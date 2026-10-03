Protestele violente din Franţa se extind. Peste 1.700 de persoane reținute într-o singură zi şi 400 de licee închise. Elevii anunţă o nouă mobilizare

Protestele elevilor francezi au continuat şi vineri, când poliția a reținut 1.747 de persoane. Aproape 400 de licee au rămas închise, iar organizatorii au anunțat o nouă mobilizare pentru marți.

Protestul elevilor s-a transformat în violenţe stradale, acuză autorităţile din Franţa. Foto: colaj social media

Protestele au început pe 17 septembrie, în regiunea Parisului, și s-au extins în mai multe zone ale Franței. Vineri, 2 octombrie, poliția a reținut 1.747 de persoane, iar numărul total al reținerilor de la începutul săptămânii a trecut de 5.000, potrivit ministrului de Interne, Laurent Nuñez.

În aceeași zi, 735 de licee au fost implicate în proteste sau au avut activitatea perturbată, cu 30% mai puține decât în ziua precedentă. În apropierea a 158 dintre acestea au avut loc incidente violente: au fost aruncate obiecte, iar polițiști, profesori, jurnaliști și trecători au fost atacați.

Protestele capătă o amploare din ce în ce mai mare, în timp ce autorităţile critică acţiunile tinerilor, pe care le califică drept „acte de violență urbană”, și acuză formațiunea La France insoumise, de extremă stângă, că poartă responsabilitatea pentru aceste acțiuni.

De partea cealaltă, elevii susțin că vor continua protestele dacă autoritățile nu răspund revendicărilor lor prin „măsuri concrete”, notează eutoday.net.

Union Syndicale Lycéens a anunțat pentru marți o nouă zi de mobilizare, numită de organizație „Actul III”, Ryad Rani, reprezentant al grupului, cerând continuarea protestelor. Mai multe sindicate din Educație au anunțat că susțin mobilizarea și greva.

Ministrul Educației, Édouard Geffray, s-a întâlnit cu reprezentanții elevilor și a anunțat un „plan de acțiune” pentru ca profesorii absenți să fie înlocuiți mai repede, în special în clasele a IX-a și a XII-a.

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Bilanţul protestelor

Vineri, aproape 400 de licee din cele aproximativ 3.700 existente în Franța au rămas închise. La liceul Mandela din Nantes, elevii nu se vor întoarce la cursuri până la vacanța de la jumătatea lunii octombrie, după ce un incendiu a distrus holul de la intrare.

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La Ciotat, autoritățile au anunțat că „un profesor a fost stropit intenționat cu benzină, apoi agresat fizic de doi indivizi”. La Strasbourg și Paris au avut loc confruntări, iar la Belfort - un polițist a fost bătut.

În Lille, James, elev în clasa a X-a, a criticat intervenția poliției și a vorbit despre „represiunea polițienească extrem de violentă...”. Amnesty International a condamnat folosirea disproporționată a forței și a cerut suspendarea lansatoarelor de proiectile LBD.

La Bordeaux, Maëlle, o altă elevă, a criticat vandalizarea școlilor în timpul protestelor.

În mai multe regiuni, pagubele produse în timpul protestelor au fost estimate la câteva milioane de euro.

„Niciun fel de furie nu justifică acest lucru”

În acest context, campionul olimpic la judo Teddy Riner a transmis un mesaj în care îi îndeamnă pe tineri la moderaţie. Judoka francez, care are cinci medalii olimpice de aur și 11 titluri mondiale, a condamnat distrugerile provocate în licee, dar a spus că faptele celor implicați în violențe nu trebuie puse pe seama unei întregi generații de elevi.

„Un liceu care arde înseamnă vieţi puse în pericol. Înseamnă elevi care îşi pierd sala de clasă, atelierul, un loc în care îşi pregătesc viitorul. Niciun fel de furie nu justifică acest lucru. Cei responsabili trebuie identificaţi şi sancţionaţi. Dar refuz ca o întreagă generaţie să fie judecată”, a transmis el.

„Să ascultăm dificultăţile tinerilor, da. Să lăsăm violenţa să decidă dacă pot merge la ore, niciodată. (...) „Cred în această generaţie. Şi vreau ca un tânăr care trece pragul liceului să se poată gândi la viitorul său, nu la siguranţa sa”, a încheiat el.