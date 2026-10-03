 Premierul Albaniei, pesimist cu privire la aderarea Ucrainei la UE: „Ceea ce i se promite este o minciună. Nu va fi niciodată acceptată” | adevarul.ro
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Premierul Albaniei, pesimist cu privire la aderarea Ucrainei la UE: „Ceea ce i se promite este o minciună. Nu va fi niciodată acceptată”

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Premierul Albaniei, Edi Rama, a afirmat vineri, 2 octombrie, că liderii occidentali fac promisiuni nerealiste Ucrainei în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană.

Edi Rama
Edi Rama Foto: EPA-EFE

„Uitați-vă la Ucraina. Ceea ce i se promite este o minciună. Prin procedura obișnuită de aderare, cu toate criteriile, nu va fi niciodată acceptată. Toată lumea știe asta”, a declarat Rama, într-un interviu pentru Die Welt.

Rama susține că procedura actuală de aderare la UE nu este potrivită pentru Ucraina și propune o integrare treptată, cu acces rapid la structurile europene, înaintea acordării statutului deplin de membru.

În același timp, premierul albanez pledează pentru eliminarea dreptului de veto al statelor membre, despre care spune că poate bloca deciziile și procesul de extindere al UE.

Premierul albanez și-a exprimat susținerea fermă pentru eliminarea dreptului de veto național în procesul de vot din Consiliul European, argumentând că cerința unanimității face Uniunea vulnerabilă la blocaje tactice provocate de guverne individuale.

„Într-o lume în care Europa trebuie să concureze cu China, SUA și India, este inacceptabil ca un singur stat membru să poată bloca decizii pentru întreaga Uniune Europeană”, a declarat Rama, indicând cazurile repetate în care disputele bilaterale au blocat procesele de aderare ale statelor din Balcanii de Vest.

Uniunea Europeană elaborează propuneri prin care patru țări considerate lidere ale procesului de integrare europeană. Muntenegru, Ucraina, Republica Moldova și Albania, ar urma să primească un traseu clar, pe etape, spre aderare, scrie Politico, care citează doi oficiali europeni.

Documentele vor stabili reformele necesare, termene orientative și obligațiile statelor membre pentru continuarea negocierilor.

Kosovo, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Turcia și Serbia nu vor primi, deocamdată, astfel de foi de parcurs.

Inițiativa vine în contextul unei revizuiri separate a politicii UE de „pregătire pentru extindere". Oficialii consideră că țărilor candidate trebuie să li se ofere o cale mai bună către „integrarea treptată" în blocul comunitar, în care beneficiile economice și accesul la proiecte comune să fie o recompensă pentru progres.

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