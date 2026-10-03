Teheranul oferă o foaie de parcurs pentru pace, dar Washingtonul refuză concessions până la alegeri. Flavius Caba explică faptul că blocajul simultan pe Hormuz și Bab-el-Mandeb va scumpi combustibilii, forțând statele din Golf să caute un pact de neagresiune cu Iranul.

Navă container care navighează prin câmpul de mine navale în largul mării Foto: Shutterstock

Adevărul: Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, susține că a fost elaborat un document în care propune o încetare rapidă a războiului și a vorbit despre redeschiderea Hormuz. În ce termeni ar fi posibil acest lucru?

Flavius Caba: Prima chestiune este referitor la această propunere, să spunem noi, pe care ministrul iranian de Externe a făcut-o la New York și anume să prezinte o foaie de parcurs rapidă pentru încetarea războiului și pentru redeschiderea strâmtorii. Acest document pe care l-am văzut a fost transmis prin intermediari, și anume Qatar, mediatorii qatarezi, a fost transmis către americani, iar discuțiile nu au fost purtate în mod direct.

Din perspectiva mea, bineînțeles, ce prevede acest plan este aproape similar cu ceea ce conține Memorandumul de Înțelegere stabilit anterior, probabil cu unele mici ajustări și concentrându-se pe câteva mari subiecte, să spun, chiar dacă nu a fost făcut public.

El undeva ar trebui să conțină elementele esențiale, și anume încetarea ostilităților, și anume aici cred că se iau în vedere toate fronturile, inclusiv încetarea focului în Liban, unde cunoaștem că există în derulare un acord între Israel și Liban, dar care este destul de nuanțat în prezent, adică progresele sunt destul de limitate acolo, ridicarea blocadei navale pe care Statele Unite au impus-o asupra porturilor iraniene, măsurile economice unde Teheranul dorește dezghețarea activelor și eliminarea unor sancțiuni, în special sancțiunea asupra posibilității de a comercializa petrol, dezghețarea celor, cel puțin la început, a unor active financiare în valoare de aproximativ 12 miliarde de dolari, și trecerea la negocierile pe problematica nucleară, deoarece am văzut că la Națiunile Unite au existat mai multe discuții.

Contextul programului nuclear iranian

De partea cealaltă, orice discuție începe de la redeschiderea Hormuz, dar mai ales de la soluționarea dosarului nuclear, în ideea că SUA vor să se asigure că Iranul nu va avea niciodată arme nucleare. Cum s-ar putea însă întoarce la diplomație?

E interesant aici, pe chestiunea nucleară, discursul premierului Netanyahu, unde el a evidențiat în discursul său că, prin operațiunile pe care le-a desfășurat Israelul, au distrus, să zic, programul nuclear iranian, bineînțeles au distrus și alte capabilități militare ale Iranului. Deci, undeva ar putea fi și acest context încât să se treacă la negocieri pe acest subiect al programului nuclear.

Cum văd eu totuși această propunere... o să mergem pe toate subiectele pe care le-ați zis dumneavoastră. Eu zic așa: e posibilă o ușoară întoarcere la diplomație și prin intermediul Qatarului. A doua chestiune: cum văd eu, este puțin probabil să genereze vreun rezultat palpabil această inițiativă, pentru că cele două părți sunt pe poziții destul de îndepărtate în ceea ce privește problemele esențiale.

Presiunea economică și piețele energetice

În ce măsură ar putea fi iranienii constrânși de situația dificilă în care se află să facă anumite concesii și care ar fi interesul SUA, în clipa de față?

Aici putem spune și în felul următor, vă voi da exemplu: există așa-numite puncte de presiune în care, dintr-o perspectivă, economia iraniană suferă din cauza inflației și a unor lipsuri de bunuri zilnice, probabil și medicamente și alte lucruri, creșterea prețurilor.

Iar aici poziția Statelor Unite și interesul lor este de a prelungi acest război pentru a exercita o presiune cât mai mare asupra economiei Iranului. Dar în același timp, acest război, dacă e să se prelungească, afectează piețele globale de energie și menține prețurile crescute la combustibil. Chiar dacă piețele globale, și o să revin la această idee, piețele globale privind energia au dovedit o reziliență destul de bună pe parcursul acestor șapte luni de conflict. S-a așteptat să fluctueze mult mai puternic, dar am văzut că prin anumite ajustări s-a ajuns totuși la o menținere a unui preț la un nivel gestionabil.

