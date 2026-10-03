 Două persoane, lovite de tren în Prahova. Circulația feroviară a fost oprită temporar | adevarul.ro
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Două persoane, lovite de tren în Prahova. Circulația feroviară a fost oprită temporar

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CFR SA a transmis că, sâmbătă, 3 octombrie, două persoane au fost lovite de un tren InterRegio, iar traficul feroviar a fost oprit temporar între Crivina și Brazi, pe ambele sensuri.

ambulanta, foto shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, astăzi, la ora 15:34, circulația feroviară a fost oprită temporar pe ambele fire ale Magistralei 300, pe distanța Crivina – Brazi, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, în urma unui accident produs pe firul I.

Trenul IR 1657, operat de CFR Călători, a surprins două persoane aflate în zona căii ferate. În urma incidentului, circulația a fost oprită temporar pe ambele fire, pentru intervenția autorităților și desfășurarea operațiunilor necesare la fața locului”, transmite compania într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, circulația trenurilor este oprită temporar pe ambele sensuri între Crivina și Brazi, din motive de siguranță, până la finalizarea intervenției.

Pe 1 octombrie, o autoutilitară în care se afla o familie a fost lovită în plin de un tren. Accidentul s-a produs în localitatea Ghidigeni din Galați. Patru persoane au murit în urma impactului extrem de violent.

O tânără de 26 de ani, care avea permis de conducere de doar trei zile, ar fi ignorat semnalele luminoase și acustice și ar fi pătruns cu autoutilitara pe calea ferată.

În urma impactului, au murit toate cele patru persoane aflate în vehicul, membri ai aceleiași familii. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și verifică împrejurările producerii accidentului.

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