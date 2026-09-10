 Câte cești de cafea trebuie să bei pe zi pentru un ficat mai sănătos. Rezultatele spectaculoase ale unui studiu pe 355.000 de oameni | adevarul.ro
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Câte cești de cafea trebuie să bei pe zi pentru un ficat mai sănătos. Rezultatele spectaculoase ale unui studiu pe 355.000 de oameni

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Un studiu amplu, realizat pe aproape 355.000 de persoane și publicat în Clinical Gastroenterology and Hepatology, arată că un consum regulat de cafea este asociat cu un risc mai redus de boli hepatice severe.

Cafeaua este apreciată în unele studii pentru beneficiile sale asupra sănătății.
Cafeaua este apreciată în unele studii pentru beneficiile sale asupra sănătății. Foto: Magnific.com

Autorii cercetării au pornit de la dovezile existente privind efectele favorabile ale cafelei asupra ficatului.

„Consumul de cafea a fost asociat cu un risc redus de afecțiuni hepatice, însă studiile prospective de amploare care să integreze biomarkeri imagistici, proteomică și tiparele de consum sunt încă limitate. De asemenea, efectele tipului de cafea, ale adaosurilor și ale factorilor metabolici care pot modifica această asociere rămân neclare”, au explicat autorii studiului. 

Riscuri mai mici de ciroză și cancer hepatic

Într-o perioadă de 13 ani, cercetătorii au analizat datele a aproape 355.000 de participanți din UK Biobank și au constatat că un consum mai mare de cafea a fost asociat treptat cu riscuri mai mici de afecțiuni hepatice grave. Cele mai mari diferențe au fost observate la persoanele care consumau cel puțin cinci cești de cafea pe zi.

„În comparație cu persoanele care nu consumau cafea, participanții care beau cel puțin cinci cești pe zi prezentau riscuri semnificativ mai mici de ciroză, carcinom hepatocelular și mortalitate asociată bolilor hepatice”, arată autorii studiului, publicat pe platforma 

Potrivit rezultatelor prezentate în cercetare, reducerea riscului observat a fost de 32% pentru ciroză, 47% pentru carcinomul hepatocelular și 42% pentru mortalitatea asociată bolilor de ficat.

Efectele au fost observate și la un consum moderat

Cercetătorii au constatat diferențe și în rândul celor care consumau una-două cești zilnic.

„Chiar și un consum moderat, de cel puțin una-două cești pe zi, a fost asociat cu riscuri semnificativ mai mici de ciroză, carcinom hepatocelular și mortalitate asociată bolilor hepatice comparativ cu persoanele care nu beau cafea, iar reducerile au devenit mai pronunțate la niveluri mai mari de consum”, se arată în studiu.

Autorii consideră că acest model indică existența unei relații de tip doză-răspuns.

Cafeaua decofeinizată a avut rezultate similare

Oamenii de știință au analizat separat cafeaua cu cofeină și cea decofeinizată. Asocierile favorabile au fost observate în ambele categorii.

„Aceste asocieri au fost robuste indiferent de factorii demografici, metabolici și de stil de viață și au fost observate atât pentru cafeaua cu cofeină, cât și pentru cea decofeinizată”, au mai arătat cercetătorii.

Rezultatul i-a determinat pe cercetători să ia în calcul rolul altor compuși din cafea în mecanismele asociate sănătății ficatului.

Mai puțină grăsime și inflamație în ficat

O parte dintre participanți au trecut și prin examinări RMN ale ficatului. În această subgrupă, consumul mai mare de cafea a fost asociat cu valori mai favorabile ale mai multor indicatori hepatici.

„Un consum mai mare de cafea a fost asociat cu o cantitate mai redusă de grăsime și fier în ficat și cu un profil proteomic plasmatic caracterizat prin concentrații mai mici ale proteinelor asociate fibrozei și inflamației”, arată cercetătorii.

Autorii concluzionează că rezultatele clinice, imagistice și proteomice oferă, împreună, dovezi multidimensionale privind asocierea dintre consumul de cafea și o sănătate hepatică mai bună.

Cercetarea, cu titlul „Coffee Consumption and Improved Liver Outcomes: Clinical, Imaging, and Proteomic Evidence From the UK Biobank”, a fost publicată online la 1 iulie 2026 în revista științifică Clinical Gastroenterology and Hepatology, publicație a American Gastroenterological Association, fiind realizată de o echipă internațională de cercetători, coordonată de specialiști de la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles.

Studiul s-a bazat pe analizele a 354.957 de participanți din UK Biobank, care nu sufereau de ciroză sau carcinom hepatocelular la începutul cercetării și care au fost urmăriți, în medie, timp de aproximativ 13 ani. Cercetătorii au analizat și investigații RMN la aproape 29.000 de persoane, dar și profilurile proteinelor din sânge la peste 44.000 de participanți.

„Un consum mai mare de cafea a fost asociat cu indicatori clinici, imagistici și proteomici favorabili ai sănătății ficatului”, arată cercetătorii în concluziile studiului.

Ei susțin că aceste rezultate oferă argumente în favoarea unui consum moderat de cafea neîndulcită ca posibilă măsură simplă de prevenție a bolilor hepatice.

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