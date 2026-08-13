 El Niño se intensifică și provoacă deja dezastre pe trei continente. 2027 ar putea aduce temperaturi record | adevarul.ro
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El Niño se intensifică și provoacă deja dezastre pe trei continente. 2027 ar putea aduce temperaturi record

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Fenomenul El Niño, care ar urma să atingă intensitatea maximă spre sfârșitul acestui an, produce deja efecte importante în mai multe regiuni ale lumii. Seceta și temperaturile ridicate afectează culturile agricole în Asia, Africa și America Centrală, iar specialiștii avertizează că episodul actual ar putea fi cel mai puternic înregistrat în aproape 80 de ani de observații.

Seceta din Panama ridică și probleme pentru Canalul Panama. FOTO: EPA
Seceta din Panama ridică și probleme pentru Canalul Panama. FOTO: EPA

În Panama, una dintre țările în mod normal foarte ploioase, anumite regiuni nu au mai avut o furtună majoră de la începutul lunii mai. În Etiopia, zonele fertile din regiunea muntoasă traversează una dintre cele mai secetoase veri din ultimele patru decenii, în timp ce India a înregistrat în iunie una dintre cele mai scăzute cantități de precipitații de la începutul măsurătorilor moderne, în 1901, relatează New York Times.

„Acesta este un semn că efectul El Niño și-a făcut cu adevărat simțită prezența”, a declarat Chris Funk, directorul Climate Hazards Center de la Universitatea California din Santa Barbara, care a descris situația drept un „El Niño cu debut timpuriu”.

El Niño ar putea împinge temperaturile globale la noi recorduri

El Niño apare atunci când apele din anumite regiuni ale Oceanului Pacific devin neobișnuit de calde și modifică circulația atmosferică și tiparele de precipitații la nivel mondial. Fenomenul se produce, în general, la intervale de doi până la șapte ani.

Temperaturile de la suprafața Pacificului au crescut puternic în ultimele luni, iar prognozele indică posibilitatea ca până la sfârșitul anului temperaturile oceanului să depășească nivelurile observate în timpul unora dintre cele mai puternice episoade El Niño din istoria modernă, precum cele din 1982-1983, 1997-1998 și 2015-2016.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA estimează o probabilitate de 81% ca, în perioada octombrie-decembrie, fenomenul să ajungă la un nivel „foarte puternic”. În același timp, temperaturile zilnice ale oceanului ar putea ajunge cu peste trei grade Celsius peste valorile normale.

Căldura suplimentară acumulată în Pacific influențează și temperaturile de la nivel global. Deși începutul lui 2026 a fost mai rece decât aceeași perioadă din 2024, anul cu cea mai ridicată temperatură medie globală înregistrată până acum, climatologul Zeke Hausfather estimează că 2026 are în continuare o probabilitate de 40% să devină cel mai cald an din istoria măsurătorilor. Potrivit NOAA, luna iulie 2026 a fost la egalitate cu iulie 2024 drept cea mai caldă lună iulie înregistrată la nivel mondial din 1850.

Seceta afectează agricultura și poate crește numărul persoanelor care suferă de foame

Modificarea circulației atmosferice provocată de El Niño afectează deja agricultura. Programul Alimentar Mondial al ONU estimează că până la sfârșitul anului fenomenul ar putea duce la aproape 50 de milioane de persoane suplimentare care să se confrunte cu foamete acută, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 20%.

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În Asia de Sud-Est, vremea uscată a întârziat însămânțarea orezului și a altor culturi în Thailanda, Cambodgia, Vietnam și Filipine. În India, ploile musonice s-au intensificat în unele regiuni în ultimele săptămâni, însă suprafețe importante ale țării continuă să înregistreze un deficit de precipitații.

În America Centrală, El Niño a întârziat plantarea și a afectat dezvoltarea culturilor. În Guatemala, cantitatea de precipitații din iulie a fost cu până la 85% sub media normală, iar culturile au fost afectate suplimentar de temperaturile mult mai ridicate.

Seceta din Panama ridică și probleme pentru Canalul Panama. În timpul episodului El Niño din 2023-2024, deficitul sever de precipitații a redus traficul prin canal, care utilizează apa unui lac alimentat de ploi pentru funcționarea ecluzelor. Pe măsură ce fenomenul actual s-a intensificat, autoritățile canalului au impus deja restricții privind încărcătura navelor și nu exclud limitarea numărului de tranzituri zilnice.

Recolte compromise în Africa

Efectele sunt vizibile și în Africa de Est. Deși El Niño este asociat de obicei cu ploi abundente în această regiune între noiembrie și ianuarie, apariția sa timpurie poate reduce precipitațiile în anumite zone din Kenya și Etiopia.

Specialiștii avertizează că amploarea efectelor este dificil de anticipat, deoarece modelele climatice sunt construite pe baza evenimentelor din trecut, iar El Niño actual ar putea depăși ca intensitate episoadele înregistrate până acum.

În plus, schimbările climatice provocate de activitatea umană ar putea amplifica efectele fenomenului, deși oamenii de știință nu au ajuns la un consens privind legătura dintre încălzirea globală și apariția unor episoade El Niño mai frecvente sau mai puternice.

Climatologul Zeke Hausfather avertizează că ceea ce lumea ar putea experimenta în 2027 ar putea anticipa condițiile climatice care vor deveni obișnuite în următorul deceniu: temperaturi extreme, secete severe și fenomene meteorologice fără precedent.

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