 Incidentul din avionul Flydubai: Compania aeriană de stat a Marocului neagă orice legătură cu copilotul care a atacat pilotul cu toporul | adevarul.ro
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Incidentul din avionul Flydubai: Compania aeriană de stat a Marocului neagă orice legătură cu copilotul care a atacat pilotul cu toporul

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Copilotul aeronavei Flydubai care ar fi atacat, miercuri, 30 septembrie, comandantul avionului a finalizat pregătirea teoretică la Royal Air Maroc (RAM, n. r. compania aeriană de stat a Marocului) în 2025, dar nu a fost niciodată angajat al companiei aeriene marocane, a precizat aceasta sâmbătă.

Hamam al-Hammami
Hamam al-Hammami Foto: X@MiddleEast_24

RAM a precizat că acesta a urmat trei luni de pregătire teoretică în cadrul companiei în 2025, în vederea unei posibile angajări, însă la finalul perioadei, „cererea sa a fost respinsă”, potrivit unui comunicat al companiei aeriene, scrie Agerpres.

Compania nu a precizat de ce a respins cererea de angajare.  Clarificarea vine după informații potrivit cărora copilotul ar fi lucrat anterior pentru RAM.

Parchetul din Emiratele Arabe Unite (EAU) susține că acesta a inițiat un „atac terorist”, atacând căpitanul cu un topor de urgență și încercând să preia controlul aeronavei.

Procurorul general din Emirate, Hamad Saif al-Shams, a declarat, de asemenea, că „investigaţiile sunt în curs de desfăşurare pentru a clarifica toate circumstanţele incidentului, motivele acestuia şi conexiunile aferente, precum şi pentru a finaliza verificările tehnice şi analiza probelor fizice şi digitale”.

El a adăugat că „rezultatele finale vor fi anunţate odată ce procedurile necesare vor fi finalizate”.

Copilotul avea opinii extremiste

Potrivit CNN, copilotul avionului primise interdicţie de zbor în țara sa natală, Oman, după ce autorităţile omaneze au descoperit că avea opinii extremiste.

Copilotul a părăsit Omanul după ce a primit interdicţie de zbor şi că este posibil să fi fost influenţat de „idei extremiste” ale unor „grupări radicale” în Siria, unde „petrecuse o perioadă de timp”, având în vedere că mama sa este de origine siriană. 

Un profil de LinkedIn care poartă numele Hamam al-Hammami menționa că acesta a lucrat timp de șapte ani la Oman Air, plecând în februarie 2025.

Pagina nu făcea nicio mențiune despre Flydubai. Una dintre surse a confirmat că profilul îi aparține pilotului Flydubai implicat în incidentul de miercuri. Profilul a fost între timp șters, iar CNN a contactat LinkedIn pentru un punct de vedere.

Pe profilul de LinkedIn al lui al-Hammami au apărut, la câteva ore după incident, două postări cu imagini și videoclipuri filmate în cabine de pilotaj și cu avioane ale unor companii israeliene.

Una dintre postări includea imagini cu liderul al-Qaida Ayman al-Zawahiri și un autor al unui atentat din 2009.

Aceleași materiale au fost publicate și pe un cont de Instagram asociat cu numele și fotografiile sale, ambele conturi fiind ulterior șterse. CNN a confirmat, de asemenea, că al-Hammami a studiat managementul aviației la Buckinghamshire New University, absolvind în 2023.

Și-a atacat colegul de cabină cu un topor

Procurorul general adaugă că Hammami l-a atacat pe pilot în cabina de pilotaj cu un topor aflat la bord și a încercat să preia controlul asupra aeronavei. 

Un astfel de topor este păstrat, de regulă, în cabina de pilotaj și este destinat utilizării în situații de urgență, precum accidentele aviatice.

Ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor incidentului, a motivelor și a eventualelor legături cu alte persoane sau organizații, precum și pentru examinarea probelor fizice și digitale, a mai precizat procurorul general. Emiratele Arabe Unite coordonează ancheta.

Flydubai este deținută de Guvernul emiratului Dubai.

La momentul incidentului, aproximativ 180 de persoane se aflau în avion. Mai mulți pasageri au intervenit pentru a-l imobiliza pe atacator și a acorda primul ajutor pilotului rănit.

Ulterior, doi piloți aflați la bord au ajutat la stabilizarea aeronavei.

Israelul a închis temporar spațiul aerian și a trimis avioane de luptă în apropierea avionului, iar autoritățile investighează cum a primit copilotul din Oman permisiunea de a zbura spre Tel Aviv.

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