Cafeaua ar putea fi mai sănătoasă decât se credea. Câte cești recomandă cercetătorii pe zi

Consumul a până la cinci cești de cafea pe zi este sigur pentru majoritatea adulților și poate reduce riscul unor afecțiuni cardiovasculare, inclusiv insuficiență cardiacă, boli de inimă și accident vascular cerebral, potrivit unei noi analize a cercetărilor privind efectele cofeinei asupra sănătății.

Concluziile apar într-o declarație științifică recent publicată, care a analizat cele mai noi studii privind impactul cafelei asupra sănătății cardiovasculare, notează Mirror.

Potrivit cercetătorilor, un consum de până la 400 de miligrame de cofeină pe zi, echivalentul a aproximativ trei până la cinci cești de cafea neagră, fără zahăr, siropuri sau frișcă, este considerat sigur pentru majoritatea adulților și nu crește riscul cardiovascular.

„Cofeina din cafea face parte din viața de zi cu zi pentru milioane de oameni. Analiza noastră arată că, pentru majoritatea adulților, consumul de până la 400 mg de cofeină pe zi este sigur și nu crește riscul de boli cardiovasculare”, a declarat Gregory Marcus, profesor de medicină la Universitatea California din San Francisco și coordonatorul grupului de autori ai raportului.

El avertizează însă că dozele mari de cofeină, precum cele din băuturile energizante și din așa-numitele „energy shots”, pot avea efecte nocive asupra inimii și ar trebui evitate.

Ce au descoperit cercetătorii

Analiza a vizat efectele consumului de cafea asupra hipertensiunii arteriale, colesterolului, diabetului de tip 2, bolii coronariene, accidentului vascular cerebral, insuficienței cardiace și tulburărilor de ritm cardiac.

Printre principalele concluzii se numără:

consumul de cafea cu cofeină, fără zahăr și alte adaosuri, a fost asociat cu un risc mai scăzut de diabet de tip 2, boli cardiovasculare, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă;

persoanele care beau între două și patru cești de cafea pe zi au prezentat un risc mai mic de boală cardiacă, insuficiență cardiacă și AVC;

consumul de peste patru cești pe zi ar putea fi asociat cu un risc mai mare de insuficiență cardiacă.

Studiile clinice analizate au arătat și că un consum moderat de cafea poate reduce riscul de fibrilație atrială, însă poate crește riscul unor extrasistole ventriculare la anumite persoane.

Adaosurile din cafea pot reduce beneficiile

Autorii atrag atenția că beneficiile observate sunt valabile în principal pentru cafeaua consumată simplu. Adăugarea de zahăr, siropuri aromate, lapte sau frișcă poate diminua efectele pozitive asupra sănătății, iar impactul acestor ingrediente necesită cercetări suplimentare.

Totodată, cercetătorii au observat că cafestolul, o substanță prezentă în cafeaua nefiltrată – precum espresso, cafeaua la ibric, French press sau cafeaua fiartă – poate crește nivelul colesterolului LDL („colesterolul rău”). În schimb, această substanță nu se regăsește în cafeaua preparată cu filtre de hârtie sau în cafeaua instant.

Băuturile energizante, asociate cu riscuri cardiovasculare

Raportul evidențiază diferențe importante între cafea și băuturile energizante. Consumul unor cantități mari de cofeină din energizante a fost asociat cu creșterea tensiunii arteriale și cu un risc mai mare de tulburări de ritm cardiac.

„Nu există o recomandare universală privind consumul de cofeină. Organismul fiecărei persoane reacționează diferit, în funcție de vârstă, starea de sănătate, tratamentele urmate, profilul genetic și viteza cu care metabolizează cofeina”, a subliniat profesorul Gregory Marcus.