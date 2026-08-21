Weekend canicular în România. Aproape toată țara intră sâmbătă sub Cod galben

Meteorologii anunță că vremea va rămâne extrem de călduroasă în cea mai mare parte a țării în weekend, fiind în vigoare coduri portocaliu și galben de caniculă. Duminică, în mai multe județe, vor fi ploi torențiale și vijelii.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de caniculă, valabil sâmbătă, fiind vizată cea mai mare parte a țării.

În cea mai mare parte a țării temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în între 33 și 37 de grade. Local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în Câmpia Română.

În jumătatea sudică a țării noaptea va fi tropicală, cu minime de 19... 22 de grade.

De asemenea, ANM a emis și un Cod portocaliu, pentru aceeași perioadă, fiind afectate județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași.

Aici, vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, iar în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman se vor atinge 38 de grade.

Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 18...22 de grade.

Cum va fi vremea duminică

Meteorologii transmit că duminică, 23 august, valul de căldură, canicula și disconfortul termic se vor restrânge către regiunile sudice și sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) în continuare va atinge sau ușor va depăși pragul critic de 80 de unități, în timp ce, în restul zonelor, vremea se va răcori față de zilele anterioare.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade în nordul Moldovei și 37 de grade, izolat în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime între 10...11 grade în Maramureș și în depresiuni și 23 de grade pe litoral.

Pe alocuri în sudul țării noaptea va fi tropicală.

Cerul va fi variabil, iar după-amiaza și seara vor apărea averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină și vijelii, în special în zonele montane, Muntenia, Oltenia, Moldova și Dobrogea.

Cantitățile de apă vor ajunge la 5-10 l/mp și, pe alocuri, vor depăși 20-25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul și estul țării și la munte, dar și în timpul ploilor.

În București, valul de căldură va persista, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade, iar cea minimă de 18...19 grade.