Aclimatizate și aceste pârghii care sunt de negociere, și anume controlul asupra strâmtorii Hormuz, partea americană consideră că ei gestionează foarte bine această strâmtoare acum, permițând anumite treceri ale unor nave prin coridorul de sud și astfel nu se află... Președintele Trump consideră că se află într-o poziție superioară, într-o poziție de avantaj și a dorit să exploateze în continuare această presiune asupra porturilor iraniene. Aici, iarăș, pârghia aceasta de negociere pe strâmtoarea Hormuz este destul de nuanțată din partea ambelor state.

Deci, partea americană consideră totuși că acest discurs sau propunere a părții iraniene a fost unul constructiv, pozitiv, dar, bineînțeles, că nu se grăbesc ei să implementeze ceva cum am zis anterior, pentru că se consideră că sunt într-o poziție superioară.

Impactul alegerilor Midterm din SUA

SUA se apropie de alegerile de la mijlocul mandatului, midterm. Cât de mult contează acest detaliu în privința războiului?

Dacă după acest moment, în funcție de rezultate, președintele Trump are posibilitatea inclusiv să reînceapă conflictul cu partea iraniană, pentru că, în momentul respectiv, nu va mai fi constrâns de opinia electoratului.

Și atunci va încerca să implementeze ceea ce consideră, probabil, că este mai bun pentru a-și atinge interesele. Putem să ne reîntoarcem la un conflict. În schimb, dacă ne reîntoarcem la un conflict, aici ar putea să dăuneze relațiilor cu statele din Golf, Golful Persic, și anume din formatul Consiliului de Cooperare, deoarece Iranul încă are multe opțiuni pentru a răspunde și a escalada.

Să nu-i uităm nici pe rebelii houthi și nici de blocarea strâmtorii Bab-el-Mandeb. Cât contează acest lucru în ecuația războiului?

Situația actuală, putem spune, din strâmtoarea Hormuz se află într-o fază de ușoară escaladare prin aceste presiuni. Există aceste răspunsuri reciproce: Statele Unite atacă, Iranul răspunde. Ambele părți au capacitate să absoarbă aceste lovituri dintr-o parte și dintr-alta.

În schimb, am văzut că în ultima perioadă asistăm la o escaladare și pe orizontală la nivelul Orientului Mijlociu, intrând în joc și houthi în zona strâmtorii Bab-el-Mandeb. Deci aici, odată cu intrarea în joc și a presiunii din Bab-el-Mandeb, reprezintă o nouă etapă în exercitarea de presiuni asupra economiei și energiei la nivel mondial.

Ce a făcut Iranul prin această propunere? Ei măcar spun că au un plan pe care l-au prezentat și văd în felul următor etapele pe care să le urmeze Statele Unite, menționând de acele condiții ale Memorandumului de Înțelegere. Statele Unite, pe de altă parte, își mențin poziția că acel Memorandum de Înțelegere este deja caduc, nu mai poate fi implementat și oricum orice înțelegere trebuie reluată, probabil, pe alți termeni.

Căutarea unei noi arhitecturi de securitate în Golf

Cum se raportează acum la război statele din regiune?

Nici statele din Golf nu au o propunere foarte clară de încetare a conflictului, chiar dacă există discuții exploratorii la nivelul Golfului. Statele din Consiliul de Cooperare al Golfului, în prezent, se află într-o diplomație și o discuție destul de efervescentă în ceea ce privește identificarea de soluții.

Și anume, una dintre soluțiile care se vehiculează cel mai mult este existența unui pact de neagresiune în care să fie incluse toate statele Consiliului de Cooperare al Golfului, bineînțeles, să fie extins la Iran. Există o arhitectură de securitate regională în care și Iranul să fie inclus în această soluție, astfel pentru a deescalada situația. Există o astfel de abordare și o astfel de tendință la nivel regional, unde statele regionale nu mai doresc să continue această escaladare din motive pur economice.

