trebuie să tai salarii, dacă identifici activități la institute, care pot fi eficientizate, nu suferă armata dacă se eficientizează acele activități”, a adăugat Miruță.

„Cu privire la discuțiile despre avansarea în grad, nu mi se pare normal să se avanseze doar pentru că este 1 Decembrie sau 24 Ianuarie, voi avea o discuție cu dl președinte Nicușor Dan. Cu siguranță că sunt oameni care merită să avanseze și oameni care s-au obișnuit să bifeze acest grad doar pentru că este 1 Decembrie.”

