Vara se prelungește până în septembrie. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Septembrie vine cu temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni. Vremea va fi mai caldă mai ales în vest, sud-vest, nord și centrul țării.

În prima parte a intervalului, temperaturile vor fi peste normal în mai multe regiuni, iar această tendință se va menține până la jumătatea lunii. Ploile vor fi deficitare în sud și sud-vest, în timp ce în majoritatea zonelor cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, transmite ANM.

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei săptămâni în regiunile vestice, ușor mai coborâtă în cele estice și sud estice și în jurul mediilor în restul teritoriului.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali și Meridionali, deficitare în vestul și nord-vestul țării, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă.

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate în vestul, sud-vestul, nordul, centrul țării, în timp ce în restul teritroului regimul termic se va situa în limitele normale pentru acest interval.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sud-vestice, iar în restul țării va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi în general deficitar pentru această săptămână în regiunile sudice, iar în restul teritoriului se va situa în jurul mediilor multianuale.

Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, posibil ușor deficitar în vestul și nord-vestul țării.

Potrivit ANM, estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.