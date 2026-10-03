 „Nu vreau să fiu privită doar ca «soția lui Adrian Mutu»!”. Sandra, mesaj ferm după debutul în televiziune: croită să iasă din umbra soțului | adevarul.ro
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„Nu vreau să fiu privită doar ca «soția lui Adrian Mutu»!”. Sandra, mesaj ferm după debutul în televiziune: croită să iasă din umbra soțului

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Sandra Mutu și-a schimbat direcția profesională și a intrat într-o lume în care nu a mai fost prezentă până acum în mod constant: televiziunea. Soția lui Adrian Mutu face parte din echipa Antena Stars și se află la cârma emisiunii „Retrospectiva Știrilor Antena Stars”.

Adrian Mutu alături de soția sa, Sandra
Adrian Mutu alături de soția sa, Sandra Foto: Instagram @sandra01mutu

Propunerea a venit într-un moment în care Sandra nu era obișnuită cu expunerea de acest tip. A preferat mult timp discreția și o viață departe de camerele de filmat, astfel că această nouă colaborare a însemnat pentru ea o ieșire clară din rutina de până acum.

„Nu vreau să fiu privită doar ca «soția lui Adrian Mutu»!”

Înainte de a accepta propunerea, Sandra a vrut să fie sigură că este alegerea potrivită. A discutat cu cei apropiați și cu reprezentanții proiectului, iar unul dintre lucrurile care au convins-o a fost faptul că nu trebuie să urmeze un tipar rigid.

„Pentru mine a contat foarte mult să simt că există încredere și că nu sunt privită doar ca «soția lui Adrian Mutu», ci ca Sandra, cu personalitatea și calitățile mele. Mi-a plăcut foarte mult ideea proiectului și faptul că mi s-a oferit libertatea de a fi eu. Am simțit că este o oportunitate pe care, dacă aș refuza-o doar de teamă, probabil aș regreta mai târziu!”, a declarat Sandra Mutu, conform VIVA!.

„Încerc să nu pun presiune pe mine!”

Sandra își dorește să se adapteze treptat noului rol și să-și creeze propria manieră de a prezenta. Primele contacte cu echipa Antena Stars au fost pozitive, iar noua experiență reprezintă pentru ea un început într-o zonă complet diferită de activitatea cu care era obișnuită.

„Pentru mine, partea de a vorbi în fața camerelor și de a fi atentă la foarte multe lucruri simultan a fost ceva nou. Încerc să nu pun presiune pe mine și să accept că este normal să nu le știu pe toate de la început!”, a mai spus partenera de viață a lui Mutu.

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