search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

4 efecte secundare grave ale consumului de cafea pe stomacul gol

0
0
Publicat:

Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi la nivel mondial, fiind apreciată pentru efectele sale asupra stării de alertă, performanței fizice și funcțiilor cognitive. Consumul de cafea pe stomacul gol poate însă provoca unele efecte adverse, mai ales pentru persoanele sensibile, potrivit mns.com. 

Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi la nivel mondial. FOTO: Arhivă
Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi la nivel mondial. FOTO: Arhivă

Fiind o băutură acidă, cafeaua poate determina creșterea producției de acid gastric atunci când este consumată pe stomacul gol. Aceasta poate irita mucoasa stomacului și provoca arsuri sau reflux gastroesofagian. Cofeina relaxează sfincterul esofagian inferior, favorizând urcarea acidului în esofag. Persoanele cu istoric de reflux, sindrom de colon iritabil sau alte probleme gastrointestinale trebuie să fie prudente. Pentru a reduce disconfortul, se recomandă consumul cafelei după un mic dejun sau o gustare.

Pe stomacul gol, cofeina este absorbită mai rapid, ceea ce poate provoca palpitații, neliniște sau anxietate. Specialiștii recomandă limitarea consumului de cafea la 400 mg pe zi, echivalentul a patru sau cinci cești. Cofeina poate avea efecte de până la șapte ore în organism, de aceea este indicat să nu fie consumată aproape de culcare.

Unele persoane pot resimți balonare, crampe, greață sau diaree după consumul de cafea pe stomacul gol. Cofeina stimulează eliberarea cortizolului, hormonul stresului, ceea ce poate provoca anxietate, iritabilitate sau tulburări ale somnului. Totuși, nivelul de cortizol nu crește semnificativ și nu a fost asociat cu probleme majore de sănătate.

Cofeina traversează placenta și poate afecta sănătatea fătului. Specialiștii recomandă femeilor însărcinate să consume cel mult una sau două cești de cafea pe zi.

Consumând cafeaua după mic dejun sau o gustare, riscurile pentru stomac și digestie pot fi reduse. Limitați aportul de cofeină și evitați consumul aproape de culcare. Consumată responsabil, cafeaua rămâne o băutură benefică pentru sănătate și performanță.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3
digi24.ro
image
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
stirileprotv.ro
image
ChatGPT, noul consilier prezidențial?! Gândul a verificat ultima postare a lui Nicușor Dan, referitoare la raportul american de anulare a alegerilor din România. Primul rezultat este categoric: 100% scris cu inteligență artificială
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Bănia fierbe după decizia privind palmaresul Universității Craiova. Reacții intense din partea fanilor ambelor echipe
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Iluzia optică a momentului. Ai 11 secunde la dispoziţie să găseşti iepuraşul ascuns printre pisici
playtech.ro
image
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas: ”răzbunarea”
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii
romaniatv.net
image
SUA și Rusia, decizie crucială privind armele nucleare. Sunt în joc mii de focoase și capacități uriașe de distrugere
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 3 zodii care au șanse să câștige la LOTO sau să primească o sumă mare de bani, în acest weekend
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală

Click! Pentru femei

image
Nu e influencer și nici nu-și dorește asta. Emma Stone spune de ce n-are nici măcar cont pe Instagram

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani