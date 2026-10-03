„Nu vreau să fiu privită doar ca «soția lui Adrian Mutu»!”. Sandra, mesaj ferm după debutul în televiziune: croită să iasă din umbra soțului

Sandra Mutu și-a schimbat direcția profesională și a intrat într-o lume în care nu a mai fost prezentă până acum în mod constant: televiziunea. Soția lui Adrian Mutu face parte din echipa Antena Stars și se află la cârma emisiunii „Retrospectiva Știrilor Antena Stars”.

Adrian Mutu alături de soția sa, Sandra Foto: Instagram @sandra01mutu

Propunerea a venit într-un moment în care Sandra nu era obișnuită cu expunerea de acest tip. A preferat mult timp discreția și o viață departe de camerele de filmat, astfel că această nouă colaborare a însemnat pentru ea o ieșire clară din rutina de până acum.

„Nu vreau să fiu privită doar ca «soția lui Adrian Mutu»!”

Înainte de a accepta propunerea, Sandra a vrut să fie sigură că este alegerea potrivită. A discutat cu cei apropiați și cu reprezentanții proiectului, iar unul dintre lucrurile care au convins-o a fost faptul că nu trebuie să urmeze un tipar rigid.

„Pentru mine a contat foarte mult să simt că există încredere și că nu sunt privită doar ca «soția lui Adrian Mutu», ci ca Sandra, cu personalitatea și calitățile mele. Mi-a plăcut foarte mult ideea proiectului și faptul că mi s-a oferit libertatea de a fi eu. Am simțit că este o oportunitate pe care, dacă aș refuza-o doar de teamă, probabil aș regreta mai târziu!”, a declarat Sandra Mutu, conform VIVA!.

„Încerc să nu pun presiune pe mine!”

Sandra își dorește să se adapteze treptat noului rol și să-și creeze propria manieră de a prezenta. Primele contacte cu echipa Antena Stars au fost pozitive, iar noua experiență reprezintă pentru ea un început într-o zonă complet diferită de activitatea cu care era obișnuită.

„Pentru mine, partea de a vorbi în fața camerelor și de a fi atentă la foarte multe lucruri simultan a fost ceva nou. Încerc să nu pun presiune pe mine și să accept că este normal să nu le știu pe toate de la început!”, a mai spus partenera de viață a lui Mutu.