Flavius Caba nu vede un armistițiu în Orientul Mijlociu în următoarele luni Foto: Adevărul

Economiile lor sunt destul de afectate de acest conflict în ceea ce privește și dezvoltarea proiectelor individuale de țară, cum e în Arabia Saudită Viziunea 2030, care, din cauza acestui conflict, a impus implementarea unor ajustări.

Pe de altă parte, am văzut că discursul președintelui Trump este unul pe care în general îl folosește, lăsând impresia la ONU că ar avea un plan de a ajunge la un acord cu Iranul, astfel încât să ajungă la o dezvoltare extraordinară. Acesta este discursul președintelui Trump pe care îl folosește, lăsând impresia că are control asupra situației. El stabilește termene și el, prin toate acestea, indică faptul că va câștiga.

Din punctul ăsta de vedere al discursului președintelui Trump, ne-am obișnuit cu modul în care el își prezintă opinia și modul în care să o ducă la bun sfârșit. Până acum am văzut, Statele Unite nu au îndeplinit niciun obiectiv strategic major din ceea ce a fost stabilit la începutul conflictului, însă a generat această problemă în strâmtoarea Hormuz, cu o presiune asupra piețelor energetice și a economiei la nivel mondial.

Și care ar fi soluția sau posibilele soluții la rezolvarea crizei?

Din punctul meu de vedere, soluția, și va trebui să rămână aceasta, este una diplomatică. Orice escaladare militară nu este favorabilă statelor regionale. Nu toate statele regionale sunt dispuse să continue o escaladare militară, nici Statele Unite, și au dovedit-o până acum la anumite limitări din punctul de vedere al asigurării protecției, în special a statelor Consiliului de Cooperare al Golfului.

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Dar din perspectiva Israelului?

Nici premierul Netanyahu, prin discursul său de la ONU, nu a lăsat de înțeles că ar prefera o continuare a operațiunilor militare în Iran. Pentru a schimba situația din punct de vedere militar în Iran e nevoie doar de o dislocare masivă de forțe terestre, ceea ce va duce la costuri politice destul de mari ale factorilor decidenți care vor aduce această decizie.

Chiar dacă Trump ar avea posibilitatea să adopte o astfel de decizie, cum am zis, după concluzionarea rezultatelor de la jumătatea mandatului, pentru că, ulterior, nu mai răspunde politic față de foarte mulți, nici față de electorat, dar nici față de Congres, adică poate să utilizeze prerogativele sale de președinte.

Deci, cam aici, aproximativ, ne vedem: soluția ar putea fi încă o prelungire a acestui conflict în stilul acesta, adică acest impas strategic de care vorbeam, dar care nu este util niciunei părți, inclusiv, bineînțeles, nici Statelor Unite, dar nici la nivel mondial.

Vulnerabilitățile lanțurilor de aprovizionare

Vorbind despre Israel, ajungem și la situația Libanului. Aici care ar fi o direcție de urmat?

Într-adevăr, dacă va fi o înțelegere, va trebui să includă la înțelegerea asta... și e o înțelegere, cred, să fie extinsă inclusiv, probabil, la Liban. Adică să existe acest acord pe Liban, undeva să vedem progrese substanțiale și în discuțiile dintre Israel și Liban.

De asemenea, consider că ar trebui, probabil, inclusă undeva la discuțiile de nivel regional și cea dintre Arabia Saudită și Houthi. Adică ar fi recomandat ca și cele două părți să ajungă la un acord. Deci toate aceste elemente ar trebui să meargă în paralel, astfel încât să se ajungă la o deescaladare, într-adevăr, la nivelul întregii regiuni a Orientului Mijlociu.

Ce se va întâmpla dacă nu se pune capăt războiului și chiar se va ajunge la o escaladare în regiune?

Bineînțeles, dacă se va continua războiul și se va continua această situație, problema economică, presiunea economică va continua la nivel mondial și va deveni din ce în ce mai mare. Și anume, presiunile vor fi la nivelul produselor diesel, aici va fi ce va duce indirect la afectarea agriculturii și la o creștere a prețurilor destul de mare, după cum și produsele de fertilizatori și alte bunuri de consum imediat care sunt importate sau transportate prin cele două strâmtori, și anume strâmtoarea Hormuz și Bab-el-Mandeb. Vorbim acum de o presiune simultană pe ambele strâmtori.

