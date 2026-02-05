4 efecte secundare grave ale consumului de cafea pe stomacul gol

Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi la nivel mondial, fiind apreciată pentru efectele sale asupra stării de alertă, performanței fizice și funcțiilor cognitive. Consumul de cafea pe stomacul gol poate însă provoca unele efecte adverse, mai ales pentru persoanele sensibile, potrivit mns.com.

Fiind o băutură acidă, cafeaua poate determina creșterea producției de acid gastric atunci când este consumată pe stomacul gol. Aceasta poate irita mucoasa stomacului și provoca arsuri sau reflux gastroesofagian. Cofeina relaxează sfincterul esofagian inferior, favorizând urcarea acidului în esofag. Persoanele cu istoric de reflux, sindrom de colon iritabil sau alte probleme gastrointestinale trebuie să fie prudente. Pentru a reduce disconfortul, se recomandă consumul cafelei după un mic dejun sau o gustare.

Pe stomacul gol, cofeina este absorbită mai rapid, ceea ce poate provoca palpitații, neliniște sau anxietate. Specialiștii recomandă limitarea consumului de cafea la 400 mg pe zi, echivalentul a patru sau cinci cești. Cofeina poate avea efecte de până la șapte ore în organism, de aceea este indicat să nu fie consumată aproape de culcare.

Unele persoane pot resimți balonare, crampe, greață sau diaree după consumul de cafea pe stomacul gol. Cofeina stimulează eliberarea cortizolului, hormonul stresului, ceea ce poate provoca anxietate, iritabilitate sau tulburări ale somnului. Totuși, nivelul de cortizol nu crește semnificativ și nu a fost asociat cu probleme majore de sănătate.

Cofeina traversează placenta și poate afecta sănătatea fătului. Specialiștii recomandă femeilor însărcinate să consume cel mult una sau două cești de cafea pe zi.

Consumând cafeaua după mic dejun sau o gustare, riscurile pentru stomac și digestie pot fi reduse. Limitați aportul de cofeină și evitați consumul aproape de culcare. Consumată responsabil, cafeaua rămâne o băutură benefică pentru sănătate și performanță.