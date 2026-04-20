Cafeaua, aliat neașteptat pentru sănătatea mintală. Cercetătorii spun câte cești ar trebui să consumi zilnic

Consumul moderat de cafea, respectiv două până la trei căni pe zi, ar putea reduce riscul apariției tulburărilor psihice, potrivit unui studiu citat de Euronews. Efectele benefice par să fie mai pronunțate în cazul bărbaților, arată cercetarea.

Analiza, publicată în Journal of Affective Disorders, a inclus datele a peste 460.000 de persoane din UK Biobank, cu vârste între 40 și 69 de ani. Participanții au fost monitorizați timp de peste 13 ani, fiind analizate atât obiceiurile de consum – cafea decofeinizată, instant sau măcinată – cât și eventualele probleme de sănătate mintală apărute în timp.

Rezultatele indică un model în formă de „J”, ceea ce înseamnă că beneficiile apar în cazul unui consum echilibrat. Atât persoanele care beau foarte puțină cafea, cât și cele care consumă în exces nu prezintă același avantaj. Mai mult, un consum de cinci sau mai multe cești pe zi este asociat cu un risc mai ridicat de tulburări psihice.

Autorii studiului subliniază că legătura dintre cafea și tulburările de dispoziție este mai evidentă în rândul bărbaților și evidențiază interesul tot mai mare pentru impactul alimentației asupra sănătății mintale.

Datele Organizația Mondială a Sănătății arată că peste un miliard de oameni din întreaga lume suferă de tulburări psihice, iar afecțiuni precum anxietatea și depresia sunt printre principalele cauze de dizabilitate pe termen lung.

Specialiștii explică faptul că efectele pozitive ale cafelei ar putea fi legate de compușii bioactivi pe care îi conține, inclusiv cofeina și polifenolii, care au proprietăți antiinflamatorii și influențează mecanismele cerebrale implicate în reglarea dispoziției și a răspunsului la stres.

În acest context, cercetătorii atrag atenția asupra importanței unui stil de viață echilibrat și a unor măsuri de prevenție, în condițiile în care problemele de sănătate mintală sunt în creștere la nivel global.