De aceea am zis că ar trebui undeva un pact la nivel regional de care vorbeam, și anume un pact de non-agresiune în care să fie incluse mai multe elemente. Oricum, există indicii că și partea israeliană este undeva dispusă încât să ajungă la o reașezare a situației de securitate din regiune. Nu sunt date foarte multe elemente, dar discuțiile și diplomația, inclusiv israeliană, lucrează în prezent.

La fel, Arabia Saudită, ca fiind principalul jucător din Consiliul de Cooperare al Golfului, este dispusă și poartă în continuare discuții cu Teheranul, și celelalte state din regiune poartă discuții cu Teheranul. Anume, pentru a ajunge la o soluție, problemele vor rămâne pe modul cum va fi gestionată strâmtoarea Hormuz și să nu urmeze și o posibila gestionare și a strâmtorii Bab-el-Mandeb.

Dacă se va continua cu conflictul în strâmtoarea Hormuz, am putea asista ca la final să existe un mecanism de gestionare a traficului, adică să existe anumite cerințe de a se plăti anumite servicii, dar probabil în care să fie incluse toate statele din regiunea Golfului Persic. Deci, chiar dacă până în prezent Iranul și Omanul au ajuns la anumite acorduri, acesta nu este final, de implementare finală, și poate fi ajustat până la o decizie totală din punct de vedere al evoluției la nivel regional.

Orientul Mijlociu în contextul geopolitic global

Aș introduce în discuție și alți actori independenți, și mă gândesc aici la țări ca Franța, Marea Britanie și China.

Oricum, în prezent, situația din Orientul Mijlociu, am văzut, a fost umbrită de acest dialog la nivel strategic dintre Statele Unite și China și, în subsidiar, și de problematica inteligenței artificiale. Deci, am observat că, într-adevăr, această discuție, acest dialog e mult mai mare, transcende această problemă a Orientului Mijlociu. Iar un alt element, pe locul doi, e conflictul din Ucraina.

Undeva, conflictul din Orientul Mijlociu este lăsat într-un plan al treilea, după cum am zis. Nici dintr-o anumită perspectivă europeană... noi vorbim mai mult acum de conflictul din Orientul Mijlociu analizând și gândindu-ne mai mult la implicațiile economice și energetice.

Bineînțeles, acest dosar nuclear în care apar diferite discuții. Franța mai are anumite tendințe izolate, am văzut acum și cu Arabia Saudită, dar și președintele Macron se află înspre final de mandat.

Ce alte elemente ar mai fi de luat în calcul, dincolo de alegerile midterm din SUA?

Aici, în contextul acesta în care ne aflăm, un alt element pe care trebuie să-l luăm în considerare la întreaga dinamică a zonei și care va schimba, probabil, evoluția sunt alegerile din Israel. [Pe] 27 octombrie, dacă se va menține actuala coaliție de guvernare, același format, dacă premierul Netanyahu va reuși să-și securizeze poziția.

Există anumite dinamici care vor influența decisiv într-un fel anumite tendințe din zona Orientului Mijlociu: alegerile din Israel, alegerile din Statele Unite. Până atunci, nu cred că vom asista la schimbări substanțiale ale situației actuale în Orientul Mijlociu, mergând pe acest impas strategic în care ne aflăm, care, din păcate, reiterez faptul că nu e convenabil niciunei părți, nici iranienilor, nici Statelor Unite, dar nici la nivel global.

Reziliența pieței energetice globale

Există și percepția că economia globală, dincolo de creșterile prețurilor la energie, a dat dovadă de o reziliență poate peste așteptări. Cum a fost posibil?

Din punct de vedere al energiei, sistemul energetic global a reușit totuși să fie unul rezilient în lunile acestea. Și asta și pentru că s-a implicat și mult Agenția Internațională pentru Energie. Au autorizat eliberarea din rezervele de urgență, cred că 400 de milioane de barili. Deci au existat mai multe coordonări cu statele membre din agenție.

