 Crin Antonescu, despre „cazul” Călin Georgescu: „Dacă este un infractor, dovedește, arată, expune, nu-l scoate cu forţa din joc” | adevarul.ro
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Crin Antonescu, despre „cazul” Călin Georgescu: „Dacă este un infractor, dovedește, arată, expune, nu-l scoate cu forţa din joc”

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Crin Antonescu spune că nu este de acord cu ideile promovate de Călin Georgescu, dar consideră că acesta ar fi trebuit lăsat să candideze şi critică modul în care autoritățile au intervenit în cazul lui.

Crin Antonescu, la Marius Tucă Show.
Crin Antonescu, la Marius Tucă Show. Foto: captură Youtube Gândul

„Permite-mi și o singură frază despre subiectul Călin Georgescu, pe care nu vreau să-l evit. Eu nu cumpăr din punct de vedere politic ce face Călin Georgescu. Nu-mi place deloc. Sunt speriat. Deci nu mi-am schimbat punctul de vedere. Dar ceea ce cred asta nu mă împiedică să spun că nu e clar de ce a fost descalificat. Asta nu mă împiedică să spun, cum am spus și în campanie, că omul trebuie lăsat să candideze” a declarat Crin Antonescu la „Marius Tucă Show”,

Fostul lider PNL a criticat apoi arestarea preventivă și a spus că, dacă acuzațiile la adresa lui Georgescu sunt reale, acestea trebuie demonstrate public prin probe.

„Ceea ce spun acum, încă o dată, e următorul lucru: dom’le, dacă acest om este un șarlatan, politic și nu numai, este un escroc, dovedește, arată-mi, expune-l. Dacă este un infractor, dovedește, arată, expune. Dar până atunci, indiferent că îmi place sau nu-mi place ce vorbește, nu încerca, prin forță, prin hotărâri nejustificate de un an ale Curții, să mi-l scoți din joc”, a mai spus Crin Antonescu.

 „Trebuie să te bați în câmp democratic”

Crin Antonescu spune că eliminarea lui Georgescu din competiția politică prin măsuri de forță nu va rezolva problema atât timp cât există oameni care îi susțin în continuare ideile.

„Pentru că nu-l vei putea scoate. Atâta vreme când niște oameni vor crede ceea ce spune, dacă mai e democrație, trebuie să te bați în câmp democratic și cu mijloace democratice cu asta. Știu că nu-i simplu, dar trebuie să o facă”, a adăugat fostul preşedinte PNL.

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