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De asemenea, unele state și-au crescut producția, cum sunt Statele Unite, Argentina, Brazilia, Canada, Guyana. Toate acestea au adus în plus barili pe piață.

De asemenea, un element foarte important e faptul că și China și-a ajustat abordarea față de acest sector și a redus consumul, și-a redus importul, înainte importa vreo 11 milioane, a ajuns undeva în august să importe undeva la 7 milioane. Deci China a reușit, prin mixul său energetic și prin capacitate, să schimbe puțin și dinamica. Și-a redus anumite capacități operaționale la rafinerii, au intrat unele măsuri de protecție. Deci, în general, China, din nou cum am zis, prin această reducere a importurilor a contribuit și ea la menținerea acestei reziliențe la nivel mondial a pieței de energie electrică.

Divergențele pe dosarul nuclear iranian

Totuși, în acest moment, care este piedica cea mai mare în calea unui acord, dincolo de faptul că SUA și Israelul așteaptă alegerile?

Cred că între cele două părți, adică mă refer la Statele Unite și Iran, există un grad de neîncredere foarte mare. Despre acest lucru s-a tot vorbit în ultima vreme, dar acum, din nou, s-a ajuns la un nou nivel de neîncredere odată cu ruperea Memorandumului de Înțelegere, odată cu căderea acestuia. Orice demers realizat de ambele părți este privit cu suspiciune de cealaltă parte. Și de aceea, progresele în discuții sunt dificil de realizat.

Aș spune că această discuție pe problematica nucleară dintre Statele Unite și Iran deocamdată pornește de la poziții diametral opuse. Și anume, Statele Unite solicită zero îmbogățirea uraniului, bineînțeles, și să predea cele... să reducă, să predea uraniul îmbogățit, cele 400 de kilograme, să reducă, bineînțeles, să nu mai fie îmbogățirea asta de 60% pe care o au.

Poziția Iranului e că are dreptul să aibă program nuclear civil și dreptul de a îmbogăți uraniul pe teritoriul său până la un nivel civil, anume 3,67%. Vom vedea dacă se va ajunge la un compromis. Ca o idee probabil fundamentală a discuției e faptul că, indiferent de presiunea exercitată de Statele Unite, Iranul nu va capitula. Și nu va capitula indiferent dacă are provocări mari din punct de vedere economic, din punct de vedere al poziției naționale. Sunt foarte puternici în astfel de situații și de aceea e foarte dificil să vedem implementată această dorință a președintelui Trump, și anume aceea de a face Iranul să capituleze.

Rolul și abordarea Chinei în Orientul Mijlociu

Am pomenit mai devreme China, dar care ar fi rolul Beijingului în acest moment?

Am văzut că poziția Chinei cred că se menține aceeași: a venit cu câteva propuneri, atât în Egipt, cât și la BRICS, pentru desescaladarea situației din Orientul Mijlociu. Nu este în favoarea continuării.

Probabil, în viitorul apropiat, vom asista și la o implicare mai mare a diplomației Chinei, pentru că ea are, să zic, o responsabilitate în ceea ce privește și gestionarea acelui acord dintre Arabia Saudită și Iran semnat în 2023. Probabil în viitor, dacă îi va fi solicitat sprijinul, ar putea să se implice la un nivel diplomatic mai mult, nu din punct de vedere militar. Iar din punct de vedere istoric, China consideră că toate marile imperii care s-au implicat în Orientul Mijlociu, au dus lupte și au sfârșit tragic. Așadar, există anumite elemente, deocamdată, de linii roșii în politica externă a Chinei pentru a trece de un anumit punct. De aceea preferă diplomația, preferă discuția, preferă a încerca să pună părțile cât mai mult la masă.

Cu toate că, clar vedem, din punct de vedere comercial e partenerul principal al multor state din Consiliul de Cooperare al Golfului: Arabia Saudită, Irak, Kuweit. E oficial pe locul 2, dar neoficial e pe primul loc, pentru că nu poate fi recunoscut oficial. Deci, oricum, aceasta este poziția, deocamdată, a Chinei.